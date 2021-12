Biathlon : L’Allemand Johannes Kuehn s’impose au sprint à Hochfilzen, Jacquelin et Fillon Maillet dans le top 10

Après les deux premières étapes de Coupe du monde de biathlon qui se sont déroulées en Suède, à Östersund, les meilleurs biathlètes du monde se sont retrouvés en Autriche à Hochfilzen. Cette troisième étape de Coupe du monde de la saison a débuté par le 10 km sprint masculin ce 10 décembre, avec pas moins de 119 athlètes au départ de cette première course du week-end.

Une course qui a mis les athlètes en difficulté avec du vent qui est venu perturber les tirs. C’est l’Allemand Johannes Kuehn qui s’est imposé en 26 min 05 s et un très joli 9/10 au tir. Parti dans le premier groupe, Kuehn a rapidement pris les rênes du sprint grâce à ses tirs rapides et un excellent dernier tour à ski, malgré 150 mètres de pénalité après une faute sur le tir debout. C'est la première victoire de l'Allemand en Coupe du monde.

C’est bien un Suédois qui est monté sur la deuxième marche du podium, mais pas forcément celui qu'on attendait. Le n°1 du classement du sprint avant Hochfilzen, Sebastian Samuelsson, a effectivement connu des difficultés avec un 7/10 au tir et s’est classé 13e. C’est son compatriote Martin Ponsiluoma, champion du monde de sprint en 2021, qui a décroché la deuxième place à 14,3 s de l’Allemand Kuehn.

Dans son sillage et à la surprise générale, le Biélorusse Anton Smolski, 24e au classement général avant la course, a réalisé un 10/10 au tir et a très bien skié pour s’adjuger la médaille de bronze.

Pas de podium pour les Bleus mais un top 10 pour Émilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet qui se sont respectivement classés 6e et 7e.

« Pour le coup je suis content de mon temps de ski. Mais c’est vraiment dommage pour le tir debout. Avec l’attitude j’ai peut-être coupé mon effort un peu tard. Mon objectif, c’est d’aller chercher du 100% au tir donc il y a un peu de déception », a déclaré Quentin Fillon-Maillet après la course au micro de L’Équipe.

Le Norvégien Vetle Sjaastad Christiansen, leader du classement général après la deuxième étape, s’est classé 16e.

Le champion olympique en titre en individuel et légende de la discipline, le Norvégien Johannes Thingnes Boe, a terminé à la 29e place avec un 7/10 au tir.

Le film du sprint masculin à Hochfilzen

Cette étape en Autriche a donné du fil à retordre aux favoris de cette saison 2021/22. Un peu de vent et le retour à plus haute altitude, après plusieurs semaines passées en Suède pour les deux premières étapes de Coupe du monde, ont mis en difficulté les biathlètes lors du sprint masculin, avec aucun 10/10 au tir pour les habitués des podiums de Coupe du monde.

Des conditions qui n’ont pas déstabilisé l’Allemand Johannes Kuehn qui s’est imposé en 26 min 05 s. Parti avec le dossard n°9, Kuehn a très bien entamé son sprint avec un 5/5 au tir couché, prenant la tête du classement provisoire. Puis, malgré une petite faute au tir debout, Kuehn n’a rien lâché et a fait parler toute sa puissance sur la dernière boucle pour s’adjuger sa première victoire en Coupe du monde.

Parti peu de temps après Kuehn, le Suédois Martin Ponsiluoma, médaillé d’or en sprint lors des Mondiaux 2021, a fait une faute dès le tir couché. Mais, avec un splendide 5/5 au tir debout, il a réussi à se hisser sur la deuxième marche du podium, un peu moins de 15 secondes derrière l’homme de tête.

La grande surprise de ce sprint en Autriche est la troisième place du Biélorusse Anton Smolski qui a réalisé un sans-faute au tir. C’est le tout premier podium de Coupe du monde Smolski, dont le meilleur classement en Coupe du monde jusqu’alors était une 14e place.

Côté français, Émilien Jacquelin poursuit sa bonne lancée avec une 6e place et une seule faute au tir debout. Quentin Fillon-Maillet, qui avait cassé sa carabine quelques jours auparavant, a signé une belle course également et terminé juste derrière Jacquelin. Si son premier tir s’est très bien passé avec un 5/5 couché, le tir debout a été plus compliqué avec deux fautes, synonymes de 300 mètres de pénalité. Mais les Français sont tout de même satisfaits de leurs phases de ski. Même avec ses deux tours de pénalité, QFM termine à seulement 24,9 secondes de la tête de course. Encourageant mais frustrant donc.

Simon Desthieux a connu des difficultés sur le tir couché avec trois erreurs qui l’ont fait dégringoler au classement. Son 5/5 au tir debout a sauvé les meubles mais il se classe 24e de cette épreuve.

L’autre surprise de ce sprint est la 29e place de Johannes Boe. Le champion olympique en titre en individuel a débuté par deux fautes au tir couché, puis un nouveau tir manqué debout. Il termine à 1 min 14 s 1 de Kuehn. Son frère Tarjei Boe a connu une course plus convaincante avec une seule erreur au tir debout et un très bon ski qui lui a permis de prendre la 5e place du sprint à Hochfilzen.

Après ces trois premières courses de la saison, le Suédois Sebastian Samuelsson est toujours en tête du classement du sprint suivi de près par le Français Émilien Jacquelin. À la troisième place, le Norvégien Vetle Sjaastad Christiansen qui tient toujours la tête du classement général.

Les hommes ont rendez-vous le samedi 11 décembre pour la poursuite 12,5 km et le dimanche 12 décembre pour le relais 4 x 7,5 km.

Le biathlon aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

En biathlon, onze titres seront mis en jeu aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

Après le relais mixte qui lancera les hostilités le 5 février 2022 au Centre national de biathlon : le relais, l'individuel, le sprint, la poursuite et la mass start sont au programme pour les hommes et les femmes.