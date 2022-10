Pallavolo femminile · L'Italia fa il bis di vittorie sulla Cina e vola in semifinale del Mondiale di volley 2022!

11 ottobre, Paesi Bassi. Il Campionato del mondo di pallavolo femminile 2022 è entrato nella fase calda, quella del dentro o fuori, e stasera la scena è tutta per i quarti di finale.

Per le azzurre, cambia il palazzetto ma non il risultato del match contro la Cina: ad Apeldoorn, la Nazionale allenata da Davide Mazzanti bissa il successo contro le asiatiche, per 3 set a 1, nonostante il terzo set di black out arrivato dopo l'avvio straripante (2-0). L'Italvolley si è guadagnata l'accesso in semifinale dove troverà nuovamente una squadra già incontrata nelle fasi precedenti del torneo: il Brasile o il Giappone.

L'italia è scesa in campo con la stessa formazione della partita di sabato 8 ottobre: Alessia Orro alla regia, opposto Paola Egonu, con le schiacciatrici Caterina Bosetti e Miriam Sylla, al centro Anna Danesi e Marina Lubian (confermata al posto di Cristina Chirichella) e il libero Monica De Gennaro.

Dopo una partenza nettamente in tromba che ha visto macinare la compagine cinese nei primi due set per 25-16 e 25-21, le azzurre si sono allontanate dalla prestazione quasi perfetta dell'ultimo match contro la Cina, cedendo il terzo set alle avversarie per 13-25. Nel quarto e decisivo parziale si è riaccesa la scintilla delle Campìonesse d'Europa, grazie anche a una trascinante Paola Egonu, 29 punti, e alla sicurezza del muro orchestrato da Anna Danesi: 12 punti per la centrale, di cui 4 block. Altra grande prestazione di capitan Sylla, da 12 punti, di cui 3 muri e ancora conferme da Marina Lubian, 9 punti di cui 2 muri e 2 ace. Infine, ancora una volta, menzione speciale alla difesa di Moki De Gennaro, continuamente sollecitata anche in doppie ricezioni e dispensatrice di recuperi pazzeschi. Numeri circensi che non hanno scomposto le sue incredibili statistiche, che la mettono al primo posto tra le libero del torneo, con 137 ricezioni giocabili.

Nel secondo quarto di finale, giocato in Polonia, a Gliwice, gli USA hanno battuto senza patemi la pur sorprendente compagine turca, 3- 0 (25-22, 25-15, 25-20).

Fari accesi sul terzo incontro di giornata, quello tra le brasiliane e le giapponesi, la cui vincente affronterà l'Italia nella semifinale (la terza consecutiva per la Nazionale, dopo quelle del 2014 e del 2018).

L'ultimo quarto sarà tra Serbia e Polonia.

Scopri di seguito gli abbinamenti e gli orari delle prossime partite - in aggiornamento.

La vittoria dell'Italia sulla Cina nel quarto di finale mondiale: le parole del match

Davide Mazzanti: “E’ una bellissima sensazione essere qui in questo momento, ci troviamo dovevamo volevamo essere quando abbiamo iniziato il nostro lungo percorso. Adesso non ci resta che viverci tutto d’un fiato questo bellissimo momento. Questo mondiale è stata una lunghissima attesa durante la quale abbiamo avuto la possibilità di vivere nuovamente le sensazioni ed emozioni già provate in una VNL che per noi è stata davvero fantastica. Arrivati a questo punto noi dobbiamo solo essere noi stessi; la squadra ha una capacità di esprimersi al meglio quando gioca al suo ritmo; nelle nostre prossime due partite dobbiamo fare ciò che sappiamo e con le nostre modalità. La nostra è stata un’estate lunga, faticosa, nella quale abbiamo programmato tutto nel dettaglio e serate come questa ci ripagano con soddisfazione dei tanti sacrifici fatti. Sono felice per le ragazze e lo staff per l’eccezionale lavoro che abbiamo fatto in questi mesi. Ora ci aspettano le due gare più importanti”.

(Federvolley.it)

Quando gioca l'Italia la semfinale dei Mondiali di volley 2022?

La partita della nazionale italiana femminile valida per la semifinale della rassegna iridata è in programma per giovedì 13 ottobre alle 20:00, contro il Brasile

Ecco i risultati dei quarti di finale:

Quarti di finale 11 ottobre 2022: Risultati del Campionato del mondo volley

Ore 17:00 ad Apeldoorn (Paesi Bassi): Italia – Cina 3-1 (25-16, 25-22, 13-25, 25-17)

Ore 17:00 a Gliwice (Polonia): Stati Uniti – Turchia 3-0 (25-22, 25-15, 25-20)

Ore 20:00 ad Apeldoorn (Paesi Bassi): Brasile – Giappone 3-2 (18-25, 18-25, 25-22, 27-25, 15-13)

Ore 20:00 a Gliwice (Polonia): Serbia – Polonia 3-2 (21-25, 25-21, 25-19, 24-26, 16-14)

Programma, orari e risultati della fase finale del Campionato del mondo di volley femminile 2022

Quarti di Finale - 11 ottobre (doppia sede)

QF1 ore 17 (Apeldoorn): Italia-Cina (3-1)

QF4 ore 17.30 (Gliwice): Stati Uniti - Turchia (3-0)

QF2 ore 20 (Apeldoorn): Brasile-Giappone (3-2)

QF3 ore 20.30 (Gliwice): Serbia-Polonia (3-2)

Semifinali (doppia sede)

12 ottobre ore 20.30 (Gliwice) USA - Serbia

13 ottobre ore 20.00 (Apeldoorn) Italia - Brasile

Finali · Apeldoorn, 15 ottobre

ore 16:00: Finale 3°-4° posto

ore 20:00: Finalissima 1° -2° posto

LEGGI ANCHE: Giovani, irriverenti e Campioni del mondo: l'Italia degli enfant prodige batte in casa la Polonia e conquista il titolo iridato dopo 24 anni

Le giocatrici della Nazionale italiana di pallavolo femminile al Mondiale 2022

Palleggiatrici : 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov.

: 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov. Schiacciatrici : 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari.

: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari. Opposti : 18. Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor.

: 18. Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor. Centrali : 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio.

: 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio. Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.

LEGGI ANCHE: Obiettivo Paris 2024: il sistema di qualificazione della pallavolo per le prossime Olimpiadi

Dove seguire le partite dell'Italvolley femminile al Mondiale 2022?

Le partite dell'Italia femminile saranno trasmesse in chiaro dai canali RAI.

Sky trasmetterà le partite del Mondiale per gli abbonati alla piattaforma.

Lo streaming è previsto su RaiPlay, e sulle piattaforme a pagamento Sky Go, Now Tv, Volleyball World Tv.