Pallavolo femminile · L'Italia si libera dell'Argentina in 3 set e accede ai quarti del Mondiale di volley 2022 con un turno d'anticipo

Rotterdam, Ahoy Arena: nel pomeriggio di oggi, 7 ottobre, l'Italia di volley femminile ha sconfitto l'Argentina per 3-0, conquistando così l'accesso ai quarti di finale del Campionato del mondo di pallavolo 2022.

Si è trattato di un incontro senza patemi per la squadra capitanata da Miriam Sylla, che ha saputo condurre tutti e tre i set concedendo pochissimi errori e cercando di spendere il meno possibile, in vista dell'ultimo appuntamento della seconda fase del torneo che vedrá le azzurre tornare in campo tra meno di 24 ore, contro la Cina.

Anche in questo senso, il ct Davide Mazzanti ha dato un po' di respiro alle titolari, ritagliando spazio a Marina Lubian, subentrata per Cristina Chirichella e cambiando Alessia Orro e Paola Egonu per Ofelia Malinov e Sylvia Nwakalor.

Ottima la risposta delle sostituzioni che sono riuscite a mettersi sulle ottime percentuali di oggi dell'opposto del VafiBank, di Anna Danesi e di Caterina Bosetti, le migliori dell'Italia in termini realizzativi, rispettivamente con 14, 12 e 9 punti.

Dal campo dell'Argentina non sono mai arrivate grandi minacce alla tenuta del gioco italiano, con nessuna dellle giocatrici d'attacco a terminare in doppia cifra (la massima realizzatrice, Erika Mercado, si è fermata a 9), mentre la centrale Lucia Herrera è stata quella che ha generato le situazioni più intense per la difesa di Moki De gennaro e compagne, grazie ai suoi veloci primi tempi.

Nonostante il passaggio matetmatico ai quarti, la squadra italiana domani ha un appuntamento di peso che determinerà la chiusura in bellezza o meno della seconda fase: dal risultato del match contro la Cina di Li Yingying (125 punti in attacco per lei in questo Mondiale) dipenderà il rivale dei quarti che, in caso di mancata vittoria, potrebbe essere di nuovo il Brasile di Zé Roberto.

Quando gioca la prossima partita l'Italia? · Mondiale volley femminile 2022

L'Italia tornerà in campo sabato 8 ottobre, alle ore 18.30, contro la Cina

Mondiale di volley · Italia - Argentina 3-0: le parole del match

DAVIDE MAZZANTI: "Abbiamo controllato bene la partita, dal punto di vista tattico non era complicata, però la squadra ha gestito bene il gioco. Domani ci aspetta una delle partite più attese di questa fase, ovvero quella con la Cina. Sono convinto che sarà una gara divertente, la Cina rappresenta tante cose guardando al nostro percorso, possiamo dire che in diverse situazioni è stato un crocevia importante. Penso che anche domani sarà così, per la classifica determina un posto importante e anche in vista del quarto sarà una grande occasione per far salire la temperatura della squadra. Rispetto alla VNL hanno cambiato qualcosa, riportando il sistema di gioco come quando c'era Zhu Ting, però sicuramente è una delle formazioni che conosciamo meglio nel panorama internazionale.

Contro di loro dovremo essere bravi in battuta per mettere in difficoltà i centrali, ma anche la fase muro-difesa sarà fondamentale".

MONICA DE GENNARO: “Quella di oggi è stata una bella partita, abbiamo battuto molto bene e siamo state brave anche a muro e difesa. Anche nel cambio palla in due-tre occasioni abbiamo aggiustato delle situazioni a nostro favore. La gara di domani contro la Cina sarà una battaglia, è una squadra che difende tantissimo, hanno attaccanti di palla alta, centrali molto forti e sanno giocare molto veloce. Partite come queste, però, ci servono per il proseguo nel torneo. Vedo un’Italia in crescita, partita dopo partita, e il clima generale nel gruppo è ottimo. Queste cose credo siano molto importanti per affrontare le al meglio le prossime partite”.

SYLVIA NWAKALOR: “Sono molto contenta, quando entro in campo cerco sempre di dare il massimo e oggi ho sentito il supporto di tutte le compagne. L’atmosfera era quella giusta e mi ha permesso di poter dare il mio contributo a questa importante vittoria. Stiamo iniziando ad esprimere il nostro gioco, sicuramente possiamo fare ancora di più, perché so quanto vale questa squadra. È un’Italia in crescendo e sono molto felice di questo. Ci siamo preparate moltissimo per questo Mondiale e mi sto godendo ogni momento. Questa sera poi ho un’altra sfida “a carte” con Eleonora Fersino, al momento siamo in parità con due vittorie a testa”.

(federvolley.it)

Pool della seconda fase: il format · Mondiale di pallavolo femminile 2022

L'Italia, che rimarrà a giocare in Olanda, andrà a comporre la pool E di Rotterdam insieme a Belgio, Olanda e Porto Rico, ma si scontrerà con le 4 squadre provenienti dalla pool D della prima fase: Argentina, Brasile, Giappone e Cina.

Il secondo gruppo di squadre (pool F) del nuovo tabellone, giocherà a Lodz, in Polonia, ed è invece composto da Serbia, USA, Turchia, Thailandia, Repubblica Dominicana, Polonia, Canada e Germania.

Le partite della fase 2 si disputeranno dal 4 al 9 ottobre, ma l'Italia giocherà l'ultima partita nella giornata dell'8 ottobre, potendo contare sul giorno di riposo a cavallo tra secondo e terzo round del torneo.

Risultati partite dell'Italia al Mondiale di pallavolo femminile 2022· Fase 2

4 ottobre - ore 17.15: Italia-Brasile: 2-3 (20-25, 25-22, 25-22, 21-25, 15-17)

5 ottobre - ore 14.15: Italia-Giappone: 3-1 (20-25, 25-20, 25-14, 25-15)

7 ottobre - ore 17.15: Italia-Argentina: 3-0 (25-19, 25-18, 25-17)

8 ottobre - ore 13.30: Italia-Cina

Le prime quattro classificate dei due gironi a 8 squadre si qualificheranno per i quarti di finale di Apeldoorn, sempre nei Paesi Bassi, che prenderanno il via dall'11 ottobre.

Le giocatrici della Nazionale italiana di pallavolo femminile al Mondiale 2022

Palleggiatrici : 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov.

: 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov. Schiacciatrici : 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari.

: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari. Opposti : 18. Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor.

: 18. Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor. Centrali : 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio.

: 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio. Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.

Dove seguire le partite dell'Italvolley femminile al Mondiale 2022?

Le partite dell'Italia femminile saranno trasmesse in chiaro dai canali RAI.

Sky trasmetterà le partite del Mondiale per gli abbonati alla piattaforma.

Lo streaming è previsto su RaiPlay, e sulle piattaforme a pagamento Sky Go, Now Tv, Volleyball World Tv.