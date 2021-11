Coupe du monde de biathlon à Östersund : la France pour briser l'hégémonie norvégienne ?

C'est dans le Grand Nord que la Coupe du monde de biathlon 2021-2022 va débuter.

Du 27 au 28 novembre, les meilleurs biathlètes ont rendez-vous à Östersund pour la première course de l'hiver. Des sprints et des courses individuelles sont au programme dans la ville suédoise pour l'étape la plus septentrionale du circuit mondial.

À un peu plus de deux mois des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022, ce premier week-end de Coupe du monde va permettre d'établir une première hiérarchie entre les principaux favoris.

Pour la course aux globes, mais aussi dans la préparation des JO d'hiver, cette reprise sera déjà riche en enjeux !

Les biathlètes à suivre à la Coupe du monde de d'Östersund

Tous les grands noms du biathlon mondial sont attendus à Östersund.

Chez les hommes, tous les points peuvent être précieux dans la lutte au gros globe de cristal. Le duel norvégien entre Johannes Thingnes Boe et Sturla Holm Lægreid attirera notamment l'attention. L'an passé, seulement 13 points les avaient séparés au classement général. Boe avait été sacré et avait aussi enlevé le petit globe du sprint. Son principal rival avait dû se contenter du petit globe de l'individuel et de quatre médailles d'or aux Championnats du monde. Cet hiver, la lutte s'annonce intense entre ces deux hommes !

Les biathlètes français sont attendus pour briser l'hégémonie norvégienne. L'an passé, trois membres de la délégation tricolore avaient terminé dans le top 10 du classement général de la Coupe du monde : Quentin Fillon-Maillet (3e), Émilien Jacquelin (7e) et Simon Desthieux (9e). Ce dernier s'était d'ailleurs imposé sur la mass start d'Östersund, la dernière de la saison. Malgré un été perturbé par une blessure, Émilien Jacquelin pourrait aussi être redoutable. Il est double champion du monde en titre de poursuite.

À domicile, Sebastian Samuelsson et Martin Ponsiluoma peuvent également espérer commencer la saison avec une victoire.

Victorieux du dernier sprint organisé à Östersund, l'Italien Lukas Hofer connaît la recette pour s'imposer dans le nord-ouest de la Suède.

Chez les femmes aussi, la délégation norvégienne va tenter de s'illustrer. L'hiver dernier, les Scandinaves avaient réalisé un incroyable triplé avec les succès de Tiril Eckhoff (sprint), Marte Olsbu Roeiseland (poursuite) et Ingrid Landmark Tandrevold (mass start). Elles avaient terminé dans le top 10 du classement général de la Coupe du monde, le gros globe étant revenu à la première citée.

À un peu moins de 400 km du cercle polaire arctique, de nombreuses autres biathlètes peuvent viser la victoire et espérer empêcher un nouveau triplé norvégien. L'Autrichienne Lisa Theresa Hauser et l'Italienne Dorothea Wierer seront particulièrement attendues sur le sprint. L'hiver dernier, elles ont terminé avec le même nombre de points en tête du classement de la spécialité.

Quatrième du classement général, Hanna Öberg est aussi attendue devant son public. Aux Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018, elle avait décroché la médaille d'or en individuel.

La délégation tricolore peut aussi nourrir des ambitions légitimes. L'an passé, trois biathlètes françaises ont terminé la saison dans le top 15 du classement général : Anaïs Chevalier-Bouchet (9e), Julia Simon (13e) et Justine Braisaz-Bouchet (15e).

Le format de la Coupe du monde d'Östersund

Pour les hommes comme pour les femmes, deux épreuves distinctes sont au programme de la première Coupe du monde de l'hiver à Östersund : l'individuel et le sprint.

Pour la première, les femmes parcourent 15 km et les hommes 20 km. Ils passent sur le pas de tir à quatre reprises. À chaque fois, ils doivent tirer sur cinq cibles. Lors des deux tirs debout et des deux tirs couchés, chaque faute est sanctionnée par une pénalité d'une minute.

En sprint, les femmes skient 7,5 km et les hommes 10 km. Ils passent deux fois sur le pas de tir. À chaque fois, ils doivent tirer sur cinq cibles : une fois en position debout, une fois en position couchée. Chaque faute est sanctionnée par un passage sur un anneau de pénalité d'une longueur de 150 m.

Dans ces deux épreuves, la victoire revient au biathlète qui a réalisé le meilleur temps.

Le calendrier de la Coupe du monde d'Östersund

Samedi 27 novembre

11h45 : Individuelle femmes (15 km)

15h00 : Individuelle hommes (20 km)

Dimanche 28 novembre

11h00 : Sprint femmes (7,5 km)

13h45 : Sprint hommes (10 km)

Où suivre la Coupe du monde d'Östersund ?

En France, la Coupe du monde d'Östersund comme tout le reste de la saison internationale de biathlon est à suivre en direct sur Eurosport et La Chaîne L'Équipe.

En Suisse, c'est la RTS qui possède les droits de diffusion de ces épreuves.

Le biathlon aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

En biathlon, onze titres seront mis en jeu aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

Après le relais mixte qui lancera les hostilités le 5 février 2022 au Centre national de biathlon : le relais, l'individuel, le sprint, la poursuite et la mass start sont au programme pour les hommes et les femmes.