Après le doublé tricolore, découvrez les biathlètes français qui vont briller aux JO de Beijing 2022

Depuis Vancouver 2010, la France a remporté 15 médailles olympiques en biathlon. Si Martin Fourcade est parti à la retraite, la délégation tricolore peut espérer poursuivre sa moisson à Beijing 2022 grâce à ses nombreux talents. Après le beau succès des Français lors de la poursuite d'Hochfilzen en Autriche, ce samedi 11 décembre, avec la victoire de Quentin Fillon Maillet et l'argent pour Émilien Jacquelin, découvrez les biathlètes français les plus attendus de la saison.

Émilien Jacquelin

Âge : 26 ans

26 ans Meilleur résultat : Champion du monde de poursuite (2020, 2021), champion du monde de relais (2020)

Et si c'était lui le nouveau leader de l'équipe de France de biathlon ? Depuis la retraite sportive de Martin Fourcade, Émilien Jacquelin est le seul biathlète tricolore à être devenu champion du monde. En 2021, il a conservé son titre planétaire de la poursuite. Dans cette discipline, le biathlète de 26 ans sera le grand favori aux Jeux d'hiver de Beijing 2022.

Même si son été a été perturbé par une fracture du radius, le natif de Grenoble vise la première médaille olympique de sa carrière. « Les courses d’un jour, c’est ce que j’affectionne, je l’ai prouvé par le passé, et on dit souvent qu’aux JO, il y a de très belles histoires qui s’écrivent. J’ai envie d’écrire la mienne », confiait début octobre à l'AFP le membre du relais masculin qui a terminé cinquième à PyeongChang.

Capable de se transcender lors des grands événements, Émilien Jacquelin a l'expérience et les atouts pour être le biathlète français qui fera vibrer le public de Beijing 2022.

Quentin Fillon Maillet

Âge : 29 ans

29 ans Meilleur résultat : Champion du monde de relais (2020), champion du monde de relais mixte (2016)

Quentin Fillon Maillet a terminé les trois dernières saisons à la troisième place de la Coupe du monde. Même si sa régularité n'a pas encore été récompensée par un petit globe de cristal, le biathlète de 29 ans est le Français en activité qui détient le plus de podiums internationaux à son actif.

En plus de ses sept médailles mondiales dont deux titres en relais, il a terminé 29 courses individuelles de Coupe du monde dans le top 3 avec six victoires à la clé.

L'hiver dernier, le Franc-Comtois s'est classé dans le top 6 de toutes les épreuves des Championnats du monde de Pokljuka. Polyvalent et régulier, Quentin Fillon-Maillet est redoutable dans toutes les disciplines. Depuis sa découverte des Jeux Olympiques d'hiver à PyeongChang, il a confirmé au plus haut niveau qu'il fallait compter sur lui. Et il aura l'occasion de le prouver à Beijing 2022.

Simon Desthieux

Âge : 29 ans

29 ans Meilleur résultat : Médaille d'or en relais mixte aux Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018

Simon Desthieux reste sur quatre saisons terminées dans le top 10 de la Coupe du monde. Il a même porté le maillot jaune de leader de la Coupe du monde en début de saison 2021/22. L'hiver dernier, malgré deux succès, il a pris la neuvième place du classement général. C'était son plus mauvais classement depuis 2016/17. Mais ce recul dans la hiérarchie mondiale ne l'a pas empêché de remporter la première médaille individuelle de sa carrière aux Championnats du monde.

À Pokljuka, il a pris l'argent sur le sprint. Cette récompense est venue étoffer un palmarès déjà très bien fourni grâce à ses performances en relais : deux médailles mondiales dont une en or chez les hommes et un titre olympique en relais mixte.

Quelques semaines après PyeongChang 2018, Simon Desthieux était monté sur le podium d'une course individuelle de Coupe du monde pour la première fois de sa carrière. En y arrivant huit fois de plus depuis, il n'est plus jamais sorti du top 10 de la Coupe du monde et s'est affirmé comme un sérieux prétendant aux podiums olympiques.

Anaïs Chevalier-Bouchet

Âge : 28 ans

28 ans Meilleur résultat : Médaille de bronze en relais aux Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018

L'an passé, Anaïs Chevalier-Bouchet a réussi un véritable exploit. Après la naissance de sa fille et une saison blanche, elle a ramené deux médailles des Championnats du monde de biathlon. La Française a décroché l'argent en sprint et le bronze en poursuite.

Neuvième au classement final de la Coupe du monde, l'Iséroise a retrouvé son meilleur niveau et peut aborder Beijing 2022 avec ambition. Les Jeux Olympiques d'hiver sont le principal objectif de sa saison. « Je suis plus orientée les grands événements donc ce sera les JO cet hiver », confiait la biathlète de 28 ans à SkiChrono cet été.

Elle s'y présentera en connaissant la recette pour accéder au podium. À PyeongChang 2018, elle faisait partie du relais féminin qui a remporté la médaille de bronze.

Anaïs Bescond

Âge : 34 ans

34 ans Meilleur résultat : Médaille d'or en relais mixte aux Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018

Anaïs Bescond est la biathlète française en activité qui a gagné le plus de médailles olympiques. À PyeongChang 2018, elle est montée sur le podium à trois reprises. Elle a été titrée en relais mixte et a décroché le bronze en poursuite et en relais féminin.

Si la Normande a remporté sept médailles mondiales en relais, elle s'est aussi illustrée dans les courses individuelles avec une médaille d'argent en individuel aux Championnats du monde 2016 et dix podiums en Coupe du monde. Mais aucun l'an passé. L'hiver dernier, la biathlète de 34 ans a dû se contenter de la 18e place du classement de la Coupe du monde.

Elle sera quand même une vraie chance de médaille pour la France à Beijing 2022. Avec un titre en sprint lors des Championnats de France, Anaïs Bescond a commencé l'hiver de la meilleure des manières.

Julia Simon

Âge : 25 ans

25 ans Meilleur résultat : 3 victoires en Coupe du monde (mass-start d'Antholz, mass-start d'Oberhof (2020-2021), poursuite de Kontiolahti (2019-2020))

L'an passé, Julia Simon n'est passée qu'à cinq petits points d'un petit globe. Finalement 3e de la Coupe du monde de mass-start et 13e du classement général, la biathlète de 25 ans tient sa saison référence au niveau mondial.

Elle a remporté deux épreuves de Coupe du monde et a décroché la médaille d'or aux Championnats du monde grâce à son succès en relais mixte simple avec Antonin Guigonnat. Malgré un tir parfois irrégulier, seulement 77% de réussite l'an passé, la native d'Albertville s'invite de plus en plus souvent dans le top 8 pour participer à la cérémonie des fleurs.

Cette progression pourrait lui permettre de briller à Beijing 2022, pour ses premiers Jeux Olympiques d'hiver. À PyeongChang 2018, elle avait dû se contenter du statut de remplaçante.