Slalom géant de ski alpin, Val d’Isère : Odermatt en chef, Pinturault son second

Alléchant !

Le duel entre le Suisse Marco Odermatt et le Français Alexis Pinturault avait donné l’eau à la bouche aux amoureux de ski alpin avant cette étape de la Coupe du monde à Val d’Isère.

En effet, le Français vainqueur du gros globe de cristal la saison dernière était attendu sur ses terres, mais Odermatt a montré qui était le chef cette saison, à moins de deux mois des Jeux Olympiques de Beijing 2022, du 4 au 20 février prochains.

Odermatt a donc décroché l’or devant Pinturault et l’Autrichien Manuel Feller. Le champion du monde en titre de slalom géant, le Français Mathieu Faivre, termine à la huitième place.

Odermatt plus rapide le matin…

En guise d’entrée, dès le début de la journée, Odermatt a montré qu’il avait prévu de bousculer l’ordre établi et qu’il en avait peut-être fini d’être les seconds couteaux, lui qui a fini deuxième au classement général de la Coupe du monde la saison dernière.

En effet, dans la première manche, le champion du monde junior 2018 a pris une avance de 0,32 s sur le double médaillé de bronze olympique en slalom géant. Le matin, les organisateurs de la course avaient dû balayer 50 cm de neige et les conditions n’étaient pas idéales. D’ailleurs, 10 skieurs n’ont pas fini la première manche.

…et l’après-midi

De retour sur la piste française quelques heures plus tard pour la deuxième manche, Odermatt n’a pas tremblé et a là aussi fini premier avec 0,27 s d’avance sur Pinturault, soit 0,59 s sur l’ensemble des deux courses. Il conserve sa place de leader du classement général, surtout que Matthias Mayer et Aleksander Aamodt Kilde ne participaient pas aux épreuves de samedi.

Pinturault s’est toutefois dit satisfait de sa course. « C'est un bon résultat, c'est mon premier podium de l'année », a-t-il déclaré au micro de La chaîne l’Équipe. « Je fais deux belles manches, Marco a été meilleur. Il a fait un super haut de parcours. Derrière, il coince un peu sur le bas, mais il conserve son avance. Donc chapeau à lui. Je pense qu'on a tout donné. »

« Les conditions étaient loin d'être faciles et pour autant, je ne m'en sors plutôt pas trop mal. Je suis plutôt très content et maintenant, il faut construire pour la suite. J'ai encore le slalom demain, je pense qu'il faudra s'inspirer d'aujourd'hui. »

Derrière les deux skieurs, l’Autrichien Manuel Feller, médaillé d’argent olympique 2018 dans l’épreuve par équipes, a pris la troisième place avec 1,24 s de retard sur Odermatt. Le Français Matthieu Faivre, quatrième après la première manche, avait affirmé ne pas avoir un très bon feeling aujourd’hui sur la piste. Il a finalement pris la huitième place à 2,04 s d’Odermatt.

Retrouvez les résultats complets ici.