L'Italia a corrente alternata vince sul Porto Rico, 3-0: match di fatica ma le azzurre non mollano | Campionato del mondo di volley 2022

Il secondo incontro della nazionale italiana femminile al Mondiale di pallavolo 2022 si è svolto oggi pomeriggio presso il GelreDome di Arnhem, nei Paesi Bassi, contro la compagine americana del Porto Rico: una partita terminata 3-0 per le azzurre, ma con una performance dell'Italia non altrettanto nitida (28-26, 25-21, 26-24).

Si è trattato di un match caratterizzato da molti errori soprattutto al servizio e nei tempi del contrattacco da parte delle azzurre, brave comunque a saper uscire dai momenti di difficoltà, anche quando costrette ad inseguire.

Nello schieramento del ct Mazzanti, c'è stato comunque margine per lavorare su diversi aspetti tattici, con spazio in campo anche per Marina Lubian (al posto di Cristina Chirichella), Ofelia Malinov in regia, e per la giovane Sylvia Nkawalor, entrata nel secondo set per cercare di sparigliare la ricezione portoricana.

Compagine, quest'ultima, che ha dato del filo da torcere soprattutto con le scorrerie di Brittany Abercrombie e le buone scelte in distribuzione della capitana Natalia Valentin, brillante nell'alternare l'opposto da 19 punti (Abercrombie) con le fugaci incursioni del martello Stephanie Enright (9), e dotata anche di un servizio pungente. Del resto, la battuta è stata un fondamentale oggi molto subito dall'Italia, anche quando al servizio erano schierate le centrali Neira Ortiz e Diana Reyes.

L'Italia dovrà ottimizzare al massimo il tempo per analizzare gli errori e unire i punti che hanno reso complicata la partita di oggi: tornerà in campo già domani contro una squadra tutt'altro che semplice: il Belgio di Britt Herbots, Celine Van Gestel e Kaja Grobelna.

Italia - Porto Rico, Mondiale di volley femminile 2022: sintesi della partita

Il primo set è stato l'antifona di un faccia a faccia equilibrato: nessuna delle due compagini è riuscita mai ad allungare sull'altra, con l'Italia in grado di spuntare il parziale solo sul 28-26, dopo aver sprecato due palle set senza che le caraibiche siano riuscite ad approfittarne (28-26).

Nel secondo set, e Ortiz a mettere in difficoltà la ricezione azzurra, che in generale soffre il servizio delle portoricane: nella parte centrale della frazione le americane riescono ad inanellare ben otto punti di fila.

Mazzanti agisce cambiando tutta la diagonale e mettendo in campo Orro e Nkawalor per cercare di porre fine al black out dell'Italia.

Nella parte finale del set, il gioco si frammenta in una serie di challenge in-out al millimetro, che però sbloccano il gioco delle azzurre, soprattutto con le smanacciate di Elena Bosetti, eccellente in difesa e autrice del punto del 21-21; sarà sempre lei a regalare il parziale alle compagne, grazie alla schiacciata che vale il set point (21-25).

Il terzo set vede ancora molti errori al servizio per l'italia: sarà Malinov in coppia con Anna Danesi a sistemare i problemi a muro dell'Italia, mentre la ricezione di Valentín rende la vita difficile agli attacchi azzurri.

Lubian risponde bene nelle fasi di transizione, sia a muro che in attacco, ma tutta la squadra dimostra di saper controllare la guerra di nervi di un set condotto quasi sempre in svantaggio.

La parità arriva solo sul 23mo punto, con Egonu che sentenzia le portoricane, annullando il set point a loro favore: è un'Italia che chiude soffrendo (26-24), ma che non ha mai smesso di dimostrare carattere: due parziali su tre finiti (e vinti) ai vantaggi hanno dato a questo match tutt'altro significato rispetto a quello d'esordio col Camerun, nonostante lo stesso risultato.

Le parole del match

Davide Mazzanti: "È stata una partita molto faticosa, abbiamo incontrato delle difficoltà nelle letture e a dar qualità al nostro gioco. Eravamo spesso in ritardo nella fase di cambio palla e anche in quella break. Le ragazze sono state molto brave a recuperare nei finali di set, quando eravamo sotto nel punteggio. Questo ha fatto la differenza per vincere la partita.

