Biathlon : Braisaz-Bouchet deuxième sur le sprint à Hochfilzen, Hanna Sola impériale

Après le sprint masculin qui a vu l’Allemand Johannes Kuehn remporter sa première course de Coupe du monde, c’était au tour des femmes de s’élancer sur le sprint 7,5 km de la troisième étape de la saison, à Hochfilzen, en Autriche.

Et comme chez les hommes, les favorites ont été en difficulté sur le pas de tir, à l’image d’Anaïs Chevalier-Bouchet, qui portait le maillot rouge sur cette course mais qui a manqué cinq de ses dix tirs.

C’est la Biélorusse Hanna Sola, impériale durant cette course, qui s’est imposée en 20 min 44 s 4. Une première victoire en Coupe du monde pour la médaillée de bronze des Mondiaux 2021 en sprint. Avec cette victoire, elle remonte à la 4e place du classement général, soit une progression de six places.

Si le passage sur le stand de tir est important en biathlon, le ski l’est tout autant. La Française Justine Braisaz-Bouchet l’a prouvé en montant sur la deuxième marche du podium malgré deux pénalités au tir. Elle est arrivée 46,8 s derrière Sola qui était véritablement intouchable aujourd’hui en Autriche. Une deuxième place donc pour la Française qui n'était pas montée sur un podium depuis 46 courses.

« J’ai voulu partir fort d’entrée de jeu. J’ai des très bons skis aujourd’hui et je suis plutôt satisfaite du tir malgré deux petites erreurs », a déclaré Justine Braisaz-Bouchet après course à L’Équipe.

Sur la troisième marche du podium, la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland est arrivée à un peu plus de 50 secondes de Sola avec un sans-faute au tir.

Un sprint en demi-teinte pour les biathlètes françaises

La biathlète de ce sprint féminin à Hochfilzen était incontestablement la Biélorusse Hanna Sola qui a été brillante de bout en bout.

Après un 5/5 au tir couché, Sola a été très rapide sur les skis avec les meilleurs temps de passages intermédiaires et un nouveau sans-faute au tir debout. Une course parfaite donc qui, en plus de la faire grimper en tête du classement au sprint, lui offre une belle option pour la poursuite ce week-end, avec 47 secondes d’avance sur sa première poursuivante, la Française Justine Braisaz-Bouchet.

Justine qui a été fantastique durant ce sprint en Autriche. Dès le départ, la médaillée de bronze de PyeongChang 2018 en relais féminin, a instauré un tempo de folie sur les skis. Malgré une faute sur le tir couché, elle ne s’est pas laissé démonter et a continué de skier très fort. Une nouvelle faute au tir debout, mais sa performance sur les skis lui a permis de conserver cette deuxième place aujourd’hui.

La course a été beaucoup plus compliquée pour deux Françaises. Tout d’abord Julia Simon, qui s’est classée 66e et ne prendra donc pas le départ de la poursuite. Avec quatre fautes au tir couché et une faute au tir debout, la championne du monde de relais mixte 2021 est passée à côté de ce sprint, tout comme Anaïs Chevalier-Bouchet, qui arborait le maillot rouge au départ de cette course. « Je ne l’aurai pas gardé très longtemps [le maillot rouge] », a déclaré Anaïs après course. Pourtant en grande forme depuis le début de la saison, Anaïs Chevalier-Bouchet s’est classée 60e à Hochfilzen. Elle se qualifie sur le fil pour la poursuite du dimanche 12 décembre.

« C’est vraiment une mauvaise course, ça me torpille mon week-end. Je n’étais pas assez concentrée. C’est un pas de tir qui est difficile et que j’ai peut-être trop appréhendé. Je n’étais pas là quand il le fallait. C’est un peu violent mais c’est comme cela », poursuivait-elle au micro de L’Équipe.

Anaïs Bescond s’est classée 14e avec une seule faute sur le tir, tout comme Caroline Colombo 21e. La Française Chloé Chevalier a terminé sa course à la 25e place avec une faute sur chaque passage au stand de tir.

Dès demain, Bescond, Braisaz-Bouchet, Chevalier et Chevalier-Bouchet seront au départ du relais 4 x 6 km et elles enchaîneront avec la poursuite le dimanche.

Le biathlon aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

En biathlon, onze titres seront mis en jeu aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

Après le relais mixte qui lancera les hostilités le 5 février 2022 au Centre national de biathlon : le relais, l'individuel, le sprint, la poursuite et la mass start sont au programme pour les hommes et les femmes.