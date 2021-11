Tout savoir sur le relais mixte de biathlon

Pour mettre en avant l'égalité entre les sexes, la multiplication des épreuves mixtes est devenue un des piliers du programme olympique. Aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022, il y en aura neuf, dont quatre inédites.

Une des plus anciennes épreuves mixtes des JO d'hiver est le relais mixte de biathlon. Elle est entrée au programme olympique pour Sotchi 2014. La Norvège avait remporté la première médaille d'or, mais l'équipe de France a été sacrée à PyeongChang 2018 et se présentera à Beijing 2022 en tant que tenante du titre.

Le 5 février 2022 au Centre national de biathlon, ces deux nations feront partie des favorites au titre olympique. Mais une vingtaine d'autre pays vont tenter de s'inviter sur la plus haute marche du podium. Chaque équipe sera composée de quatre biathlètes : deux femmes et deux hommes.

Découvrez ce que vous pouvez attendre du relais mixte, la première épreuve de biathlon des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

Le format du relais mixte de biathlon

Le relais mixte de biathlon est organisé au niveau international depuis 2005. Il a été introduit au programme olympique pour les JO d'hiver en 2014. Avant Sotchi 2014, cette épreuve avait déjà eu lieu dans le cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver d'Innsbruck 2012.

À Pékin, une vingtaine de nations participera à cette épreuve (le nombre exact de qualifiés sera connu le 16 janvier, à la fin de la période de qualification). Le départ sera groupé avec le premier relayeur de chaque pays.

Chaque équipe sera composée de quatre biathlètes : deux femmes et deux hommes. Chaque participant va parcourir six kilomètres et passera sur le pas de tir à deux reprises pour un tir debout et un tir couché.

Pour chaque tir, les biathlètes doivent toucher cinq cibles. Ils ont huit balles pour y arriver. S'ils n'y parviennent pas, les biathlètes doivent réaliser un tour de pénalité de 150 m pour chaque cible manquée.

Où et quand suivre le relais mixte de biathlon aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 ?

À Beijing 2022, toutes les épreuves de biathlon auront lieu au Centre national de biathlon. Il est situé dans la zone de Zhangjiakou à environ 180 km au nord-ouest de Pékin.

Le relais mixte sera la première des onze épreuves de biathlon au programme des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022. Il aura lieu le 5 février 2022, au lendemain de la cérémonie d'ouverture. Le départ sera donné à 17h00 (heure locale) et un peu plus d'une heure plus tard, la médaille d'or sera décernée.

Les nouveautés du relais mixte de biathlon expliquées par un olympien

Le relais mixte a offert une nouvelle motivation aux biathlètes. Ils ont le sentiment qu'une victoire dans cette épreuve récompense toute l'équipe. Vraiment toute l'équipe !

Double champion du monde en titre de poursuite, le Français Émilien Jacquelin a décrit cette épreuve dans une interview à Olympics.com.

« En tant qu'athlète, je pense que pour tout le staff : technicien, kinés, entraîneurs et tous ceux qui nous suivent pendant la saison, une victoire en relais mixte est plus importante qu'un succès en relais hommes ou femmes. Dans une épreuve comme celle-là, personne n'est laissé de côté. »

Émilien Jacquelin était l'un des membres du relais mixte français aux Championnats du monde 2021. Pour lui, les athlètes éprouvent une « grande fierté » quand ils sont sélectionnés dans cette équipe.

« J'aime beaucoup le relais mixte car selon moi, il montre le réel niveau d'un pays. Quand vous êtes sélectionné au sein du relais mixte, vous ressentez une grande fierté. Vous voulez donner le meilleur de vous-même et c'est encore plus vrai car on s'entraîne tous ensemble pendant toute la saison. Si on peut briller ensemble, c'est encore meilleur », a-t-il ajouté.

Et que ressentent les athlètes durant cette épreuve ?

« C'est un peu émouvant car vous avez peur ou vous êtes heureux pour les autres athlètes quand ils sont sur le pas de tir », a expliqué Juliane Frühwirt, médaillée d'argent avec l'Allemagne dans le relais mixte des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver de Lillehammer 2016.

Qui sont les biathlètes à suivre pendant le relais mixte ?

À Pékin, la Norvège sera la grande favorite dans la course au titre olympique en relais mixte. Dans cette épreuve, les Scandinaves ont remporté les trois derniers titres mondiaux et terminé huit des neuf dernières saisons en tête de la Coupe du monde (en 2014, la victoire a été partagée avec la République tchèque). Aux Jeux Olympiques d'hiver, les Norvégiens sont montés sur les deux podiums avec l'or à Sotchi 2014 et l'argent à PyeongChang 2018.

La Norvège est aussi tenante du titre mondial dans les relais femmes et hommes, de quoi s'avancer avec des certitudes. Avec des stars comme la quintuple médaillée olympique Tiril Eckhoff, le quadruple champion du monde 2021 Sturla Holm Laegreid, Marte Olsbu ou les frères Boe, la Norvège a l'embarras du choix pour former son équipe de relais mixte.

Championne olympique en titre, la France devra faire sans Martin Fourcade. La légende du sport français a pris sa retraite. Et même si Simon Desthieux risque d'être le seul champion olympique en titre sur la ligne de départ à Pékin, la délégation tricolore a des ressources pour rivaliser avec la Norvège.

Parmi les prétendants à une place dans le relais mixte français, on retrouve des biathlètes comme Quentin Fillon Maillet, champion du monde en 2016, Anaïs Bescond, triple médaillée olympique en 2018, Julia Simon, championne du monde en titre en relais mixte simple, Émilien Jacquelin, double champion du monde en titre de poursuite ou Anaïs Chevalier-Bouchet qui est revenue à son meilleur niveau après avoir donner naissance à sa fille.

Mais résumer le relais mixte de biathlon à un duel franco-norvégien serait une erreur. Il ne faut pas oublier la Suède. Les Suédois sont champions olympiques et vice-champion du monde en relais hommes. Les Suédoises sont vice-championnes olympiques en titre en relais femmes. Aux Championnats du monde 2021, Sebastian Samuelsson, Martin Ponsiluoma, Linn Persson et Hanna Öberg ont décroché la médaille de bronze en relais mixte.

L'Italie de Lukas Hofer et Dorothea Wierer ou l'Allemagne peuvent aussi espérer monter sur le podium à Beijing 2022.