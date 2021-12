Quels sont les différents styles et épreuves du ski de fond olympique ?

Le ski de fond est l’une des cinq épreuves seulement à avoir été disputées dans chacune des éditions des Jeux Olympiques d’hiver depuis leurs débuts en 1924 à Chamonix, en France.

Étant donné la place d’honneur laissée à ce sport dans le programme officiel, Olympics.com vous propose de découvrir les différences entre les disciplines du ski de fond, à moins de 60 jours du débuts de Beijing 2022.

À noter que deux méthodes sont utilisées dans le ski de fond qui est une branche du ski nordique, un sport dans lequel les athlètes utilisent des bâtons de ski, des skis et leur pure force physique pour parcourir de longues distances.

Libre ou classique ?

Il existe donc deux styles, le premier étant le style dit classique. Avec cette technique, l’athlète fait glisser ses skis vers l’avant et vers l’arrière dans un mouvement parallèle, à l’intérieur de sillons neigeux parallèles. La technique libre est plus rapide. Le skieur passe d’un pied sur l’autre en poussant ses skis vers l’extérieur. Cette technique ressemble davantage au patinage et est également appelée « skating ».

Avec cette distinction en tête, nous allons désormais vous présenter les 12 épreuves olympiques (six pour les hommes, six pour les femmes) qui utilisent les deux styles.

Le skiathlon oblige les athlètes à utiliser les deux techniques. Dans leur épreuve, les hommes doivent parcourir 30 km (deux sections de 15 km) tandis que le skiathlon féminin se dispute sur 15 km (deux sections de 7,5 km). Dans les épreuves masculine et féminine, les skieurs utilisent le style classique dans une phase et le style libre dans l’autre phase.

Le skiathlon est une épreuve « mass start » (départ groupé) dans laquelle tous les athlètes prennent le départ en même temps. Ils doivent aussi changer d’équipement à la mi-parcours.

Les épreuves hors skiathlon

Dans d’autres épreuves de style classique à Pékin, vous trouverez le 15 km classique masculin et le 10 km classique féminin.

Il existe également deux épreuves de style libre : le 50 km libre masculin et le 30 km libre féminin, deux grandes épreuves qui savent tester l’endurance de tous les coureurs et coureuses concernés.

N’oublions pas les relais, très attendus des amoureux de ski de fond aux JO : les hommes disputent le relais 4 x 10 km et les femmes le relais 4 x 5 km. Les relais masculin et féminin, qui commencent en mass start, comprennent des équipes de quatre athlètes qui doivent utiliser les deux styles. Les deux premiers relayeurs doivent utiliser la méthode classique, les deux derniers la méthode libre. Le premier skieur ou la première skieuse à franchir la ligne d’arrivée l’emporte.

Ensuite, nous avons les sprints masculin et féminin (en style libre et classique). Ces courses individuelles (1,4 km pour les hommes et 1,2 km pour les femmes) sont à l’image de celles disputées en athlétisme : il y a tout d’abord un tour de qualification, puis les deux meilleurs sprinteurs de chaque série se qualifient pour les quarts de finale, puis les demi-finales, jusqu’en finale.

Un effort collectif

Pour finir, un sprint par équipes masculin et féminin (style classique) est également disputé. Cette épreuve met à l’honneur deux skieurs par équipe : le premier skieur de chaque équipe effectue deux tours, puis assure le relais avec son coéquipier qui réalise lui aussi deux tours. Le processus se poursuit jusqu’à ce que les deux skieurs aient chacun effectué six tours complets. La première équipe à franchir la ligne d’arrivée l’emporte.

À Beijing 2022, toutes les épreuves de ski de fond auront lieu du 5 au 20 février 2022 au Centre nordique et centre de biathlon Kuyangshu à Zhangjiakou, en République populaire de Chine.

Vous connaissez désormais les fondamentaux à retenir de l’un des sports d’hiver les plus anciens et vénérés de l’histoire, un véritable emblème des Jeux Olympiques. Il ne reste plus désormais qu’à attendre que la magie opère.