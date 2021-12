Tout savoir sur la Coupe du monde de ski alpin à Val d'Isère

La Coupe du monde de ski alpin est de retour en Europe !

Après les épreuves de vitesse organisées à Lake Louise et Beaver Creek, les meilleurs skieurs de la planète se retrouvent pour deux courses à Val d'Isère. Le week-end du 11 décembre, la station de ski française va être le théâtre d'un slalom géant et d'un slalom.

Après ce passage en Savoie, au moins une course aura eu lieu dans les cinq disciplines de la Coupe du monde de ski alpin. Le slalom prévu le dimanche 12 décembre sera le premier de la saison et va permettre aux slalomeurs de s'expliquer pour la première fois de l'hiver, à moins de deux mois des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

Les skieurs à suivre à la Coupe du monde de Val d'Isère

Et si c'était à Val d'Isère qu'Alexis Pinturault montait sur son premier podium de la saison ? Dernier vainqueur en date d'un slalom dans la station savoyarde, le tenant du gros globe de cristal va pouvoir compter sur le soutien du public français pour y arriver.

Dans la course à sa succession, c'est le Suisse Marco Odermatt qui domine actuellement les débats. Vainqueur du premier slalom géant de la saison, le skieur de 24 ans est monté sur deux podiums à Beaver Creek pour garder la tête du classement général.

De manière générale, les skieurs français et suisses sont très attendus dans les Alpes. La délégation tricolore pourra compter sur Mathieu Faivre, champion du monde en titre de slalom géant, et Clément Noël, deuxième de la Coupe du monde de slalom lors des trois dernières saisons. Du côté de la sélection helvétique, Marco Odermatt sera entouré par Loïc Meillard, quatrième du classement général l'hiver dernier ou Ramon Zenhäusern, vice-champion olympique de slalom à PyeongChang 2018. Parmi les autres sélectionnés français pour ce week-end à domicile, on retrouve Victor Muffat-Jeandet, Thibaut Favrot, Cyprien Sarrazin (uniquement sur le slalom géant) ou Théo Letitre (seulement sur le slalom).

Si Marco Schwarz, vainqueur du globe du slalom l'an passé, ne sera pas là, son compatriote autrichien Adrian Pertl, vice-champion du monde en titre de la spécialité, aura une carte à jouer. Vainqueur du slalom aux Championnats du monde de Cortina d'Ampezzo 2021, le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag aura aussi une première opportunité de s'illustrer cette saison.

Médaillé olympique en slalom à Sotchi 2014 et en slalom géant à PyeongChang 2018, Henrik Kristoffersen pourrait aussi être redoutable.

Le format de la Coupe du monde de Val d'Isère

Deux épreuves techniques sont au programme de la Coupe du monde de Val d'Isère : un slalom géant le samedi et un slalom le dimanche. Si les portes, symbolisées par des piquets, sont plus rapprochées dans cette seconde épreuve, slalom géant et slalom ont le même format.

Deux manches ont lieu le même jour sur la même piste mais avec des tracés différents. Les participants doivent rallier l'arrivée le plus rapidement possible en passant toutes les portes du parcours.

À la fin de la première manche, les 30 meilleurs temps sont qualifiés pour la deuxième. Ils s'élancent alors dans l'ordre inverse du classement de la première manche. Le skieur le plus rapide du matin referme le portique en étant le dernier à partir l'après-midi.

Des points sont attribués en fonction du classement final selon un ordre dégressif. 100 pour le premier, 80 pour le deuxième, 60 pour le troisième, 50 pour le quatrième... Ces points servent au calcul du classement de la Coupe du Monde.

Le calendrier de la Coupe du monde de Val d'Isère

11 décembre 2021 : Slalom géant hommes

9h30 : 1e manche

13h00 : 2e manche

12 décembre 2021 : Slalom hommes

9h30 : 1e manche

13h00 : 2e manche

Comment suivre la Coupe du monde de Val d'Isère ?

En France, la Coupe du monde de ski alpin de Val d'Isère va être diffusée sur deux chaînes : Eurosport comme le reste de la saison mais aussi La Chaîne L'Équipe qui a acquis les droits de ce week-end de compétition organisé en Savoie.

Côté suisse, le circuit international est retransmis sur la RTS.

Le ski alpin aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Six épreuves de ski alpin sont au programme des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

Le slalom géant, le super-G, le slalom, la descente, le combiné alpin et le slalom parallèle par équipes mixtes vont se dérouler du 6 au 19 février au Centre national de ski alpin dans la zone de Yanqing.