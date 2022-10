Quarta vittoria per l'Italia al Campionato del mondo di volley 2022: Kenya battuto per 3-0, ora testa al big match contro i Paesi Bassi

Nel pomeriggio del 29 settembre, è arrivata la quarta vittoria di fila per l'Italvolley femminile di ct Davide Mazzanti, per 3 set a 0. Stavolta a farne le spese è stato il Kenya, una formazione che, nonostante non godesse dei favori dei pronostici di questa fase preliminare, si è dimostrata combattiva e dura a gettare la spugna, arrivando a insididare le azzurre specialmente nel secondo set (25-15, 25-23, 25-17).

Si è trattato del penultimo incontro della fase delle pool presso la GelreDome di Arnhem, il palazzetto che ha ospitato tutte le parite della fase a gironi del Gruppo A del Campionato del mondo di pallavolo 2022..

Percorso netto finora per l'Italia, con Mazzanti che stasera ha dato spazio a Sylvia Nwakalor al posto di Paola Egonu, Sara Bonifacio - al suo esordio mondiale - per Anna Danesi, e a Elena Petrini per Caterina Bosetti. Minuti anche per Marina Lubian, in battuta, e per Eleonora Fersino, schiacciatrice nella rotazione in ricezione.

Il Kenya ha venduto cara la pelle, costringendo le azzurre a giocare punto a punto nel secondo set, dove hanno agganciato la formazione di capitan Sylla al 23 pari, non riuscendo nell'impresa grazie a due punti provvidenziali di Nwakalor e della stessa Sylla.

Una prestazione oltre le aspettative, generata soprattutto dall'attacco a tutto braccio di Sharon Chepchumba, l'opposto kenyano che ha messo a terra ben 17 punti, e dagli errori in fase di ricezione delle azzurre, che comunque hanno risposto in maniera inequivocabile al momento di chiudere i set.

Il prossimo incontro è previsto per domenica 2 ottobre, ore 16:00, e sarà l'attesissimo match contro le padrone di casa olandesi: farà presto a riempirsi il GelreDome, con il pubblico domestico che renderà l'atmosfera all'altezza dei pesi massimi in campo.

Italia - Kenya: sintesi della partita · Mondiale di pallavolo femminile 2022

L'Italia scende in campo con due conferme in formazione (Alessia Orro in cabina di regia e Monica De Gennaro ) e tre novità: Mazzanti manda a riposo Caterina Bosetti e Paola Egonu, optando per la continuità a Elena Petrini, Cristina Chirichella e Miriam Sylla, schierandole dal primo minuto, insieme a Sylvia Nwakalor e Sara Bonifacio - quest'ultima al debutto iridato.

Nonostante l'opposto schierata al posto di Egonu faccia fatica a mettere a segno punti, forse non trovando i giusti tempi di stacco, il set fila liscio per le azzurre, che chiudono la pratica con un 25-15.

Il secondo set è un'altra storia: il Kenya non molla e rimane a un punto dalle azzurre per tutto il secondo parziale, con Chepchumba che pesca gli spazi più defilati del fondo campo azzurro, dandoci dentro con una potenza difficilmente difendibile.

Mazzanti cerca di trovare alternative alla sofferenza sia in attacco che nel cambio palla delle azzurre giocando la carta Lubian, al servizio, e schierando Fersino (alla prima presenza in questo torneo), ma l'opposto kenyano stasera non si argina nè con il muro nè con la difesa, e si arriva al 23-23.

Il parziale finisce a favore delle azzurre in un modo che restituisce una panoramica di tutte e quattro le partite finora disputate: l'Italia sa gestire i finali di set.

La terza frazione inizia sulla stessa inerzia del secondo, con il Kenya duro a morire e in certi momenti in vantaggio, fino al 13-12. Poi le azzurre riprendono le redini del gioco e allungano senza più grossi patemi, chiudendo l'incontro a 25-17.

Risultato Italia - Kenya (3-0): 25-15, 25-23, 25-17.

Le parole di Davide Mazzanti in vista della partita con l'Olanda

"[contro il Kenya è stata] Una partita in cui volevamo essere più fluidi in cambio palla, e ci siamo riusciti. Sicuramente in break point potevamo fare ancora meglio, e quindi una partita che ci serviva per affrontare al meglio l'ultima partita del girone.

"Con l'Olanda mi aspetto una bella partita, che ci metta in temperatura per questo Mondiale, perchè sarà una partita con un palazzetto bello pieno di tifosi olandesi, sarà una partita contro una squadra che è molto organizzata, con giocatrici di altissimo livello. Ci sono tutti gli ingredienti per mettere la mia squadra in temperatura.