A questo livello appena non giochi al tuo massimo e lasci un po' di spazio, poi le squadre avversarie prendono magari coraggio, come questa sera, in attacco e in battuta. Quando una formazione è in fiducia le cose cambiano e diventa difficile ribaltare la situazione. Queste gare sapevamo che erano fondamentali per trovare il nostro ritmo, dobbiamo crescere già a partire da domani." (federvolley.it)

Le partite dell'Italia femminile nella pool A - Campionato del mondo di volley 2022

FASE A GIRONI

Risultati

Italia - Camerun: 3-0 (25-10; 25-12; 25-16)

Italia - Porto Rico: 3-0 (28-26, 25-21, 26-24) .

Prossima partita dell'Italia, giornata 3 · Fase a gironi:

Martedì 27 settembre: 18:00 - Pool A, Arnhem: Italia-Belgio

QUI trovi il calendario con gli orari delle partite della squadra italiana nella fase preliminare

Le pool della fase a gironi del Mondiale di volley femminile 2022

POOL A POOL B POOL C POOL D Paesi Bassi Polonia Stati Uniti Brasile Italia Turchia Serbia Repubblica Popolare Cinese Belgio Repubblica Dominicana Germania Giappone Porto Rico Repubblica di Corea Bulgaria Colombia Camerun Thailandia Canada Argentina Kenya Croazia Kazakistan Repubblica Ceca

Lista convocate della squadra italiana

Il gruppo di Davide Mazzanti è innegabilmente una delle squadre più in forma attese al torneo: arriva da Campione europeo in carica e con il titolo in tasca della Nations League 2022 ottenuto a spese del Brasile, lo scorso luglio.

Il disegno della squadra rimane sul calco della formazione che ha vinto entrambi i titoli internazionali della stagione, e le atlete convocate sono le stesse che hanno trionfato nelle Finals della VNL 2022. Non ci sono dubbi che quello dell'ultima finale mondiale, per l'Italia di Paola Egonu e compagne, è un conto aperto dal 2018, considerando quanto siano andate vicino al titolo dell'ultima edizione, perdendo per 3-2 contro la Serbia.

Dalla loro c'è anche l'effetto trainante della vittoria dei fratelli di nazionale, con l'impresa compiuta dalla squadra di Fefè de Giorgi contro la Polonia appena qualche giorno fa, che sicuramente farà da booster in termini di entusiasmo e motivazione, potendo contare al momento sul grande supporto di pubblico intorno alle nazionali italiane di pallavolo (e non solo).

Palleggiatrici : 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov.

: 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov. Schiacciatrici : 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari.

: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari. Opposti : 18. Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor.

: 18. Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor. Centrali : 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio.

: 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio. Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.

Dove seguire le partite dell'Italvolley femminile al Mondiale 2022?

Le partite dell'Italia femminile saranno trasmesse in chiaro dai canali RAI.

Sky trasmetterà le partite del Mondiale per gli abbonati alla piattaforma.

Lo streaming è previsto su RaiPlay, e sulle piattaforme a pagamento Sky Go, Now Tv, Volleyball World Tv.

Mondiale di pallavolo femminile 2022: programma

Domenica 25 settembre 2022 – domenica 2 ottobre 2022

Prima fase· Arnhem, Paesi Bassi / Danzica e Lodz, Polonia

Martedì 4 ottobre 2022 – Domenica 9 ottobre 2022

Seconda fase · Rotterdam, Paesi Bassi / Lodz, Polonia

Martedì 11 ottobre 2022

Quarti di finale 1, 17 · Apeldoorn, Olanda

Quarti di finale 2, 17:30 · Gliwice, Polonia

Quarti di finale 3, 20:00 · Apeldoorn, Olanda

Quarti di finale 4, 20:30 · Gliwice, Polonia

Mercoledì 12 ottobre 2022

Semifinale 1, 20:30 · Gliwice, Polonia

Giovedì 13 ottobre 2022

Semifinale 2, 20:00 · Apeldoorn, Olanda

Sabato 15 ottobre

Finale 3° - 4° posto , 16:00 · Apeldoorn, Paesi Bassi

, 16:00 · Apeldoorn, Paesi Bassi Finalissima, 20:00 · Apeldoorn, Paesi Bassi

QUI trovi tutti gli orari e le sedi del programma.

QUI trovi maggiori dettagli sul torneo.