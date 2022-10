Pallavolo femminile · Le partite dell'Italia nel secondo turno del Mondiale di volley 2022: riepilogo risultati fase 1 e calendario fase 2

È stata la partita contro i Paesi Bassi, e l'annessa vittoria, a chiudere la fase 1 delle pool dell'Italia al Campionato del mondo di pallavolo femminile 2022.

Il bilancio per la squadra di Davide Mazzanti è più che positivo, e a suffragio della bontà del percorso delle azzurre fino a questo momento è il primo posto nel girone, a punteggio pieno, con 15 puntI.

L'Italvolley ha aperto il torneo con una vittoria netta sulla nazionale del Camerun per 3-0, mostrando nel match una superiorità tecnica mai messa in discussione e dando prova di una continuità che si sarebbe vista meno nitidamente nelle partite successive.

Già nell'incontro con il Porto Rico, nonostante il risultato finale sia stato sempre di 3-0, le azzurre hanno sprecato molto, soprattutto al servizio e nei tempi del contrattacco, riuscendo però a essere incisive nei momenti di crisi e anche con importanti cambi nella formazione (Marina Lubian al posto di Cristina Chirichella, Ofelia Malinov in regia, e Sylvia Nkawalor invece di Paola Egonu).

Con il Belgio è stata una prova generale di partita secca, con le rivali intense oltre le aspettative e il primo passivo incassato dall'Italia in questo torneo: Britt Herbots ha dato molto filo da torcere alla difesa azzurra (sarà la migliore realizzatrice di questa prima fase), ma Paola Egonu ha sfoggiato 31 punti e (almeno) altrettanti motivi per cui è considerata una degli migliori opposti in circolazione.

Una nota più che a favore della nazionale italiana è che le migliori performance tanto a muro come in attacco e in fase realizzativa, vanno a favore della squadra Belga, che piazza rispettivamente Marlies Janssens come migliore block del primo turno, e Herbots per attacco e punti realizzati.

La partita con il Kenya ha permesso nuovamente il turnover al ct Mazzanti, che ha schierato Nwakalor sin da subito e messo minuti nelle gambe di Sara Bonifacio e Eleonora Fersino. Cambia la formazione ma non la tendenza: anche in questo match qualche concessione di troppo all'attacco di una scatenata Sharon Chepchumba (17 punti), ma la certezza di saper chiudere a proprio favore i set difficili (3-0).

Con i Paesi Bassi è arrivato il secondo dei due set persi dall'Italvolley in questa fase del torneo, a firma della coppia d'attacco Nika Daalderop e Anne Buijs, ma nonostante i diversi momenti di black out delle azzurre nei 4 set, non si può non guardare agli ottimi feedback riportati da Elena Pietrini in grande crescita, Caterina Bosetti e, specialmente, di Anna Danesi al muro (3-1).

RISULTATI DELL'ITALIA NELLA FASE PRELIMINARE

Italia - Camerun: 3-0 (25-10; 25-12; 25-16)

(25-10; 25-12; 25-16) Italia - Porto Rico: 3-0 (28-26, 25-21, 26-24)

(28-26, 25-21, 26-24) Italia - Belgio: 3-1 (21-25, 30-28, 29-27, 25-9)

(21-25, 30-28, 29-27, 25-9) Italia - Kenya: 3-0 (25-15, 25-23, 25-17)

(25-15, 25-23, 25-17) Italia - Olanda: 3-1 (13-25, 25-22, 16-25, 21-25)

CLASSIFICHE PER POOL DELLA FASE 1 DEL MONDIALE DI VOLLEY FEMMINILE 2022

POOL A POOL B POOL C POOL D 1. Italia 15 pts Turchia 11 Serbia 14 Repubblica Popolare Cinese 12 2. Belgio 12 Thailandia 10 Stati Uniti 12 Giappone 12 3. Paesi Bassi 9 Repubblica Dominicana 11 Canada 8 Brasile 12 4. Porto Rico 6 Polonia 10 Germania 7 Argentina 5 5. Camerun 3 Repubblica di Corea 3 Bulgaria 4 Repubblica Ceca 3 6. Kenya 0 Croazia 0 Kazakistan 0 Colombia 1

Formato seconda fase e nuovi gironi · Mondiale di pallavolo femminile 2022

L'Italia, che rimarrà a giocare in Olanda, andrà a comporre la pool E di Rotterdam insieme a Belgio, Olanda e Porto Rico, ma si scontrerà con le 4 squadre provenienti dalla pool D della prima fase: Argentina, Brasile, Giappone e Cina.

Il secondo gruppo di squadre (pool F) del nuovo tabellone, giocherà a Lodz, in Polonia, ed è invece composto da Serbia, USA, Turchia, Thailandia, Repubblica Dominicana, Polonia, Canada e Germania.

Le partite della fase 2 si disputeranno dal 4 al 9 ottobre, ma l'Italia giocherà l'ultima partita nella giornata dell'8 ottobre, potendo contare sul giorno di riposo a cavallo tra secondo e terzo round del torneo.

Quali sono le prossime partite del Mondiale di pallavolo femminile 2022?

Calendario partite dell'Italia femminile nella Fase 2 del Campionato del mondo 2022

4 ottobre - ore 17.15: Italia-Brasile Risultato 2-3: QUI trovi la sintesi della partita

5 ottobre - ore 14.15: Italia-Giappone

7 ottobre - ore 17.15: Italia-Argentina

8 ottobre - ore 13.30: Italia-Cina

Le prime quattro classificate dei due gironi a 8 squadre si qualificheranno per i quarti di finale di Apeldoorn, sempre nei Paesi Bassi, che prenderanno il via dall'11 ottobre.