"Sicuramente [Anne] Buijs è sempre stata il riferimento per questa squadra, lo era stata anche alla qualificazione Olimpica e ci sarà la [Nika] Daalderop che è un'altra attaccante di altissimo livello che sarà sicuramente da tenere bene in considerazione e, rispetto alla VNL, è rientrata la [Celeste] Plak che sicuramente ha recuperato un buon stato di forma... loro sicuramente sono tre laterali di livello da tenere ben presente.

"Le partite che contano sono proprio queste perchè saranno queste le squadre che andranno a far parte del secondo girone, però credo che la cosa più importante sia giocare al nostro livello, perchè è il modo migliore per approcciare a questa seconda settimana di mondiale." (Federvolley.it)

Le partite dell'Italia femminile nella pool A - Campionato del mondo di volley 2022

FASE A GIRONI

Risultati

Italia - Camerun: 3-0 (25-10; 25-12; 25-16)

Italia - Porto Rico: 3-0 (28-26, 25-21, 26-24)

Italia - Belgio: 3-1 (21-25, 30-28, 29-27, 25-9)

Italia - Kenya: 3-0 (25-15, 25-23, 25-17)

Prossima partita dell'Italia, giornata 5 · Fase a gironi:

Domenica 2 ottobre: 16:00 - Pool A, Arnhem: Italia-Olanda

Le pool della fase a gironi del Mondiale di volley femminile 2022

POOL A POOL B POOL C POOL D Paesi Bassi Polonia Stati Uniti Brasile Italia Turchia Serbia Repubblica Popolare Cinese Belgio Repubblica Dominicana Germania Giappone Porto Rico Repubblica di Corea Bulgaria Colombia Camerun Thailandia Canada Argentina Kenya Croazia Kazakistan Repubblica Ceca

Lista convocate della squadra italiana

Il gruppo di Davide Mazzanti è innegabilmente una delle squadre più in forma attese al torneo: arriva da Campione europeo in carica e con il titolo in tasca della Nations League 2022 ottenuto a spese del Brasile, lo scorso luglio.

Il disegno della squadra rimane sul calco della formazione che ha vinto entrambi i titoli internazionali della stagione, e le atlete convocate sono le stesse che hanno trionfato nelle Finals della VNL 2022. Non ci sono dubbi che quello dell'ultima finale mondiale, per l'Italia di Paola Egonu e compagne, è un conto aperto dal 2018, considerando quanto siano andate vicino al titolo dell'ultima edizione, perdendo per 3-2 contro la Serbia.

Dalla loro c'è anche l'effetto trainante della vittoria dei fratelli di nazionale, con l'impresa compiuta dalla squadra di Fefè de Giorgi contro la Polonia appena qualche giorno fa, che sicuramente farà da booster in termini di entusiasmo e motivazione, potendo contare al momento sul grande supporto di pubblico intorno alle nazionali italiane di pallavolo (e non solo).

Palleggiatrici : 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov.

: 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov. Schiacciatrici : 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari.

: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari. Opposti : 18. Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor.

: 18. Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor. Centrali : 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio.

: 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio. Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.

Dove seguire le partite dell'Italvolley femminile al Mondiale 2022?

Le partite dell'Italia femminile saranno trasmesse in chiaro dai canali RAI.

Sky trasmetterà le partite del Mondiale per gli abbonati alla piattaforma.

Lo streaming è previsto su RaiPlay, e sulle piattaforme a pagamento Sky Go, Now Tv, Volleyball World Tv.

Mondiale di pallavolo femminile 2022: programma

Domenica 25 settembre 2022 – domenica 2 ottobre 2022

Prima fase· Arnhem, Paesi Bassi / Danzica e Lodz, Polonia

Martedì 4 ottobre 2022 – Domenica 9 ottobre 2022

Seconda fase · Rotterdam, Paesi Bassi / Lodz, Polonia

Martedì 11 ottobre 2022

Quarti di finale 1, 17 · Apeldoorn, Olanda

Quarti di finale 2, 17:30 · Gliwice, Polonia

Quarti di finale 3, 20:00 · Apeldoorn, Olanda

Quarti di finale 4, 20:30 · Gliwice, Polonia

Mercoledì 12 ottobre 2022

Semifinale 1, 20:30 · Gliwice, Polonia

Giovedì 13 ottobre 2022

Semifinale 2, 20:00 · Apeldoorn, Olanda

Sabato 15 ottobre

Finale 3° - 4° posto , 16:00 · Apeldoorn, Paesi Bassi

, 16:00 · Apeldoorn, Paesi Bassi Finalissima, 20:00 · Apeldoorn, Paesi Bassi

