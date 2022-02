Alerte médaille : Matthias Mayer remporte un deuxième titre consécutif en super-G à Beijing 2022

Un jour après le bronze, place à l’or.

Ce mardi 8 février sur la piste du Centre national de ski alpin de Yanqing, l’Autrichien Matthias Mayer a remporté l’or en super-G hommes, un jour seulement après avoir décroché le bronze en descente, avec un chrono de 1 min 19 s 94.

Il remporte ainsi sa deuxième médaille d’or consécutive en super-G, après son titre à PyeongChang 2018, et sa troisième médaille d'or au total, après l'or en descente à Sotchi 2014.

À Calgary 1988, le père de Matthias Mayer, Helmut, avait remporté l'argent dans la même épreuve.

L’Américain Ryan Cochran-Siegle était à 4 centièmes de créer l’exploit, mais il a finalement décroché une magnifique médaille d’argent. Auparavant, le skieur de 29 ans avait remporté deux médailles en Coupe du monde, l'argent en descente en 2020 et l'or en super-G dix jours plus tard. Lui aussi issu d'une famille d'olympien dont il est le sixième membre à participer aux JO, il remporte une médaille olympique cinquante ans après sa mère, Barbara Cochran, qui avait décroché l'or en slalom à Sapporo 1972.

Vainqueur du classement général de la Coupe du monde 2019/20, le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde a remporté sa première médaille olympique avec le bronze (+0,42 s). Une jolie récompense pour l'actuel leader du général du super-G et de la descente, un peu plus d'un an après sa rupture du ligament croisé d'un genou.

Parti avec le dossard n°28, le Français Blaise Giezendanner est arrivé avec 1,32 s de retard sur Mayer et pris la 9e place, juste devant le vainqueur du gros globe de cristal 2020/21 Alexis Pinturault (11e, +1,42 s).

Voir les résultats et les temps intermédiaires du super-G hommes à Beijing 2022

Le film du super-G hommes à Beijing 2022

Après le Suisse Stefan Rogentin qui fixait le premier chrono de référence à 1 min 26 s 57, Matthieu Bailet chutait avec le dossard n°2 avant le départ du détenteur du gros globe de cristal de la saison 2020/21, Alexis Pinturault. Le spécialiste du slalom géant passait devant le Suisse, mais c’était avant le passage d’Aleksander Aamodt Kilde, auteur d’une manche impeccable qui lui offrait la tête du classement, prenant 1 s d’avance sur Pinturault.

L’Allemand Romed Baumann (7e au final) prenait la deuxième place avant le départ de l’un des grands favoris, Marco Odermatt.

Auteur d’une course propre, à seulement 0,07 s de Kilde jusqu’au troisième intermédiaire, le jeune Suisse de 24 ans partait à la faute après le passage d’une porte dans la dernière section de course.

Le compatriote de Kilde, Adrian Smiseth Sejersted, ainsi que l’Autrichien Vincent Kriechmayr, de monter sur le podium provisoire (4e et 5e). Puis le champion olympique en titre du super-G entrait en scène.

En retard sur la majorité de la course, il était l’auteur d’un final exceptionnel pour reprendre 42 centièmes à Kilde.

L’Américain Ryan Cochran-Siegle restait au contact du leader autrichien jusqu’à ne compter que 5 centièmes de retard au troisième et dernier intermédiaire, mais il arrivait deuxième provisoire (0,4s). Une place qu’il allait conserver jusqu’à la fin pour remporter l’argent. Il avait fait ses débuts à PyeongChang 2018. Un an plus tôt, il avait été victime d'une fracture d'une vertèbre cervicale lors de la descente de Kitzbühel en Autriche.

Titré sur la descente hier (lundi 7 février) et vice-champion olympique en titre du super-G, le Suisse Beat Feuz partait lui aussi à la faute avoir été trop proche de la limite.

Quadruple médaillé olympique, le Norvégien Kjetil Jansrud a quant à lui terminé avec 3,06 s de retard.