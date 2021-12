Sports olympiques d'hiver: samedi 11 décembre en DIRECT

Alexis Pinturault, Perrine Laffont et Quentin Fillon-Maillet sont en compétition ce samedi (11 décembre) alors que la saison d’hiver continue avec le slalom géant, les bosses, le biathlon, le snowboard, le ski cross, le bobsleigh et le ski de fond.

Ne ratez aucun moment des Coupes du monde du jour avec les athlètes en quête de leur qualification olympique pour Beijing 2022.

Les Français et Françaises sont décidément en grande forme, ce samedi !

Terence Tchiknavorian et Bastien Midol ont fini aux deux premières places de l’étape de Coupe du monde de ski cross à Val Thorens. Ils ont été plus rapides que l’Allemand Florian Wilmsmann, troisième.

C’est donc un deuxième podium pour Bastien Midol qui avait pris la troisième place à Secret Garden, en Chine, le 27 novembre dernier. Son frère Jonathan Midol, en bronze aux Jeux Olympiques de Sotchi 2014, n’a pas passé les qualifications. Leur compatriote Jean-Frédéric Chapuis, le champion olympique 2014, a échoué en demi-finales.

Chez les femmes, la Française Marielle Berger Sabbatel a fait aussi bien qu’en Chine en terminant troisième, derrière la Suédoise Sandra Naeslund, déjà n°1 à Secret Garden, et la Canadienne Brittany Phelan, la vice-championne olympique en titre.

L’épreuve du ski à bosses, pour le compte de la Coupe du monde de ski acrobatique, avait lieu aujourd’hui en Suède.

La Française Perrine Laffont – championne olympique en titre – était attendue et elle a réussi à décrocher son premier podium de la saison après l’avoir raté de peu à Ruka, en Finlande, la semaine dernière.

Benjamin Cavet, vice-champion du monde en titre, en a fait de même.

Les Français Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin ont fait fort dans l’épreuve de la poursuite 12,5 km puisqu’ils ont pris les deux premières places du podium. Ils pensaient être accompagnés de leur compatriote Simon Desthieux, mais le champion olympique 2018 du relais mixte a finalement vu le Suédois Sebastian Samuelsson lui passer devant au photo finish.

Aucun de ces biathlètes n’a réalisé le sans-faute, mais Fillon-Maillot a terminé devant tous ses concurrents, en 33 mins 52 s 00, soit 32,1 s devant Jacquelin et 38,2 s devant Samuelsson et Desthieux. Au classement général, Jacquelin conserve le dossard rouge, mais devra le partager avec Samuelsson.

Tarjei Boe, champion olympique 2010 et vice-champion olympique 2018 en relais, a commis deux erreurs au tir et a fini cinquième. L’Allemand Johannes Kuehn, qui avait remporté le 10 km sprint hier, a terminé 15e, avec trois erreurs de tirs au dernier tour.

Du côté des femmes, dans le relais 4 x 6 km, il y a aussi eu un podium pour la France. Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier-Bouchet, Chloé Chevalier et Justine Braisaz-Bouchet ont en effet terminé à la troisième place, 59,2 s derrière la Suède (qui a fini en 1 h 13 min 52 s) et la Fédération de biathlon de Russie.

Au terme de la course, Chloé Chevalier a annoncé, au micro de La Chaîne L’Équipe, qu’elle avait oublié de mettre ses transpondeurs et que cela l’avait déconcentrée. « Toute la course, je me suis dit : "aïe, la boulette", j'étais en mode panique et je n'ai pas réussi à m'enlever ça de la tête. »

Hier, Braisaz-Bouchet était montée sur la deuxième marche du podium hier sur le 7,5 km sprint

Les deux manches du slalom géant à Val d’Isère ont tenu toutes leurs promesses. Chez lui, Alexis Pinturault (30 ans), double médaillé de bronze dans l’épreuve à Sotchi 2014 et PyeongChang 2018, n’a pas pu faire grand-chose face à la facilité du Suisse Marco Odermatt (24 ans) qui a terminé avec 0,59 s d’avance sur l’ensemble des deux courses.

Ski alpin, St. Mortiz (SUI) : Lara Gut-Behrami en or

En Super-G féminin, la Suissesse Lara Gut-Behrami, médaillée de bronze à Sotchi 2014 en descente, a ravi la première place à Sofia Goggia, la championne olympique 2018 en descente. L’Américaine Mikaela Shiffrin a terminé sur la troisième marche du podium.

Les étapes de Coupe du monde de bobsleigh se suivent et se ressemblent. À Winterberg, en Allemagne, c’est l’équipage allemand de Francesco Friedrich qui a pris la médaille d’or dans le bob à 4. Le double champion olympique 2018 en bob à 2 et en bob à 4 a remporté toutes les étapes de la Coupe du monde cette saison, dans les deux disciplines.

Ce samedi, il a terminé avec 0,05 s d’avance sur ses compatriotes menés par Johannes Lochner. Avec 0,14 s de retard sur Friedrich, l’équipage canadien de Justin Kripps a terminé troisième. Le pilote canadien est lui aussi champion olympique 2018 en bob à 2 après avoir fini à égalité avec Friedrich.

L’équipage suisse de Michael Vogt termine dans le top 10, à la 9e place. Les seuls Français en lice, dirigée par le pilote Romain Heinrich, finissent à la 21e place.

En Russie, les snowboardeurs et snowboardeuses se disputaient le slalom géant parallèle. Chez les femmes, l’athlète de la Fédération de snowboard de Russie Sofiya Nadyrshina a décroché l’or. La snowboardeuse de 18 ans est vice-championne du monde dans cette discipline et championne du monde en slalom géant et a terminé sa course en 1 min 17 s 17. Ce samedi, elle a devancé les Allemandes Ramona Hofmeister, la médaillée de bronze de PyeongChang 2018 dans l’épreuve, et Carolin Langenhorst.

Chez les hommes, le Sud-Coréen Lee Sangho, médaillé d’argent olympique en slalom géant parallèle en 2018, a pris le maximum de points en terminant la course en 1 min 12 s 82, devant l’Allemand Stefan Baumeister et l’athlète de la Fédération de snowboard de Russie Andrei Sobolev, le champion du monde de la discipline en 2015.

