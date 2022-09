Pallavolo maschile · Giovani, irriverenti e Campioni del mondo: l'Italia degli enfant prodige batte in casa la Polonia e conquista il titolo iridato dopo 24 anni

Katowice, 11 settembre 2022: certi sogni fanno dei giri immensi e poi ritornano. A meno di un anno dalla finale europea, gli spalti della Spodek Arena, tinti dal rosso e bianco del pubblico polacco, sono stati testimoni della finale del Campionato del mondo di pallavolo 2022, in cui i propri beniamini hanno ceduto lo scettro alla squadra Italiana.

Si è trattato di un match di livello altissimo da parte di entrambe le compagini in campo, con il risultato finale che è il coronamento della bellissima crescita del progetto guidato dal coach Ferdinando De Giorgi.

Una partita iniziata in salita - il primo set è vinto dalla Polonia - si trasforma, un punto alla volta, da scalata a discesa per il gruppo capitanato dal trascinante Simone Giannelli - eletto MVP del torneo a fine serata. Il punteggio di 3-1 manda in orbita gli azzurri con la corona iridata e un titolo che mancava dalla stanza dei trofei italiani dal 1998.

Nella partita precedente la finalissima per l'oro, il Brasile ha conquistato la medaglia di bronzo a spese della Slovenia, con il punteggio di 3-1 (25-18, 25-18, 22-25. 25-18)

Italy - Poland Volleyball Worlds 2022 Final Foto di Volleyballworld.com

Risultato Polonia - Italia: 1-3 (25-22, 21-25,18-25, 20-25)

I giocatori italiani Campioni del mondo di pallavolo 2022 e le statistiche della partita Italia - Polonia

15, Lavia Daniele, OH, 19 punti in totale, 16 in attacco, 2 muri, 1 ace

5, Michieletto Alessandro, OH, 14, 11, 2, 1

16, Romanò Yuri, O, 13, 13, 0, 0

6, Giannelli Simone (C), S, 7, 5, 0, 2

17, Anzani Simone, MB, 7, 4, 3, 0

19, Russo Roberto, MB, 3, 1, 2, 0

1, Pinali Giulio, O, 0, 0, 0, 0

3, Recine Francesco, OH, 0, 0, 0, 0

7, Balaso Fabio, L, 0, 0, 0, 0

8, Sbertoli Riccardo, S, 0, 0, 0, 0

12, Bottolo Mattia, OH, 0, 0, 0, 0

14, Galassi Gianluca, MB, 0, 0, 0, 0

24, Scanferla Leonardo, L, 0, 0, 0, 0

30, Mosca Leandro Ausibio, MB, 0, 0, 0, 0

Articolo in corso di aggiornamento

Le parole degli azzurri dopo la finale mondiale 2022

Ferdinando De Giorgi: “Abbiamo fatto qualcosa di incredibile, vicino all’eccezionale, la crescita di questo gruppo è stata davvero notevole, sono contento perché ho avuto una conferma importante delle scelte fatte già due anni fa; spero che questi ragazzi rimangano sempre così e continuino ad avere voglia di fare del loro meglio e di non accontentarsi mai; nello sport è importante voler sempre migliorarsi”.

Simone Giannelli: “Sono contentissimo, non riesco a credere che siamo campioni del mondo; ce lo siamo goduti, ci siamo divertiti tantissimo, ringrazio tutti coloro che hanno fatto parte della famiglia azzurra di questa lunga estate; è una vittoria dell’intero movimento. Il nostro è un gruppo eccezionale in grado di giocare una bellissima pallavolo che è stata capace di superare critiche e difficoltà, ma noi non abbiamo mai mollato; abbiamo sempre lavorato con grande impegno e costanza e alla fine ce l’abbiamo fatta, abbiamo centrato un grandissimo risultato”.

Daniele Lavia: "Questa è una squadra che non molla mai, vincere questo Mondiale è stata un'esperienza unica e un'emozione incredibile, soprattutto perchè lo abbiamo fatto davanti a questo bellissimo pubblico. La medaglia d'Oro è strameritata, sappiamo di aver fatto qualcosa di eccezionale, ma non ci vogliamo fermare. Non è stata una partita facile, ma abbiamo sempre reagito quando hanno cercato di rientrare e alla fine ci siamo portati a casa il titolo Mondiale."

Alessandro Michieletto: “E’ una sensazione bellissima, un altro sogno divenuto realtà, è stata un’altra battaglia, abbiamo voluto questo risultato, ma abbiamo dimostrato di averne di più, sono davvero orgoglioso di come siamo riusciti ad avere ragione di una squadra composta di grandissimi campioni. Loro forse avevano un po’ più di pressione, ma non è stato facile giocare in un ambiente così caldo, è stata davvero una sensazione fantastica”.

Podio del Mondiale di volley maschile 2022

ITALIA POLONIA BRASILE

Italy - Poland celebration Volleyball Worlds 2022 Final Foto di Volleyball World

FASE FINALE MONDIALE DI PALLAVOLO 2022: CALENDARIO PARTITE, RISULTATI DELL'ITALIA E ORARI

Sabato 3 settembre

17:30 - Ottavi di finale, Lubiana: SLOVENIA-GERMANIA 3-1

21:15 - Ottavi di finale, Lubiana: ITALIA-CUBA 3-1

Domenica 4 settembre

17:30 - Ottavi di finale, Gilwice: USA-TURCHIA 3-2

21:00 - Ottavi di finale, Gilwice: POLONIA-TUNISIA 3-0

Lunedì 5 settembre

17:30 - Ottavi di finale, Lubiana: OLANDA-UCRAINA 0-3

21:00 - Ottavi di finale, Lubiana: FRANCIA-GIAPPONE 3-2

Martedì 6 settembre

17:30 - Ottavi di finale, Gilwice: SERBIA-ARGENTINA 0-3

21:00 - Ottavi di finale, Gilwice: BRASILE-IRAN 3-0

Mercoledì 7 settembre

17:30 - Quarto di finale 1, Lubiana: ITALIA - FRANCIA 3-2

21:00 - Quarto di finale 2, Lubiana: SLOVENIA - UCRAINA 3-1

Giovedì 8 settembre

17:30 - Quarto di finale 3, Gilwice: ARGENTINA - BRASILE 1-3

21:00 - Quarto di finale 4, Gilwice: POLONIA - USA 3-2

Sabato 10 settembre

18:00 - Semifinale 1, Katowice POLONIA - BRASILE 3-2

21:00 - Semifinale 2, Katowice SLOVENIA - ITALIA 0-3

Domenica 11 settembre

18:00 - Finale per la medaglia di bronzo, Katowice BRASILE - SLOVENIA 3-1

21:00 - Finale per la medaglia d'oro, Katowice POLONIA - ITALIA 1-3

La squadra italiana di pallavolo maschile ai Mondiali 2022

CENTRALI: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo

PALLEGGIATORI: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

LIBERI: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla

OPPOSTI: Giulio Pinali, Yuri Romanò

SCHIACCIATORI: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine

LEGGI ANCHE: EuroBasket maschile 2022: programma, partite dell'Italia e le stelle dell'NBA da non perdere.

Campionato mondiale di pallavolo maschile 2022: i punti del ranking Olimpico per Parigi 2024

I punti classifica guadagnati durante il Mondiale di pallavolo 2022 vengono conteggiati per qualificarsi al Torneo di qualificazione Olimpica 2023, dove si decideranno molti dei 12 posti disponibili per le squadre maschili alle Olimpiadi di Parigi 2024.