Ski de bosses, Idre Fjall (SWE) : le podium pour Perrine Laffont et Benjamin Cavet

Un premier podium cette saison.

Deux Français en lice à Idre Fjall, en Suède, ce samedi 11 décembre, sont montés sur la boîte pour la première fois en 2021/22.

Perrine Laffont, qui est championne olympique en titre et qui a remporté son quatrième gros globe de cristal la saison dernière, ne l’avait pas encore fait en Coupe du monde cette saison puisqu’elle avait terminé quatrième à Ruka, en Finlande, le 4 décembre.

C’est désormais chose faite puisqu’elle a pris la deuxième place ce samedi 11 décembre, avec 84,63 points. Elle est toutefois devancée par la Japonaise Anri Kawamura qui a empoché 85,99 points. La troisième skieuse à monter sur le podium est l’Australienne Jakara Anthony, deuxième à Ruka il y a une semaine. Elle avait fini au pied du podium aux JO 2018.

Les deux sœurs canadiennes Justine et Chloé Dufour-Lapointe ne se sont pas qualifiées pour la finale des bosses samedi après avoir terminé respectivement 20e et 24e. Justine est la vice-championne olympique en titre et championne olympique 2014.

Les résultats féminins complets ici

Chez les hommes, Benjamin Cavet a lui réalisé aussi son premier podium de la saison. Neuvième à Ruka, il a cette fois pris 85,06 points pour décrocher la médaille de bronze. Il a été devancé par le Japonais Ikuma Horishima, troisième à Ruka, et par le Suédois Albin Holmgren qui, à 20 ans seulement, monte sur un podium de la Coupe du monde pour la toute première fois.

Le champion olympique en titre, le Canadien Mikael Kingsbury, a terminé huitième, lui qui avait fini en or à Ruka une semaine plus tôt. Le médaillé de bronze des derniers JO, le Japonais Daichi Hara, ne s’est pas qualifié pour la finale, finissant 22e dans les qualifications. L'Australien Matt Graham, vice-champion olympique, a fini 16e.

Les résultats masculins complets ici