Pallavolo femminile · Le partite dell'Italia nella fase finale del Mondiale di volley 2022: riepilogo risultati Fase 2 e calendario semifinali

Con le ultime tre partite giocate nella giornata di domenica 9 ottobre (Cina - Belgio 3-0; Giappone - Paesi Bassi 3-0, e Porto Rico - Argentina 3-1) si è finalmente definito il tabellone dei quarti di finale del Campionato del mondo di pallavolo femminile 2022, in corso finora tra Lodz (Polonia) e Rotterdam (Paesi Bassi).

Nel gioco dei destini incrociati che legano il passaggio delle migliori 8 squadre al mondo dal secondo turno al dentro fuori della fase finale, l'Italia del ct Davide Mazzanti dovrà subito fare i conti con un reset impegnativo: la squadra della Repubblica Popolare Cinese dopo essere stata la rivale con cui le azzurre hanno conquistato l'ultima, magistrale, vittoria della seconda fase a gironi - che ha consegnato loro la vetta della classifica - , sarà anche la compagine che le azzurre dovranno superare per non fermare la loro cavalcata mondiale.

In attesa che inizino i match di martedì 11 ottobre, ripercorriamo le partite dell'ultima settimana delle azzurre in quel di Rotterdam, città dalla quale la squadra italiana si muoverà per raggiungere la nuova sede della fase a eliminazione diretta: Apeldoorn, ancora nei Paesi Bassi.

Riepilogo e risultati Fase 2 dell'Italia femminile ai Mondiali di volley 2022

4 ottobre · Italia-Brasile: 2-3 (20-25, 25-22, 25-22, 21-25, 15-17)

L'avvio delle seconde pool iridate è stato subito una doccia fredda per la squadra capitanata da Miriam Sylla: il Brasile di Carol (migliore muro del torneo a oggi, con 44 block) e Gabi (160 punti per lei) ha inflitto la prima e, finora, unica sconfitta all'Italia del toreno, dopo una battaglia logorante terminata solo al tie break a favore delle verdeoro, per 3 set a 2. Nonostante l'amaro passivo per le azzurre, in quell'incontro si sono visti i germogli della crescita del gruppo: proprio la capitana Sylla è rimasta in campo per tutto l'incontro, forte, soprattutto, del grande lavoro nei recuperi in difesa, e da quella partita la sua efficiacia in attacco è aumentata parimenti al suo carisma in campo. Buone risposte anche da tutte le giocatrici partite dalla panchina: Eleonora Fersino è entrata subito in partita, come Marina Lubian, e Sylvia Nwakalor, a conferma che la qualità a disposizione in Olanda di Mazzanti non solo è alta ma anche performante.

5 ottobre · Italia-Giappone: 3-1 (20-25, 25-20, 25-14, 25-15)

La partita contro la prima delle compagini asiatiche affrontate nella rassegna mondiale dalle azzurre è stata quella dell'iniezione di fiducia: contro il Giappone, l'Italia ci mette un set a mettersi dietro le spalle la sconfitta contro le carioca del giorno prima, e mette in campo molta più precisione dove finora era mancata, soprattutto in attacco e al servizio (fondamentale, quest'ultimo, nel quale Caterina Bosetti ha deciso di competere insieme alle migliori). Paola Egonu viene oculatamente gestita da Alessia Orro che ritrova il gioco entusiasmante delle centrali Anna Danesi e Cristina Chirichella. Un match dentor il quale in nessun momento l'Italia è sembrata in pericolo, nonostante si vedesse che le energie messe in campo dall'Italvolley fossero ben lungi dall'esplodere, mentre la vittoria sorrideva alle Campionesse d'Europa per 3-1.

7 ottobre · Italia-Argentina: 3-0 (25-19, 25-18, 25-17)

La vittoria più facile delle azzurre nella Fase 2 e una partita utilizzata dal ct Mazzanti anche per fare turnover: in campo Marina Lubian per Cristina Chirichella e un po' di riposo ad Alessia Orro e Paola Egonu per dare minuti a Ofelia Malinov e Sylvia Nwakalor. Ancora ottime le risposte delle subentrate e bravo il gruppo a non perdere concentrazione invischiandosi nel ritmo di gioco dell'Argentina: 3 set a 0, pochissimi gli errori e spesa fisico-mentale ridotta al minimo, per l'incontro che ha decretato il passaggio delle azzurre alla fase successiva. Traguardo ottenuto con un turno d'anticipo rispetto all'ultimo appuntamento che si sarebbe giocato neanche 24 ore dopo, con un avversario ben più attrezzato e temibile: la Cina di Li e Wang, per il big match con in palio il primo posto del girone.

