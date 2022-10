Obiettivo Parigi 2024: il sistema di qualificazione del nuoto per i prossimi Giochi Olimpici

Il nuoto vanta una lunga e ricca storia ai Giochi Olimpici moderni, essendo stato inserito per la prima volta nel programma a cinque cerchi ad Atene 1896. Le gare femminili sono state aggiunte a Stoccolma 1912, edizione in cui le atlete hanno gareggiato in due soli eventi.

A Parigi 2024, donne e uomini potranno gareggiare negli stessi programmi, come a Tokyo 2020.

Qui di seguito tutto quello che c'è da sapere sul percorso di qualificazione.

Quanti nuotatori gareggeranno a Parigi 2024?

Un totale di 852 atleti gareggerà nel nuoto a Parigi 2024, con un massimo di 26 quote per gli uomini e altrettante per le donne a disposizione di ciascun Comitato Olimpico nazionale (NOC).

Sia per le gare maschili che per quelle femminili, ogni NOC avrà diritto a una quota massima di due atleti per ogni gara individuale e di una squadra per ogni gara di staffetta.

Al momento non è stato ancora stabilito il numero di Universality place, ma è chiaro che tutti i NOC che si iscrivono e partecipano ai Campionati del mondo FINA avranno l'opportunità di gareggiare a Parigi 2024.

Le quote sono assegnate per nome agli atleti nelle gare individuali e ai NOC nelle gare di staffetta.

Qual è il percorso di qualificazione per Parigi 2024?

È stato stabilito un ordine di priorità in quattro punti per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024:

Tutti gli atleti con un Tempo di Qualificazione Olimpica (OQT) Atleti in staffetta (atleti solo in staffetta) Universality place Atleti invitati che hanno ottenuto un Tempo di "Considerazione" Olimpica (OCT)

Qualificazioni individuali

Per tutti gli eventi individuali si terrà conto del Tempo di Qualificazione Olimpica e del Tempo di Considerazione Olimpica, con quest'ultimo leggermente più facile da raggiungere.

I tempi di ammissione standard potranno essere conseguiti dal 1° maggio 2023 al 23 giugno 2024, sulla base di un calendario di eventi che sarà definito dalla FINA.

Gli atleti che raggiungono l'OQT in un particolare evento si qualificheranno immediatamente per Parigi 2024, a patto che non sia stata superata la quota massima per evento del loro NOC.

I NOC possono iscrivere due atleti a un evento, ma solo se entrambi hanno raggiunto l'OQT.

Al termine del periodo di qualificazione e nel caso in cui non si raggiunga il numero totale di 852 atleti dopo le prime tre categorie nell'ordine di priorità di cui sopra, gli atleti che hanno eguagliato o superato l'OCT saranno invitati a gareggiare ai Giochi fino al raggiungimento della quota completa di 852.

Per una descrizione completa della procedura di invito, consultare la sezione dedicata alle qualifiche individuali sul sito web del CIO.

Qualificazioni staffetta

Un massimo di 16 squadre qualificate gareggerà in ciascun evento a staffetta di Parigi 2024, con ogni NOC che potrà iscrivere una sola squadra ad ogni evento a staffetta.

Tre NOC di ciascuna staffetta saranno qualificati per il corrispondente evento di Parigi 2024 in base ai risultati finali dei 20° Campionati Mondiali FINA 2022 a Fukuoka, in Giappone, a luglio 2023. In caso di parità per il terzo posto, tutti i NOC coinvolti saranno invitati a gareggiare a Parigi 2024.

Le rimanenti 13 squadre per evento saranno assegnate in base ai risultati ottenuti nelle gare preliminari ai 21° Campionati del Mondo FINA 2024 a Doha, in Qatar, escludendo le squadre già qualificate ai 20° Campionati del Mondo FINA 2022. In caso di parità per il terzo posto ai 20° Campionati del Mondo FINA 2022 a Fukuoka, saranno invitate a gareggiare a Parigi 2024 solo 12 squadre dei 21° Campionati del Mondo FINA 2024 che partecipano all'evento.

In caso di parità per il terzo posto ai 21° Campionati del Mondo FINA 2024, tutte le squadre coinvolte parteciperanno a uno spareggio per determinare l'invito finale.

Tutti gli atleti e le atlete iscritti alle gare individuali possono essere utilizzati nelle staffette, anche se non hanno raggiunto l'OCT per lo stile e la distanza corrispondenti della staffetta in cui sono iscritti.

