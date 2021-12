5 choses à savoir sur Alexis Pinturault 

Au mois de mars 2021, Alexis Pinturault est entré dans une nouvelle dimension. Et pas seulement parce qu'il a fêté son 30e anniversaire. Le Français a terminé la saison de ski alpin à la première place du classement général. Dans l'histoire du ski tricolore, seuls Luc Alphand, Michèle Jacot et Jean-Claude Killy y étaient parvenus avant lui. Cela vous classe sa performance.

Avec ses nombreuses victoires en Coupe du monde, ses médailles olympiques et ses podiums mondiaux, le skieur de Courchevel faisait partie des plus grands. En mettant la main sur le gros globe de cristal, il est tout simplement entré au panthéon du ski mondial.

Ce nouveau statut, « Pintu » va maintenant devoir l'assumer, notamment avec la quête d'un titre olympique, le seul qui manque à son palmérès.

À la veille du slalom géant de Val d'Isère (11-12 décembre) qu'il a remporté à deux reprises, en 2016 et 2017, Olympics.com vous livre cinq choses à savoir sur le leader de l'équipe de France de ski alpin.

Alexis Pinturault aurait pu représenter la Norvège

Si Alexis Pinturault fait les beaux jours de la France, l'histoire aurait pu être bien différente. Le natif de Moûtiers n'est pas que Français. Sa mère Hege étant norvégienne, il a la double-nationalité, et le vainqueur du dernier gros globe de cristal aurait pu représenter le pays scandinave. Le double champion olympique Aksel Lund Svindal a même milité pour, mais en vain. C'est bien le camp tricolore qui a la chance de compter sur un des meilleurs skieurs de l'histoire.

Depuis ses premiers succès chez les jeunes, « Pintu » porte les couleurs de la France, son pays natal. Il est né en Savoie et y a grandi, et il partage aujourd'hui sa vie entre Annecy et Courchevel où sa famille a un hôtel au pied des pistes depuis deux générations. Un cadre idéal pour chausser ses premiers skis dès le plus jeune âge.

Une place le top 10 de l'histoire du ski alpin

Alexis Pinturault fait déjà partie des plus grands. Avec 34 victoires en Coupe du monde, il a intégré le top 10 des skieurs les plus victorieux de l'histoire. Le Français occupe la 9e place de ce classement de prestige. Encore loin des 86 succès d'Ingemar Stenmark, le skieur de 30 ans n'a pas fini de progresser dans la hiérarchie. Le top 5 n'est qu'à huit longueurs.

En attendant, il est déjà le numéro 1 dans deux domaines : parmi les Français et chez les skieurs en activité. Dans l'histoire du ski tricolore, il a dépassé Jean-Claude Killy et ses 18 courses remportées. Alexis Pinturault a au moins dix victoires en Coupe du monde de plus que tous ses adversaires et notamment les Norvégiens Kjetil Jansrud et Henrik Kristoffersen.

« Pintu » n'est pas son seul surnom

Si « Pintu » est le surnom officiel du natif de Moûtiers, ce n'est pas le seul. Depuis plusieurs années, il est aussi surnommé « La Bête ». C'est son ancien coéquipier Julien Lizeroux qui est à l'origine de ce sobriquet.

En début d'année, le retraité a expliqué pourquoi dans une interview accordée à 20 Minutes. « Je l’appelle la bête parce que physiquement c’est vraiment une machine. Il est explosif, endurant, véloce. Il a vraiment su mettre ce physique au service de son ski », a confié l'ancien coéquipier d'Alexis Pinturault en équipe de France.

Le skieur de Courchevel est réputé pour ses qualités physiques et en a fait une force pour briller en compétition. C'est grâce à son style tout en puissance que le Français est devenu une référence. S'il a pris l'habitude d'impressionner avec ses performances en ski c'est aussi le cas en partageant ses séances de musculation.

Le gros globe de cristal, enfin

Après neuf saisons dans le top 10 du classement général de la Coupe du monde dont cinq sur le podium, Alexis Pinturault a enfin remporté le gros globe de cristal en mars 2021. Devancé pendant de nombreuses saisons par l'insatiable Marcel Hirscher, le skieur de 30 ans est parvenu à ses fins à l'issue d'une saison au suspense insoutenable.

Tout s'est joué lors des finales organisées à Lenzerheide. Tôt dans la saison, le sacre semblait pourtant promis au Français. Au début du mois de février, il comptait notamment 317 points d'avance sur Marco Odermatt. Mais cet écart sur son premier poursuivant après un week-end de slaloms à Chamonix a failli ne pas être suffisant.

Après les Championnats du monde, le Suisse a très bien terminé l'hiver au contraire du Français qui a dû attendre le dernier slalom géant de la saison pour renouer avec le succès. C'est cette ultime victoire qui lui a permis de terminer en tête du classement général. Jusqu'au bout, il a su conserver une avance qui était tombée à 31 unités avant la dernière semaine de course.

Déjà trois médailles olympiques à son palmarès

Avant de remporter le gros globe de cristal, Alexis Pinturault a multiplié les podiums sur la scène internationale. Double champion du monde juniors de slalom géant, le Français a confirmé chez les seniors avec six médailles planétaires dont deux en or. Sacré par équipes en 2017, il est aussi monté sur la plus haute marche du podium mondial deux ans plus tard en combiné. De quoi sublimer un palmarès où l'on retrouve également une médaille d'argent (combiné en 2021) et trois de bronze (slalom géant en 2015 et 2019, Super G en 2021).

Aux Jeux Olympiques, « Pintu » a déjà décroché trois médailles. À Sotchi 2014, il a ouvert son compteur avec le bronze en slalom géant. Quatre ans plus tard à PyeongChang, il a remis ça avec une nouvelle troisième place dans cette discipline mais aussi avec une médaille d'argent en super combiné. Et si le titre olympique était pour cet hiver ?