Boch/Sénéchal : les premières bobeuses françaises aux Jeux Olympiques ?

« C’est un journaliste qui nous a fait remarquer qu’il n’y avait jamais eu de Françaises en bob aux Jeux. Ca nous a fait bizarre. »

Et pourtant c’est bien le cas. Depuis l’introduction du bobsleigh féminin aux Jeux Olympiques de Salt Lake City en 2002, aucune équipe de France féminine de bob à deux ne s’est qualifiée pour les JO. Mais la donne pourrait bien changer à Pékin lors des Jeux de 2022 avec Margot Boch et Carla Sénéchal.

Le binôme, formé en 2018, ne cesse de monter en puissance et redonne vie au bob féminin français sur la scène internationale. Lors de la première étape de Coupe du monde de la saison 2021/22, qui s’est déroulée à Innsbruck, en Autriche le 20 novembre, Margot Boch, accompagnée de Sandie Clair pour l'occasion, s'est classée 13e en bob à deux et 17e en monobob. De bon augure en vue du top 20 mondial visé par les Françaises pour obtenir le précieux sésame pour les Jeux Olympiques de Beijing 2022.

Initier le mouvement du bob féminin en France

Margot Boch et Carla Sénéchal ont avoué ne pas s’être rendues compte qu’elles avaient ouvert une page de l’histoire de leur discipline en débutant leur projet olympique, initié par Boch.

« On n’y pense pas forcément », confessait Margot. « Notre objectif, c'est de faire des résultats et des médailles parce qu’on est des compétitrices. Mais on sait que c'est ce qui va permettre de faire parler notre discipline », poursuivait Carla.

En plus d’avoir reconstitué une équipe féminine de bob tricolore, les Plagnardes ont mis en lumière leur discipline et attirent de plus en plus de jeunes femmes.

Durant l’été 2020, quatre athlètes ont rejoint la Bob Team Boch : Madison Stringer, Sandie Clair, Doriane Kouakou et Talia Solitude.

En plus de gagner des partenaires d’entraînements, l’arrivée de ces coéquipières a permis au bob français de présenter un équipage lors des Championnats du monde U23 en 2021, composé de Margot Boch en tant que pilote et de Madison Stringer en tant que pousseuse (Carla Sénéchal étant déjà dans la catégorie sénior). Sur la mythique piste de St. Mortiz en Suisse, la seule piste naturelle au monde, Boch et Stringer se sont imposées, décrochant ainsi le tout premier titre de championnes du monde junior de l’histoire du bob féminin français.

« C’est mon plus beau souvenir. Maintenant il faut devenir championne du monde sénior », disait Margot Boch en souriant à Carla Sénéchal.

Parce que même si l’arrivée de ces nouvelles partenaires est un atout indéniable pour leur préparation olympique et l’expansion du bob féminin en France, le projet de départ est bien une affaire entre Margot Boch et Carla Sénéchal.

La naissance du projet olympique

Il faut savoir qu’en France, on ne peut commencer le bobsleigh qu’à partir de 14 ans. Auparavant la limite d’âge était fixée à 16 ans, donc presque tous les bobeurs ont pratiqué d’autres disciplines sportives avant le bobsleigh. Pour Margot Boch, c’était la gymnastique, mais la Plagnarde a toujours gravité autour des pistes de bobsleigh. Son père, son grand-père et son parrain faisaient du bobsleigh. C’est donc assez naturellement qu’elle a voulu s’orienter vers cette discipline, en commençant par la luge (accessible plus jeune) pour dévaler ses premières pistes.

Carla, quant à elle, est passée par la case athlétisme, comme beaucoup de pousseurs d’ailleurs. Mordue de vitesse et d’adrénaline, elle savait que le bobsleigh correspondait plus à ses envies et ses qualités physiques que l’athlétisme. Mais elle ne savait pas trop par quelle porte elle pouvait intégrer le bobsleigh.

« Je savais qu'il y avait une piste à La Plagne, mais on n'avait jamais entendu parler d'équipe féminine, donc je savais pas du tout comment faire. Et puis Margot m'a contactée », confiait Carla.

Mises en relation par un entraîneur d’athlétisme, Margot Boch a envoyé un message à Carla Sénéchal en août 2018. Elle lui a exposé son projet olympique et lui a proposé de rejoindre l’aventure en tant que pousseuse.

« J’étais en vacances et en pleine trêve estivale d’athlétisme à ce moment-là, donc physiquement je n’étais pas à mon meilleur niveau, mais j’ai tout de suite dit oui ! », expliquait Carla avant d’ajouter : « C’était la chance de ma vie. J’en ai parlé à ma famille, ils m’ont dit de foncer. »

« C’était incroyable », continuait Margot. « Recevoir directement une réponse positive alors que le projet n’avait pas encore commencé et pour faire du bobsleigh en plus, qui n’est pas une discipline très connue, c’était incroyable. »

Dès l’automne 2018, les deux femmes se sont réunies en Allemagne pour faire leur première descente ensemble. Depuis ce jour, elles ne cachent pas être inséparables dans leur sport comme dans la vie.

« On dort ensemble, on mange ensemble et quand on n'est pas ensemble, on s’appelle et on s’écrit tout le temps », rigolaient-elles… ensemble.

Objectif JO en quatre ans

Margot Boch et Carla Sénéchal ont participé à leur toute première étape de Coupe du monde en janvier 2020, à La Plagne. Des débuts à domicile certes, mais face aux meilleures athlètes du monde.

La marche était grande, mais les deux jeunes femmes ne se sont pas laissées impressionner. Ce jour-là, elles se sont classées 6e, soit sur le podium en bobsleigh, et deux petites places derrière la légende de la discipline, la triple médaillée olympique Kaillie Humphries. La Canadienne, désormais au sein de l'équipe des États-Unis, se souvient bien de cette journée aux côtés des Françaises. « Au début de ma carrière, j’étais venue à La Plagne pour une compétition et Margot m’avait demandée une photo alors qu’elle ne faisait pas encore de bobsleigh. La voir sur le podium avec moi en 2020... J’étais tellement heureuse pour elle. C’est même moi qui lui ait demandé de faire une photo après la compétition », s’amusait Humphries. « Margot est une pilote et une athlète très talentueuse. Je sais qu’elle ira loin », avait déclaré la double championne olympique de bob à deux, lors d’une interview exclusive avec Olympics.com.

Le duo français est remonté deux fois sur le podium en Coupe du monde, en novembre 2020 à Sigulda, où elles ont terminé 5e et en décembre 2020 à Innsbruck, où elles se sont classées 6e.

Pour obtenir leur ticket pour les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, Boch/Sénéchal devront figurer parmi les 20 meilleurs équipages du monde. Avec une 11e place au général de la saison précédente, la Team Boch peut légitimement espérer entrer dans l'histoire en février prochain.

En attendant Pékin et les Jeux Olympiques à venir, il reste de nombreuses étapes de Coupe du monde à ne pas manquer pour celles qui pourraient devenir les toutes premières bobeuses françaises aux JO.