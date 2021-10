De prime abord, vous pouvez penser qu’il n’y a pas tant de différences que cela entre la luge, le skeleton et le bobsleigh. Dans les trois disciplines, les athlètes dévalent une étroite piste gelée, à des vitesses affolantes, faisant preuve d’un grand sang-froid impressionnant qui laisse souvent les spectateurs bouche-bée.

Pourtant, à y regarder de plus prêt, chaque discipline a ses spécificités qui en fait une épreuve unique et un spectacle fascinant.

Olympics.com vous explique les différences entre ces trois disciplines de glisse spectaculaires qui seront au programme des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022.

Quelles sont les différences entre la luge, le skeleton et le bobsleigh ?

Même si toutes les compétitions de glisse (luge, skeleton et bobsleigh) auront lieu sur la même piste de 1 615 mètres de long dans le Centre national de glisse de Yanqing, ne faites pas l’erreur de croire que le spectacle sera identique lors de ces trois épreuves.

Luge

En luge, comme son nom l’indique, les athlètes dévalent une piste glacée à bord d’une luge. Chaque descente se fait avec les pieds en avant et allongé sur le dos. Les lugeurs partent assis et se poussent avec leur mains pour attaquer la descente. Grâce à leur expertise de pilotage, les athlètes arrivent à déplacer leur poids de corps et ajuster l’angle de la trajectoire pour prendre des virages serrés tout en gardant de la vitesse, pour être le plus rapidement possible sur la ligne d’arrivée.

Les lugeurs atteignent en moyenne des vitesses de 120 à 145 km/h. Lors des Jeux de Beijing 2022, 12 médailles seront à remporter en luge avec les épreuves individuelles hommes et femmes, la luge double hommes et le relais par équipes mixtes.

Skeleton

À l’inverse de la luge, les athlètes partent debout et courent sur une portion d’environ 40 mètres pour s’élancer, tête la première, sur la piste à une vitesse de plus de 130 km/h.

Un total de six médailles est à gagner aux JO de Beijing 2022 en skeleton avec une compétition féminine et une compétition masculine. La bataille s’annonce palpitante.

Bobsleigh

Le bobsleigh est le sport de glisse qui a la plus longue tradition aux Jeux Olympiques d’hiver. La discipline fait partie du programme olympique depuis Chamonix 1924 et y a figuré a chaque édition olympique (sauf une) jusqu’à nos jours.

Les bobeurs sont en position assise dans une sorte de traineau aux bords élevés. Comme en skeleton, les athlètes poussent le bob sur 50 mètres avant de sauter dedans pour effectuer la descente. Le pilote utilise des cordes situées à l’intérieur du bob pour diriger l’embarcation. Le bobeur à l’arrière est en charge du freinage, soit pendant la course pour ralentir avant un virage, soit une fois la ligne d’arrivée franchie. Dans les faits, les freins sont très peu utilisés durant les Jeux Olympiques.

Traditionnellement, le bobsleigh est une discipline d’équipe avec le bob à deux masculin et féminin et le bob à quatre masculin (deux pousseurs viennent compléter l’équipe). Mais cette année, et pour la première fois de l’histoire des JO d’hiver, le monobob féminin fera son entrée au programme olympique. En monobob, une seule femme dirige un bob une place.

Les différences entre les compétitions olympiques de luge, de skeleton te de bobsleigh

Format de compétition de la luge

Les compétitions de luge individuelle homme et femme, de double masculin et de relais par équipes mixtes auront lieu du 5 au 10 février 2022 dans le Centre national de glisse de Yanqing. Au total, 106 quotas sont à décrocher pour les JO de Beijing 2022.

Format de compétition du skeleton

Les skeletoneurs hommes et femmes seront en compétition du 10 au 12 février 2022, sur la même piste que les lugeurs. Il y a 50 quotas pour se qualifier en skeleton aux JO de Beijing 2022.

Format de compétition du bobsleigh

Les compétitions de bob à deux masculins et féminin, de bob à quatre masculin et de monobob féminin auront lieu du 13 au 20 février 2022, toujours à Yanqing. Un maximum de 170 athlètes pourront participer à ces épreuves, 124 hommes et 46 femmes.

