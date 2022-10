L'Italia conclude la fase delle pool del Campionato del mondo di volley 2022 da imbattuta con la vittoria sui Paesi Bassi per 3-1

Si è conclusa in bellezza la fase delle pool del Mondiale di pallavolo 2022 dell'Italvolley femminile, con l'atteso match di oggi pomeriggio, 2 ottobre, contro i Paesi Bassi, terminato 3-1 per la squadra guidata da Davide Mazzanti.

Il sestetto (più uno) di partenza ha visto Alessia Orro in regia, opposto Paola Egonu, schiacciatrici Caterina Bosetti ed Elena Pietrini, centrali Cristina Chirichella e Anna Danesi, libero Monica De Gennaro.

Sono partite in grande spolvero le azzurre nella prima frazione, lasciando a 13 punti le oranje, con Bosetti e Petrini a mettere continuamente in difficoltà la difesa olandese (13-25). Il secondo set è stato quello più opaco per Paola Egonu e compagne, nonostante la reazione nella parte centrale grazie a un muro intelligente di Danesi che però non è bastato a impedire all'attacco delle padrone di casa - trascinato da Nika Daalderop e Anne Buijs - di far rimanere il set dentro le mura amiche (25-22). Tuttavia, grazie a una grande lucidità della prima linea azzurra nei momenti cruciali e a diversi muri provvidenziali firmati da Danesi e Petrini, l'Italia è riuscita a regolare l'Olanda per 16-25 nel terzo set ,e 21-25 nel quarto.

L'Italvolley si impone sul girone A con cinque vittorie su cinque gare e nella seconda fase dovrà vedersela con Argentina, Giappone, Cina e Brasile.

La classifica finale della pool dell'Italia vede così le azzurre a punteggio pieno, con quest'ordine:

Classifica - Pool A

Italia · 15 punti (5 vittorie)

Belgio · 12 (4)

Olanda · 9 (3)

Porto Rico · 6 (2)

Kenya 3 · (1)

Camerun 0

Le parole del match

Davide Mazzanti: “La vittoria di oggi è importante per la classifica, ma soprattutto per noi. Questa era una fase dove dovevamo raccogliere più punti possibili e ci siamo riusciti. Siamo riusciti anche a mettere in campo un buon ritmo di gioco. Credo che oggi si sia visto qualcosa in più rispetto a quanto fatto durante le prime quattro partite. Peccato aver perso un po' di ritmo in cambio palla in alcune fasi del mathch come ad esempio a inizio secondo set; in quel caso abbiamo perso un po' di continuità di gioco, rispetto ad altri momenti del match. Ora inizia la seconda fase, quella che aspettavamo. La partita di stasera credo sia stata la nostra miglior prova a livello d’ordine e qualità in fase break, molto meglio anche rispetto al Belgio dove siamo stati un po' troppo imprecisi. Oggi abbiamo avuto grande continuità nelle letture e sicuramente da questo punto di vista abbiamo fatto un buonissimo lavoro.

La pool di Rotterdam? Un girone molto tosto, davanti troveremo squadre molto forti, non abbiamo mai giocato contro il Giappone, che sicuramente rispetto alle altre è quella che conosciamo meno; anche l’Argentina, credo che l’ultima volta che l’abbiamo affrontata eravamo alle Olimpiadi, poi ci sono Brasile e Cina, due team che conosciamo meglio soprattutto perché le abbiamo incontrate in Volleyball Nations League. Ieri durante l’ultimo allenamento prima del match contro l’Olanda, le ragazze hanno lavorato molto duramente. Ho visto 14 persone che si percepiscono e che in campo diventano una cosa sola. Quel livello lì in partita forse ancora non l’abbiamo espresso. Mi aspetto di vedere quel grado di connessione, perché penso ci possa dare molta qualità, soprattutto nelle situazioni difficili dove credo che abbiamo ancora tanto margine”. (federvolley.it)