Stats e dati dell'Italvolley femminile nella prima fase del Mondiale 2022

Unica squadra imbattuta nella fase 1

nella fase 1 Prima squadra (pari merito con la Serbia) per rapporto set vinti vs set persi - quoziente set : 7.5

: Prima squadra per quoziente punti (rapporto tra punti realizzati e subiti): 1.314

(rapporto tra punti realizzati e subiti): Anna Danesi con il più alto coefficiente di efficienza a muro (7.41% vs il 3.17% della maggiore realizzatrice di punti a muro, la belga Marlies Janssens; 18, per Danesi, i punti in totale - ma una partita in meno - 23, per Janssens)

con il più alto coefficiente di efficienza a muro (7.41% vs il 3.17% della maggiore realizzatrice di punti a muro, la belga 18, per Danesi, i punti in totale - ma una partita in meno - 23, per Janssens) Paola Egonu è la prima realizzatrice delle azzure, con 87 punti (una partita in meno) rispetto alla miglior realizzatrice di questa fase del torneo, la belga Britt Herbots , con 123

è la prima realizzatrice delle azzure, con 87 punti (una partita in meno) rispetto alla miglior realizzatrice di questa fase del torneo, la belga , con 123 Caterina Bosetti è la regina azzurra degli ace: gli 8 punti al servizio per lei la posizionano al quarto posto (avendo disputato però solo 3 delle 4 partite) del ranking guidato dalla statunitense Andrea Drews , con 13 punti realizzati in battuta

è la regina azzurra degli ace: gli 8 punti al servizio per lei la posizionano al quarto posto (avendo disputato però solo 3 delle 4 partite) del ranking guidato dalla statunitense , con 13 punti realizzati in battuta Monica De Gennaro è la migliore libero della prima fase del torneo con distacco, con 74 palloni resi giocabili, 12 ricezioni e 20 errori e un coefficiente di efficienza del 69.81%

Le giocatrici della Nazionale italiana di pallavolo femminile al Mondiale 2022

Palleggiatrici : 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov.

: 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov. Schiacciatrici : 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari.

: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari. Opposti : 18. Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor.

: 18. Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor. Centrali : 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio.

: 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio. Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.

Dove seguire le partite dell'Italvolley femminile al Mondiale 2022?

Le partite dell'Italia femminile saranno trasmesse in chiaro dai canali RAI.

Sky trasmetterà le partite del Mondiale per gli abbonati alla piattaforma.

Lo streaming è previsto su RaiPlay, e sulle piattaforme a pagamento Sky Go, Now Tv, Volleyball World Tv.

Mondiale di pallavolo femminile 2022: programma seconda fase a gironi e successive

Martedì 4 ottobre 2022 – Domenica 9 ottobre 2022

CALENDARIO POOL E · ROTTERDAM

4 ottobre, ore 14.15: Giappone-Belgio

4 ottobre, ore 17.15: Italia-Brasile

4 ottobre, ore 20.15: Olanda-Argentina

5 ottobre, ore 14.15: Italia-Giappone

5 ottobre, ore 17.15: Cina-Porto Rico

5 ottobre, ore 20.15: Belgio-Argentina

6 ottobre, ore 16: Brasile-Porto Rico

6 ottobre, ore 20: Cina-Olanda

7 ottobre, ore 14.15: Giappone-Porto Rico

7 ottobre, ore 17.15: Italia-Argentina

7 ottobre, ore 20.15: Brasile-Olanda

8 ottobre, ore 13.30: Italia-Cina

8 ottobre, ore 17: Brasile-Belgio

9 ottobre, ore 12.30: Cina-Belgio

9 ottobre, ore 15.30: Giappone-Olanda

9 ottobre, ore 18.30: Porto Rico-Argentina

CALENDARIO POOL F · LODZ

4 ottobre, ore 15: Thailandia-Canada

4 ottobre, ore 17.30: Stati Uniti - Rep. Dominicana

4 ottobre, ore 19: Turchia-Germania

4 ottobre, ore 20.30: Serbia-Polonia

5 ottore, ore 15: Thailandia-Germania

5 ottobre, ore 17.30: Turchia-Canada

5 ottobre, ore 19: Serbia-Rep. Dominicana

5 ottobre, ore 20.30: Stati Uniti-Polonia

7 ottobre, ore 15: Serbia-Thailandia

7 ottobre, ore 17.30: Stati Uniti-Turchia

7 ottobre, ore 19: Rep. Dominicana-Germania

7 ottobre, ore 20.30: Polonia-Canada

8 ottobre, ore 15: Stati Uniti-Thailandia

8 ottobre, ore 17.30: Serbia-Turchia

8 ottobre, ore 19: Rep. Dominicana-Canada

8 ottobre, ore 20.30: Polonia-Germania

Martedì 11 ottobre 2022

Quarti di finale 1, 17 · Apeldoorn, Olanda

Quarti di finale 2, 17:30 · Gliwice, Polonia

Quarti di finale 3, 20:00 · Apeldoorn, Olanda

Quarti di finale 4, 20:30 · Gliwice, Polonia

Mercoledì 12 ottobre 2022

Semifinale 1, 20:30 · Gliwice, Polonia

Giovedì 13 ottobre 2022

Semifinale 2, 20:00 · Apeldoorn, Olanda

Sabato 15 ottobre

Finale 3° - 4° posto , 16:00 · Apeldoorn, Paesi Bassi

, 16:00 · Apeldoorn, Paesi Bassi Finalissima, 20:00 · Apeldoorn, Paesi Bassi

QUI trovi tutti gli orari e le sedi del programma.

QUI trovi maggiori dettagli sul torneo.