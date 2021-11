Tout savoir sur la saison 2021/22 de biathlon

La Coupe du monde de biathlon va enfin reprendre ses droits !

Les internationaux ont déjà fait leur retour à l’occasion de compétitions locales, les 13 et 14 novembre, notamment à Idre (Suède) et à Sjusjøen (Norvège) où Tarjei Boe, Sebastian Samuelsson, Elvira Oeberg et Ingrid Landmark Tandrevold ont fait parler d’eux. Mais la Coupe du monde est fin prête à faire son retour.

Pour la deuxième année consécutive, l’ouverture de la saison se fait à Östersund en Suède. Seules deux épreuves seront organisées du samedi 27 au dimanche 28 novembre : l’épreuve individuelle et le sprint, chez les hommes et chez les femmes.

Après l’ouverture de la saison, la même ville située au centre de la Suède accueillera une autre étape de la Coupe du monde, du 2 au 5 décembre, au format traditionnel sprint/poursuite, ainsi qu’un relais. C’est la 14e fois qu’Östersund organise la première étape de la saison depuis 2000.

L’an dernier, les athlètes venus de Norvège – le pays qui a remporté le plus de médailles dans l’histoire des Jeux Olympiques d’hiver (368) – ont glané les deux premières places des épreuves masculine et féminine au terme de la saison. Johannes Thingnes Boe a gagné son troisième gros globe de cristal devant Sturla Holm Lægreid, tandis que Tiril Eckhoff a remporté son premier gros globe aux dépens de Marte Olsbu Røiseland.

Au total, dix étapes de la Coupe du monde sont prévues au cours de la saison de biathlon 2021/22, dont sept avant les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, qui commencent le 4 février. Contrairement aux Championnats du monde qui ont lieu chaque année non-olympique, les résultats des JO ne seront pas pris en compte pour le classement général de la Coupe du monde.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la saison 2021/22 de biathlon.

Les favorites : Tiril Eckhoff pourra-t-elle rester au sommet ?

Si une personne est favorite pour conserver son titre, hommes et femmes confondus, c’est bien Tiril Eckhoff. L’année dernière, la Norvégienne s’est emparée de la tête du classement général en deuxième partie de saison avant de remporter son premier gros globe. Avec 1152 points, Eckhoff a remporté 13 victoires, toutes dans l’épreuve du sprint (7) et de la poursuite (6). Elle est montée sur le podium 17 fois. À titre de comparaison, sa coéquipière Marte Olsbu Røiseland a terminé deuxième avec 963 points et trois victoires.

Eckhoff, cinq médailles olympiques au compteur dont une en or en relais mixte à Sotchi 2014, a réussi à remporter le doublé sprint/poursuite lors de cinq étapes de la Coupe du monde d’affilée, un record. La biathlète de 31 ans a pris la tête du classement général après les Championnats du monde en février 2021 où elle s’est couverte d’or en sprint et en poursuite, en plus de remporter le bronze dans la mass start.

L’Italienne Dorothea Wierer, vainqueur du gros globe en 2018/19 et 2019/20, a terminé cinquième l’année dernière, avec une victoire en individuel lors de la première course de la saison. Elle a gagné le globe de cristal de la discipline, à égalité avec l’Autrichienne Lisa Theresa Hauser.

La Suédoise Hanna Oeberg, en tête du classement général après le premier sprint de la saison et jusqu’à la troisième étape de la Coupe du monde, sera une concurrente sérieuse cette saison. La championne olympique en titre en individuel a terminé quatrième l’année dernière, le meilleur résultat de sa carrière. Elle espère monter sur le podium plus souvent cette année, en particulier à Östersund où elle a remporté le titre individuel aux Mondiaux 2019.

Les favoris : Boe/Lægreid, le duel à suivre

Contrairement à la compétition féminine, le titre masculin s’est joué lors de la dernière course de la saison. Sur les derniers tirs en fait.

Johannes Thingnes Boe, vainqueur du titre lors des deux saisons précédentes, avait fait course en tête depuis la deuxième course de la saison, mais était passé deuxième avant la dernière course, la mass start à Östersund. Son jeune compatriote, Sturla Holm Lægreid, seulement 24 ans, menait d’un point grâce à ses quatre médailles d’or aux Mondiaux – sur les six possibles – et à sa victoire dans la poursuite de la dernière étape, devant Boe. Mais le lendemain, dans la mass start et au cours de la dernière session de tirs de la saison (tir debout), Boe a enregistré un score de 4/5 alors que Lægreid a commis deux erreurs.

Le champion olympique individuel en titre a donc remporté son troisième gros globe de cristal de suite avec 1052 points (4 victoires et 14 podiums) tandis que Lægreid a terminé deuxième avec 1039 points (7 victoires et 10 podiums).

Ce sera donc le duel à ne pas rater au cours de la saison 2021/22 et à Pékin.

Du côté des Français, Quentin-Fillon Maillet, trois victoires la saison dernière, a terminé à la troisième place pour la troisième année de suite. Cette saison, le biathlète de 29 ans espère bousculer l’hégémonie norvégienne, tout comme son compatriote Émilien Jacquelin, vainqueur des deux derniers titres mondiaux en poursuite.

Tarjei Boe, le grand frère de Johannes, sera lui aussi de la partie. Vainqueur en 2011, il a remporté le globe de cristal de la mass start l’an dernier à l’âge de 33 ans.

Les promesses : la Suède compte sur Samuelsson et Oeberg

Concernant les jeunes athlètes, la Norvège domine à nouveau le classement avec Sturla Holm Lægreid et Johannes Dale, mais le Suédois Sebastian Samuelsson a fini juste derrière, à la troisième place. Le biathlète de 24 ans était présent à PyeongChang 2018 où il a remporté l’or en relais par équipes à l’âge de 20 ans seulement, ainsi qu’une médaille d’argent en poursuite. Lors des derniers Mondiaux, il a également décroché l’argent en poursuite et espère décrocher, cette saison, sa deuxième victoire en Coupe du monde.

Chez les femmes, vous risquez d’entendre parler d’Elvira Oeberg (22 ans) en Coupe du monde. La prometteuse Suédoise est montée sur deux podiums la saison passée, ses premiers en individuel. De 24e en 2019/20, la petite sœur de Hanna Oeberg a terminé la saison 2020/21 à la 12e place. Elle devrait poursuivre son ascension cette année.

La saison 2021/22 pourrait être celle de la Tchèque Markéta Davidová, 24 ans. Elle a pris l’or en individuel lors des derniers Championnats du monde. Déjà troisième au classement individuel en 2018/19 et cinquième la saison dernière, Davidová espère gagner en régularité pour atteindre les sommets cette saison.

Le calendrier de biathlon en 2021/22