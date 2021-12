En direct ce dimanche : dernières courses de biathlon à Östersund, fin de la tournée américaine pour les skieurs alpins 

La saison de Coupe du monde de sports d’hiver a repris et de nombreuses compétitions ont lieu ce dimanche 5 décembre. Avec le biathlon, le patinage de vitesse, le ski de fond, le ski alpin et le bobsleigh, l’action ne va pas s'arrêter aujourd’hui.

Olympics.com vous livre tout ce que vous devez savoir sur les compétitions du jour, à un peu moins de deux mois des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 (4-20 février).

Après les performances marquantes de samedi, voici le programme et les résultats de ce dimanche de Coupe du monde

Biathlon : Un premier relais pour les femmes, une poursuite pour les hommes

La deuxième Coupe du monde d'Östersund de l'hiver va se conclure ce dimanche 5 décembre avec un relais pour les femmes et une poursuite pour les hommes.

À 12h35, Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet vont tenter de briller sur le premier relais de la saison. Les deux premières relayeuses françaises restent sur un podium en poursuite et vont tenter d'enchaîner.

À 15h15, les 60 meilleurs du sprint hommes remporté jeudi par Sebastian Samuelsson vont s'affronter sur la poursuite. Sur le podium de la course jeudi, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet vont s'élancer avec respectivement 18 et 22 secondes de retard sur le Suédois.

À LIRE AUSSI : Les différences entre les courses de biathlon

Ski alpin : Aleksander Aamodt Kilde et Sofia Goggia visent le triplé

En ski alpin, la tournée américaine se termine ce dimanche. Les hommes vont participer à une dernière descente sur les pentes de Beaver Creek. Cette course était initialement prévue à Lake Louise la semaine passée mais elle avait été reportée en raison des conditions climatiques.

Vincent Kriechmayr s'élancera avec le dossard numéro 1 à 20h00 (heure française). Aleksander Aamodt Kilde qui reste sur deux victoires consécutives dans le Colorado sera le grand favori.

À LIRE AUSSI : Les différences entre les épreuves de ski alpin aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Pour les femmes, c'est un super G qui est au programme du jour à Lake Louise. Sofia Goggia a remporté les deux premières courses organisées au Canada ce week-end et va tenter de remettre ça à partir de 18h30.

À LIRE AUSSI : Découvrez le quotidien de l'équipe de France de vitesse avec Cirque Blanc

Patinage de vitesse : Fin de la Coupe du monde de Salt Lake City

La troisième Coupe du monde de patinage de vitesse de l'hiver se termine ce dimanche. À Salt Lake City, la journée sera rythmée par le deuxième 500 m hommes, le 1 500 m femmes, le 1 000 m hommes, la mass start femmes et la poursuite par équipes hommes.