Universality place_

I NOC senza atleti qualificati o staffette possono iscrivere un massimo di due atleti - una donna e un uomo - ad un evento. Inoltre, i NOC senza atleti ad avere ottenuto un OQT e senza atleti invitati dalla FINA attraverso l'OCT possono iscrivere un massimo di una donna e un uomo, a patto che questi atleti abbiano partecipato ad uno o più Campionati del Mondo, 2022 e 2024.

I NOC con un atleta qualificato di un solo genere (tramite OQT o OCT) possono iscrivere un nuotatore universalità dell'altro genere. Inoltre, gli atleti con un OCT ottenuto che non sono stati invitati tramite l'OCT a causa del raggiungimento della quota massima possono essere invitati tramite universality place

Standard di tempo di qualificazione olimpica e di tempo di considerazione olimpica per Parigi 2024

OQT maschile OCT maschile Evento OQT femminile OCT femminile 21.96 22.07 50m stile libero 24.70 24.82 48.34 48.48 100m stile libero 53.61 53.88 1:46.26 1:46.79 200m stile libero 1:57.26 1:57.85 3:46.78 3:47.91 400m stile libero 4:07.90 4:09.14 7:51.65 7:54.01 800m stile libero 8:26.71 8:29.24 15:00.99 15:05.49 1500m stile libero 16:09.09 16:13.94 53.74 54.01 100m dorso 59.99 1:00.29 1:57.50 1:58.09 200m dorso 2:10.39 2:11.04 59.49 59.79 100m dorso 1:06.79 1:07.12 2:09.68 2:10.33 200m dorso 2:23.91 2:24.63 51.67 51.93 100m farfalla 57.92 58.21 1:55.78 1:56.36 200m farfalla 2:08.43 2:09.07 1:57.94 1:58.53 200m IM 2:11.47 2:12.13 4:12.50 4:13.76 400m IM 4:38.53 4:39.92

Il format e il calendario del nuoto per Parigi 2024

Le gare di nuoto di Parigi 2024 si svolgeranno dal 27 luglio al 4 agosto 2024 presso l'Arena La Défense di Parigi. Saranno disputate 35 gare, suddivise in batterie, semifinali e finali.

Ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi si disputeranno i seguenti eventi:

50m stile libero (donne / uomini)

100m stile libero (donne / uomini)

200m stile libero (donne / uomini)

400m stile libero (donne / uomini)

800m stile libero (donne / uomini)

1500m stile libero (donne / uomini)

100m dorso (donne / uomini)

200m dorso (donne / uomini)

100m farfalla (donne / uomini)

200m farfalla (donne / uomini)

200m misto individuale (donne / uomini)

400m misto individuale (donne / uomini)

4x100m staffetta stile libero (donne / uomini)

4x200m staffetta stile libero (donne / uomini)

4x100m staffetta mista (donne / uomini / misto)

I nuotatori da tenere d'occhio a Parigi 2024

A livello femminile, l'Australia ha regalato alcune prestazioni scintillanti durante l'ultima edizione dei Giochi Olimpici, con Emma McKeon che ha lasciato Tokyo con quattro medaglie d'oro e tre di bronzo, trionfando nei 50m e dei 100m stile libero.

Anche Kaylee McKeown ha disputato dei Giochi straordinari a Tokyo, con tre ori nei 100m dorso, 200m dorso e 4x100m misti, a cui si aggiunge l'oro nei 200m dorso ai Campionati mondiali di quest'anno. Un'altra nuotatrice di spicco tra le fila australiane è Ariarne Titmus, che ha vinto l'oro Olimpico nei 200m, 400m e 800m stile libero, oltre che nella 4x200m stile libero.

La sedicenne canadese Summer McIntosh ha conquistato quattro medaglie ai Mondiali del 2022, tra cui l'oro nei 200m farfalla e nei 400m misti. Da tenere d'occhio anche la superstar del nuoto statunitense Katie Ledecky, vincitrice di due ori a Tokyo 2020 e quattro a Rio 2016. Di recente ne ha aggiunti altri quattro alla sua collezione ai Campionati Mondiali di Budapest.

Tra gli altri nomi da tenere d'occhio ci sono la 17enne campionessa mondiale dei 100 metri rana Benedetta Pilato e la svedese Sarah Sjostrom, pluricampionessa mondiale.

Per quanto riguarda gli uomini, alcuni veterani, tra cui il sette volte oro Olimpico statunitense Caeleb Dressel, il campione del mondo dei 1500m stile libero Gregorio Paltrinieri e il tre volte campione olimpico britannico Adam Peaty, sono attesi a Parigi 2024.