8 ottobre - Italia-Cina Risultato 3-0: (26-24, 25-16, 25-20)

Se la vittoria con l'Argentina poteva ancora coltivare riserve su quanto il potenziale delle azzurre potesse avere un esito diverso dall'amara sconfitta contro il Brasile, il match con la Cina ha dissipato tutte le nebbie: dominio di spessore e risultato finale di 3 a 0 contro una formazione che fino a quel momento contava su due delle migliori realizzatrici del torneo (e al mondo), Li e Wang. Un incontro che ha visto tutta la squadra esprimersi in quella che è da considerare la migliore performance della rassegna iridata da parte delle azzurre, ciniche e impeccabili in tutte le fasi e protagoniste di una pallavolo di qualità in ciascun fondamentale, dalla difesa-muro al servizio, teminando all'attacco apoteosico. Anna Danesi, eccelsa al blocco e nel colpire dal centro, Lubian attentissima e importante non solo in battuta, Sylla ormai un cardine imprescindibile, Bosetti sugli scudi dell'ace, De Gennaro da brividi anche come palleggiatrice ed Egonu con una masterclass sul repertorio d'attacco infinito.

RISULTATI DELL'ITALIA NELLA FASE PRELIMINARE DELLE POOL (23 settembre - 2 ottobre)

Mondiale di volley femminile 2022 · Classifiche dei gironi della Fase 2 (4-9 ottobre) - Pool E e F

Pool E (Rotterdam)

Italia 8 Vittorie 25 Punti Brasile 8V 23P Giappone 7V 21P Cina 7V 20P Belgio 5V 15P Olanda 4V 13P Porto Rico 2V 6P Argentina 2V 5P

Pool F (Lodz)

Serbia 9 Vittorie 26 Punti Stati Uniti 7V 20P Turchia 6V 17P Polonia 6V 17P Canada 5V 14P Rep. Dominicana 4V 15P Thailandia 4V 11P Germania 3V 11P

Formato quarti di finale · Mondiale di pallavolo femminile 2022

Secondo il format di questa edizione del torneo iridato, gli abbinamenti dei quarti di finale prevedono che la vincitrice di ciascuna delle due pool della seconda fase affronti la quarta del medesimo raggruppamento, mentre la seconda se la vedrà con la terza classificata.

Quand'è la prossima partita della Nazionale femminile ai Mondiali di volley?

La semifinale si giocherà tra Italia e Brasile, giovedì 13 ottobre alle 20:00

Ecco gli abbinamenti di tutte le otto squadre qualificate:

RIsultati quarti di finale 11 ottobre · Mondiale di pallavolo 2022

Ore 17:00 ad Apeldoorn (Paesi Bassi): Italia – Cina 3-1 (25-16, 25-22, 13-25, 25-17)

Ore 17:00 a Gliwice (Polonia): Stati Uniti – Turchia 3-0 (25-22, 25-15, 25-20)

Ore 20:00 ad Apeldoorn (Paesi Bassi): Brasile – Giappone 3-2 (18-25, 18-25, 25-22, 27-25, 15-13)

Ore 20:00 a Gliwice (Polonia): Serbia – Polonia 3-2 (21-25, 25-21, 25-19, 24-26, 16-14)

Programma e orari fase finale del Campionato del mondo di volley femminile 2022

Quarti di Finale - 11 ottobre (doppia sede)

QF1 ore 17 (Apeldoorn): Italia-Cina (3-1)

QF4 ore 17.30 (Gliwice): Stati Uniti - Turchia (3-0)

QF2 ore 20 (Apeldoorn): Brasile-Giappone (3-2)

QF3 ore 20.30 (Gliwice): Serbia-Polonia (3-2)

Semifinali (doppia sede)

12 ottobre ore 20.30 SF1 (Gliwice) USA - Serbia

13 ottobre ore 20.00 SF2 (Apeldoorn) Italia - Brasile

Finali · Apeldoorn, 15 ottobre

ore 16:00: Finale 3°-4° posto

ore 20:00: Finalissima 1° -2° posto

Le giocatrici della Nazionale italiana di pallavolo femminile al Mondiale 2022

Palleggiatrici : 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov.

: 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov. Schiacciatrici : 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari.

: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari. Opposti : 18. Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor.

: 18. Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor. Centrali : 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio.

: 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio. Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.

Dove seguire le partite dell'Italvolley femminile al Mondiale 2022?

Le partite dell'Italia femminile saranno trasmesse in chiaro dai canali RAI.

Sky trasmetterà le partite del Mondiale per gli abbonati alla piattaforma.

Lo streaming è previsto su RaiPlay, e sulle piattaforme a pagamento Sky Go, Now Tv, Volleyball World Tv.