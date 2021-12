Samuelsson remporte le sprint d'Östersund, Jacquelin et Fillon-Maillet sur le podium

Les sprints d'Östersund se suivent et se ressemblent pour Sebastian Samuelsson. Comme la semaine précédente, le Suédois s'est imposé ce jeudi 2 décembre en ouverture de la deuxième étape de la Coupe du monde de biathlon.

À domicile, il a devancé un duo français composé d'Émilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet. Avec le meilleur temps sur les skis et un 9/10 sur le pas de tir, le biathlète de 24 ans a impressionné. En 22 min 58 s 7, il a gagné une deuxième course consécutive et pris la tête du classement général de la Coupe du monde.

Il n'y a que lui qui a été en mesure de battre Émilien Jacquelin. Parti avec le dossard numéro 1, le Français a établi des temps de référence qui ont résisté à tout le monde sauf au Suédois. Une faute sur le tir debout lui a certainement coûté la victoire. Le double champion du monde en titre de la poursuite a terminé à 18 secondes du Scandinave.

Sur le podium, il a été accompagné par un autre membre de la délégation tricolore : Quentin Fillon-Maillet. En-dehors du top 30 lors du premier sprint de la saison, le Jurassien a parfaitement rebondi pour se classer troisième. Grâce à un excellent finish, il n'a terminé qu'à trois secondes de son compatriote.

Antonin Guigonnat (20e), Simon Desthieux (23e), Fabien Claude (25e) et Éric Perrot (46e) ont aussi intégré le top 60. Ils participeront à la poursuite prévue dimanche à Östersund.

Le film du sprint masculin de biathlon à Östersund

Émilien Jacquelin a prouvé qu'il était dans une grande forme sur les skis. Parti sur de très bonnes bases, le dossard numéro 1 a été le premier à passer la ligne d'arrivée. Sans une faute au tir debout, sa course aurait été parfaite. Les temps de référence établis par le double champion du monde de la poursuite ont tenu très longtemps. Seul Sebastian Samuelsson a été plus rapide que lui sur les skis. Les deux biathlètes ayant réalisé un 9/10, le Français a pris la deuxième place, à 18 secondes du Suédois.

« Je suis très satisfait de mon temps de ski. C'était bien aussi au niveau du tir », a-t-il confié à La Chaîne L'Équipe.

Même s'il n'a pas réussi à skier aussi vite qu'Émilien Jacquelin, Simon Desthieux a fait honneur à son maillot jaune de leader du classement général. Malheureusement pour lui, une faute au tir couché puis une autre au tir debout l'ont empêché d'enchaîner après son très bon début de saison. Il a dû se contenter de la 23e place.

Fabien Claude a suivi l'exemple de ses compatriotes avec un ski très fluide. Le Vosgien a commis une faute au tir couché mais il est resté dans la course aux premières places. C'était le cas jusqu'au tir debout. Deux fautes supplémentaires l'ont fait glisser jusqu'à la 25e place du classement.

Le premier 10/10 du jour a été réalisé par Benjamin Weger. S'il n'a pas réussi à rivaliser avec les meilleurs sur les skis, le Suisse est quand même parvenu à terminer ce sprint au 10e rang. À 50 secondes du vainqueur, il aura un coup à jouer lors de la poursuite prévue dimanche.

Eduard Latypov a été le premier biathlète en mesure d'inquiéter Émilien Jacquelin. Il a été en forme sur les skis et surtout, l'athlète du ROC a réussi un sans-faute sur le pas de tir. Mais ça n'a pas été suffisant pour rivaliser avec le Français. Il a terminé à huit secondes et finalement au pied du podium.

Sebastian Samuelsson a été le premier à faire tomber les temps de référence d'Émilien Jacquelin. Et le seul. Si une faute sur le tir couché semblait le priver de victoire, il a su se reprendre sur les skis. Meilleur temps dans ce domaine, le Suédois a été relancé par un sans-faute au tir debout. Sorti en tête, il a même augmenté son avance sur le Français pour s'imposer en 22 min 58 s 7.

Tarjei Boe a pu espérer faire encore mieux mais une faute sur le dernier tir debout l'a empêché de se mêler à la course à la victoire. Il s'est finalement classé huitième, juste devant son frère Johannes.

Deux autres Norvégiens ont terminé dans le top 10. Sturla Holm Laegreid a peut-être réalisé un 10/10, il n'a pas été en mesure de rivaliser avec Sebastian Samuelsson et Émilien Jacquelin. Le Norvégien a été handicapé par le 20e temps sur les skis. Le biathlète aux quatre médailles d'or lors des derniers Championnats du monde a pris la sixième place. Il a été devancé par son compatriote Vetle Sjaastad Christiansen.

Malgré une faute, Quentin Fillon-Maillet est monté sur le podium. Il n'a terminé qu'à 3,5 s d'Émilien Jacquelin grâce à une performance impressionnante sur les skis. Régulier, le Jurassien est allé au bout de son effort pour se reprendre après sa 32e place dimanche dernier.

« Je suis parti vraiment combattant et je suis allé la chercher avec la tête celle-là. J'ai essayé d'être imperméable à ce qui pouvait se faire avant étant donné que j'avais le dossard 68 et j'ai fait la course jusqu'au bout », a-t-il analysé au micro de La Chaîne L'Équipe.

Parti encore 20 dossards plus loin, Antonin Guigonnat a aussi réalisé une belle course. Grâce au neuvième temps sur les skis, le Français a pris la 20e place malgré deux fautes au tir. Sur la poursuite, il s'élancera avec 1 min 13 s 9 de retard sur Sebastian Samuelsson.