Inoltre, cresce l'entusiasmo per i nuovi talenti emergenti, come il diciottenne rumeno David Popovici, vincitore dell'oro nei 100 e 200m stile libero agli ultimi Campionati del Mondo, il ventenne francese Leon Marchand, campione del mondo nei 200 e 400m misti individuali, e il ventiduenne ungherese Kristof Milak, medaglia d'oro Olimpica nei 200m farfalla, e l'azzurri Thomas Ceccon, record del mondo nei 100 dorso a Budapest 2022, che hanno tutti dimostrato di essere fra le stelle più brillanti da tenere d'occhio in vista dei prossimi Giochi Olimpici.

Timeline delle qualificazioni di nuoto per Parigi 2024

Maggio 2022: la FINA conferma i tempi di qualificazione per tutti gli eventi. Standard da distribuire a tutti i CON

la FINA conferma i tempi di qualificazione per tutti gli eventi. Standard da distribuire a tutti i CON 15 gennaio 2024: elenco degli eventi di qualificazione da stabilire, pubblicare e aggiornare sul sito www.fina.org. 1 marzo - 23 giugno 2024: periodo per raggiungere i tempi standard di qualificazione per gli eventi individuali

elenco degli eventi di qualificazione da stabilire, pubblicare e aggiornare sul sito www.fina.org. periodo per raggiungere i tempi standard di qualificazione per gli eventi individuali 14 - 30 luglio 2023: 20esimi Campionati Mondiali FINA, Fukuoka (JPN)

20esimi Campionati Mondiali FINA, Fukuoka (JPN) 2 - 18 febbraio 2024: 21esimi Campionati Mondiali FINA, Doha (QAT)

21esimi Campionati Mondiali FINA, Doha (QAT) 3 giugno 2024: la FINA informa i CON in merito alle squadre di staffetta qualificate

la FINA informa i CON in merito alle squadre di staffetta qualificate 7 giugno 2024: i CON confermano alla FINA la partecipazione delle loro squadre di staffetta

i CON confermano alla FINA la partecipazione delle loro squadre di staffetta 14 giugno 2024: la FINA riassegna le quote staffetta non utilizzate

la FINA riassegna le quote staffetta non utilizzate 23 giugno 2024: fine del periodo per ottenere i tempi standard di qualificazione per gli eventi individuali

fine del periodo per ottenere i tempi standard di qualificazione per gli eventi individuali 24 giugno 2024: i CON confermano alla FINA gli atleti che gareggeranno solo nelle staffette

i CON confermano alla FINA gli atleti che gareggeranno solo nelle staffette 24 giugno 2024: termine ultimo per la presentazione da parte dei CON delle richieste per gli Universality place

termine ultimo per la presentazione da parte dei CON delle richieste per gli Universality place 3 luglio 2024: la FINA informa i CON degli inviti agli atleti OQT/OCT

la FINA informa i CON degli inviti agli atleti OQT/OCT 3 luglio 2024: la FINA conferma l'assegnazione degli Universality place ai CON

la FINA conferma l'assegnazione degli Universality place ai CON 4 luglio 2024: i CON confermano alla FINA l'utilizzo degli inviti per gli atleti OQT/OCT

i CON confermano alla FINA l'utilizzo degli inviti per gli atleti OQT/OCT 4 luglio 2024: i CON confermano l'accettazione degli Universality place

i CON confermano l'accettazione degli Universality place 5 luglio 2024: la FINA riassegna gli inviti agli atleti OCT non utilizzati

la FINA riassegna gli inviti agli atleti OCT non utilizzati Entro il 5 luglio 2024: la FINA riassegna tutti i posti quota inutilizzati

la FINA riassegna tutti i posti quota inutilizzati Entro 5 il luglio 2024: la FINA informa il Dipartimento Iscrizioni Sportive di Parigi 2024 di tutti i posti quota assegnati

la FINA informa il Dipartimento Iscrizioni Sportive di Parigi 2024 di tutti i posti quota assegnati 6 luglio 2024: scadenza isctizione discipline sportive per Parigi 2024

scadenza isctizione discipline sportive per Parigi 2024 26 luglio - 11 agosto 2024: Giochi Olimpici di Parigi 2024

Scopri di più sul sistema di qualificazione per gli altri sport che saranno presenti a Parigi 2024.

Come ci si qualifica a Parigi 2024? I sistemi di qualificazione degli sport Olimpici