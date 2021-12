5 choses à savoir sur Simon Desthieux 

Pour la première fois depuis la retraite de Martin Fourcade, un biathlète français va participer à une Coupe du monde avec le dossard jaune de leader de la Coupe du monde sur les épaules.

Dans le top 5 de ses deux premières courses de la saison, Simon Desthieux partage la tête du classement général avec Johannes Thingnes Boe avant le deuxième week-end de Coupe du monde qui débute à Östersund ce jeudi 2 décembre avec le sprint masculin prévu à 16h30.

Après avoir très bien terminé la saison dernière, le biathlète de 29 ans prouve qu'il faudra compter sur lui cet hiver et notamment aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

Médaille d'or aux JO d'hiver, progression constante, paternité, passion pour la nature : découvrez cinq choses à savoir sur Simon Desthieux.

Le sixième dossard jaune français de l'histoire de la Coupe du monde de biathlon

En commençant la saison avec deux courses terminées dans le top 5 à Östersund, Simon Desthieux est entré dans l'histoire du biathlon français. Troisième de l'individuel puis cinquième du sprint, il a inscrit 88 points. Ce total lui a permis de prendre la tête du classement général de la Coupe du monde de biathlon à égalité avec Johannes Thingnes Boe.

En portant le dossard jaune lors du deuxième week-end de l'hiver, le natif de Belley va rejoindre un cercle très fermé. Avant lui, seulement cinq autres biathlètes français y étaient parvenus : Martin Fourcade, Raphaël Poirée, Patrice Bailly-Salins, Vincent Defrasne et Simon Fourcade. « C'est une vraie fierté de faire partie de tous ces grands noms », a-t-il réagi dans les colonnes de L'Équipe.

Huit saisons de Coupe du monde avant de gagner une course individuelle

Cette entame de saison réussie s'inscrit dans la continuité de l'excellent exercice 2020/21 de Simon Desthieux. C'est l'hiver dernier que le biathlète de 29 ans a remporté ses premières victoires individuelles en Coupe du monde. Après ses débuts à ce niveau en 2012/13, son premier podium individuel était arrivé en 2017/18 avec une deuxième place sur le sprint de Tyumen. Trois ans plus tard, il s'est imposé sur le sprint de Nove Mesto et la mass start d'Östersund.

Ces résultats lui ont permis de terminer dans le top 10 du classement général de la Coupe du monde de biathlon pour la troisième fois d'affilée. Ils ont également prouvé que le Français était capable de s'imposer dans les courses individuelles et pas seulement dans les relais où il a l'habitude de s'illustrer avec ses compatriotes.

Une médaille d'or aux Jeux Olympiques d'hiver

Avant de franchir un cap individuellement en 2020, Simon Desthieux a brillé au sein du relais tricolore. Coupe du monde, Championnats du monde, et même Jeux Olympiques d'hiver : avec ses coéquipiers, il a gagné des courses à tous les niveaux. À PyeongChang 2018, aux côtés de Martin Fourcade, Anaïs Bescond et Marie Dorin Habert, le biathlète de Hauteville-Lompnes a décroché le titre olympique en relais mixte.

Le natif de Belley a joué un rôle important dans ce sacre. À la mi-course, les Bleus occupaient la quatrième place quand il a commencé son relais. Puis 7,5 kilomètres plus tard, quand Simon Desthieux a transmis le témoin à Martin Fourcade, l'équipe de France pointait au deuxième rang. La remontée tricolore s'est poursuivie jusqu'à la médaille d'or. Une consécration pour celui qui participait à ses deuxièmes JO d'hiver après Sotchi 2014.

Un couple olympique

Simon Desthieux partage sa vie avec une ancienne coéquipière de l'équipe de France de biathlon : Célia Aymonier. Elle faisait aussi partie de la délégation tricolore aux deux derniers Jeux Olympiques d'hiver : à Sotchi 2014 en ski de fond et à PyeongChang 2018 en biathlon. Aux Championnats du monde de biathlon 2017, la biathlète de 30 ans avait décroché la médaille de bronze au sein du relais féminin tricolore.

Depuis, elle a raccroché les skis. L'été dernier, ce couple sportif a accueilli un petit Jules. Avec cet heureux événement, Simon Desthieux a découvert les joies de la paternité et adapté sa préparation estivale. « J’ai fait le choix de m’entraîner un petit peu moins pour contrebalancer la fatigue liée à la paternité » a-t-il confié à Nordic Mag après la première course de la saison.

Une passion pour la nature

Simon Desthieux est un passionné de nature. Dans les colonnes de Ski Chrono, il avait parlé de son plaisir de jardiner. « J’aime me lever le matin et aller dans mon jardin écouter le silence, c’est apaisant, c’est un petit plaisir de la vie. » Ce hobby se reflète dans le parcours scolaire de celui qui envisage une reconversion dans l'agriculture.

Élève au Lycée agricole Reinach en Savoie, le futur champion olympique a obtenu un baccalauréat Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant en parallèle à son passage au Pôle France de ski. Plus tard, il a enchaîné avec un BTS en gestion forestière par correspondance. Si aujourd'hui, le biathlète bénéficie d'un contrat avec l'armée, sa passion pour la nature se remarque toujours avec les nombreuses photos qu'il partage après ses sorties à la montagne.

