La poursuite d'Östersund pour Christiansen, nouveau podium pour Jacquelin

Double champion du monde en titre de la spécialité, Émilien Jacquelin n'a pas réussi à remporter la première poursuite de l'hiver. À Östersund ce dimanche 5 décembre, le Français a pris la troisième place derrière Vetle Sjastad Christiansen et Sebastian Samuelsson. Dans le trio de tête, la différence s'est faite lors du dernier passage sur le pas de tir.

Avec un 19/20 face aux cibles, le Norvégien a connu la victoire en Coupe du monde pour la deuxième fois de sa carrière. Il s'est imposé en 30 min 14 s 8. Sebastian Samuelsson et Émilien Jacquelin ont terminé dix secondes plus tard. Ils sont montés sur un deuxième podium consécutif. Premier du sprint, le Suédois était parti avec 18 secondes d'avance sur le Français lors de la dernière course du week-end.

Le Français Antonin Guigonnat (9e) et le Suisse Benjamin Weger (10e) se sont invités dans le top 10. Troisième à s'élancer sur la poursuite après son podium en sprint, Quentin Fillon-Maillet s'est classé 16e.

À LIRE AUSSI : Les différences entre les courses de biathlon aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Le film de la poursuite hommes de biathlon à Östersund

Jusqu'au premier passage sur le pas de tir, les places et les écarts en tête de la poursuite d'Östersund étaient sensiblement les mêmes qu'au départ. Avant le premier tir couché, Sebastian Samuelsson comptait 14 secondes d'avance sur Émilien Jacquelin et 28 sur Quentin Fillon-Maillet.

La hiérarchie a changé quand le Suédois a commis une faute et QFM deux. Le local de l'étape a été repris par le double champion du monde en titre de poursuite. Le duo de tête comptait alors une quinzaine de secondes d'avance sur Eduard Latypov et Vetle Sjastad Christiansen.

Le Français a finalement pris les commandes de la course grâce à un 10/10 au tir couché. Pendant ce temps, Sebastian Samuelsson a dû faire un nouveau tour sur l'anneau de pénalité. À la mi-course, Émilien Jacquelin avait plus de 20 secondes d'avance alors que des favoris comme les frères Boe, Martin Ponsiluoma, Johannes Dale ou Quentin Fillon-Maillet pointaient en-dehors du top 15 à plus d'1 min 30.

Cette avance lui a permis de rester en tête après un premier tir debout compliqué. Alors qu'il commettait deux fautes, le Français a vu Vetle Sjastad Christiansen et Sebastian Samuelsson n'en faire qu'une et revenir sur lui. Le trio de tête est arrivé ensemble pour le dernier passage sur le pas de tir.

Et c'est le Norvégien qui a eu les nerfs les plus solides. Avec un sans-faute pour valider un 19/20 au tir, il s'est envolé vers la victoire. Sa quinzaine de secondes d'avance sur le duo franco-suédois lui a permis de remporter la première poursuite de sa carrière et surtout de prendre la tête du classement général.

Au finish, c'est finalement Sebastian Samuelsson qui a coupé la ligne d'arrivée en deuxième position juste devant Émilien Jacquelin. Michal Krcmar (4e), Tero Seppala (5e) et Simon Eder (6e) ont suivi.

Un deuxième biathlète français a intégré le top 10 : Antonin Guigonnat. Avec son dossard numéro 20, il a remonté 11 places pour terminer devant le Suisse Benjamin Weger.

Malgré sa troisième place au départ, Quentin Fillon-Maillet a glissé au 16e rang à cause de ses cinq passages sur l'anneau de pénalité. Il s'est intercalé entre les frères Claude. Florent le Belge a pris la 15e place et Fabien le Français la 17e.

Les résultats complets de la poursuite hommes d'Östersund

Le biathlon aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

En biathlon, onze titres seront mis en jeu aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

Après le relais mixte qui lancera les hostilités le 5 février 2022 au Centre national de biathlon : le relais, l'individuel, le sprint, la poursuite et la mass start sont au programme pour les hommes et les femmes.