Le partite dell'Italia femminile nella pool A - Campionato del mondo di volley 2022

FASE A GIRONI

Risultati Italia

Italia - Camerun: 3-0 (25-10; 25-12; 25-16)

Italia - Porto Rico: 3-0 (28-26, 25-21, 26-24)

Italia - Belgio: 3-1 (21-25, 30-28, 29-27, 25-9)

Italia - Kenya: 3-0 (25-15, 25-23, 25-17)

Italia - Olanda: 3-1 (13-25, 25-22, 16-25, 21-25 )

Le pool della fase a gironi del Mondiale di volley femminile 2022

POOL A POOL B POOL C POOL D Paesi Bassi Polonia Stati Uniti Brasile Italia Turchia Serbia Repubblica Popolare Cinese Belgio Repubblica Dominicana Germania Giappone Porto Rico Repubblica di Corea Bulgaria Colombia Camerun Thailandia Canada Argentina Kenya Croazia Kazakistan Repubblica Ceca

Lista convocate della squadra italiana

Il gruppo di Davide Mazzanti è innegabilmente una delle squadre più in forma attese al torneo: arriva da Campione europeo in carica e con il titolo in tasca della Nations League 2022 ottenuto a spese del Brasile, lo scorso luglio.

Il disegno della squadra rimane sul calco della formazione che ha vinto entrambi i titoli internazionali della stagione, e le atlete convocate sono le stesse che hanno trionfato nelle Finals della VNL 2022. Non ci sono dubbi che quello dell'ultima finale mondiale, per l'Italia di Paola Egonu e compagne, è un conto aperto dal 2018, considerando quanto siano andate vicino al titolo dell'ultima edizione, perdendo per 3-2 contro la Serbia.

Dalla loro c'è anche l'effetto trainante della vittoria dei fratelli di nazionale, con l'impresa compiuta dalla squadra di Fefè de Giorgi contro la Polonia appena qualche giorno fa, che sicuramente farà da booster in termini di entusiasmo e motivazione, potendo contare al momento sul grande supporto di pubblico intorno alle nazionali italiane di pallavolo (e non solo).

Palleggiatrici : 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov.

: 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov. Schiacciatrici : 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari.

: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari. Opposti : 18. Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor.

: 18. Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor. Centrali : 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio.

: 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio. Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.

Dove seguire le partite dell'Italvolley femminile al Mondiale 2022?

Le partite dell'Italia femminile saranno trasmesse in chiaro dai canali RAI.

Sky trasmetterà le partite del Mondiale per gli abbonati alla piattaforma.

Lo streaming è previsto su RaiPlay, e sulle piattaforme a pagamento Sky Go, Now Tv, Volleyball World Tv.

Mondiale di pallavolo femminile 2022: programma

Domenica 25 settembre 2022 – domenica 2 ottobre 2022

Prima fase· Arnhem, Paesi Bassi / Danzica e Lodz, Polonia

Martedì 4 ottobre 2022 – Domenica 9 ottobre 2022

Seconda fase · Rotterdam, Paesi Bassi / Lodz, Polonia

Martedì 11 ottobre 2022

Quarti di finale 1, 17 · Apeldoorn, Olanda

Quarti di finale 2, 17:30 · Gliwice, Polonia

Quarti di finale 3, 20:00 · Apeldoorn, Olanda

Quarti di finale 4, 20:30 · Gliwice, Polonia

Mercoledì 12 ottobre 2022

Semifinale 1, 20:30 · Gliwice, Polonia

Giovedì 13 ottobre 2022

Semifinale 2, 20:00 · Apeldoorn, Olanda

Sabato 15 ottobre

Finale 3° - 4° posto , 16:00 · Apeldoorn, Paesi Bassi

, 16:00 · Apeldoorn, Paesi Bassi Finalissima, 20:00 · Apeldoorn, Paesi Bassi

