Pallavolo femminile · L'Italia reagisce e ritrova il suo gioco: vittoria di fiducia sul Giappone per 3-1 | Mondiale di volley 2022

Con ancora fresca e cocente la sconfitta ad opera della squadra verdeoro di Zé Roberto, l'Italia è tornata in campo 24 ore dopo, nel pomeriggio del 5 ottobre, contro la compagine del Giappone - ancora a Rotterdam - per il secondo incontro della fase 2 del Campionato del mondo di volley femminile 2022.

Grazie alla vittoria finale per 3-1, le azzurre portano a casa i primi tre punti della nuova fase del torneo iridato, ma l'esito dell'incontro dice meno di quello che si è visto in campo.

Italia 3 - Giappone 1: sintesi della partita · Campionato del mondo di pallavolo femminile 2022

nel primo set il Giappone è stato incontenibile in attacco, con l'Italia spesso in bambola davanti alle smanacciate di una Inoue Arisa scatenata e coadiuvata dalle sue compagne, attentissime a coprirne l'azione e a contrattaccare cambiando colpo (con Ishikawa Mayu), mandando spesso a vuoto la ricezione azzurra, che soccombe per 20-25.

Il secondo parziale comincia ancora scricchiolando per l'Italia, ancora in svantaggio, ma dal pareggio sull'8-8, ad opera di una carismatica Miriam Sylla, le azzurre si riappropriano del pallino del gioco e crescono di azione in azione.

Alessia Orro ritrova il gioco delle centrali (ottime Anna Danesi e Cristina Chirichella in attacco) e quando chiama in causa Paola Egonu lo fa nel momento perfettamente congeniale al gioco dell'opposto italiana. Risultato? Palloni a terra a iosa sul campo giapponese ed errori ridotti all'osso, con percentuali di efficienza a ridosso del 60% nel terzo parziale. Anche i turni al servizio sono all'altezza dell'esibizione azzurra, con Chirichella e Caterina Bosetti particolarmente efficaci in battuta.

Il Giappone prova a rientrare in partita nel quarto set, dopo aver subito il passivo di due set di fila in seconda e terza frazione (rispettivamente per 25-20 e 25-14), soprattutto con Hayashi Kotona, la migliore in questa fase della squadra asiatica, ma l'Italia è concentratissima in tutti i fondamentali e concede pochissimo, chiudendo l'ultimo set a 25-15.

Articolo in corso di aggiornamento

LEGGI ANCHE: Paola Egonu, in cifre

Quando gioca la prossima partita l'Italia? · Mondiale volley femminile 2022

L'Italia tornerà in campo venerdì 7 ottobre, alle ore 17.15, contro l'Argentina.

Mondiale di volley · Italia - Giappone, 3-1: le parole del match

Davide Mazzanti: "All'inizio ci siamo portati ancora un po' dietro la partita di ieri, però ho sempre avuto la sensazione che bastasse poco per prendere ritmo. Giocare contro il Giappone non è mai facile, era tanto che non l'affrontavamo, con il passare dei set abbiamo preso le misure e la squadra è salita di livello. Contro di loro se provi a giocare i mezzi colpi fai davvero fatica e così è successo in avvio, perché c'era un po' la paura di commettere degli errori. Ci siamo sistemati anche tatticamente e progressivamente le ragazze hanno preso il controllo del gioco.

La nostra squadra ha nel suo DNA di essere creativa e coraggiosa, se non mettiamo in campo queste qualità non ci riconosciamo. Per assurdo sbagliamo di più quando non rischiamo, dobbiamo avere tanta fiducia nel nostro ritmo. A volte nelle partite capita di andare fuori giri e così viene a mancare la qualità. Più riusciremo a credere nel nostro ritmo e secondo me più ci godremo questo Mondiale".

Cristina Chirichella: “Sapevamo di dover affrontare una partita tosta e lunga. Siamo state brave a essere concentrate su ogni pallone, pronte a conquistare questa importante vittoria. Il peso del Mondiale comincia a farsi un po' sentire, cominciano ad avvicinarsi le partite decisive, quelle da dentro o fuori. Ora siamo ancora nel girone, ma comunque quelle che abbiamo affrontato e quelle che affronteremo saranno tutte sfide molto difficili. Affronteremo due ottime formazioni come Argentina e Cina, dopo inizierà la fase a eliminazione diretta. Il peso delle partite ovviamente sarà sempre più alto. Allo stesso tempo, dopo aver disputato tante partite, abbiamo accumulato un buon bagaglio che ci ha permesso di arrivare sin qui. È cinque mesi che prepariamo il Mondiale, sappiamo cosa siamo in grado di fare e ora dipende tutto da noi. Per me si tratta della terza rassegna iridata, vogliamo arrivare fino in fondo”.

Miriam Sylla: “Oggi s’è visto che siamo una squadra, una squadra che ha voglia di fare bene. Ieri abbiamo preso uno schiaffo contro il Brasile. Tutte le formazioni sono arrivate a questo Mondiale armate fino ai denti e soprattutto sono arrivati dei teams che hanno preparato davvero bene la manifestazione. Nessuno ci regalerà niente, bisogna stare sempre sul pezzo e dare sempre qualcosina in più. Dovevamo evitare di partire come fatto oggi, perdendo il primo set, ma ci siamo rialzate. Siamo state lì, coraggiose, con la testa e alla fine abbiamo portato a casa il risultato che volevamo.

A volte quando ti ritrovi a mettere in campo il 100%, anche se noi al massimo non ci siamo ancora espresse, e a non ottenere però un buon risultato, un po' ti senti disarmata. Il giorno dopo così, volendo o no, è normale avere un po' di timore, ma l’unione del gruppo fa sempre la differenza e oggi s’è visto. Riposare domani a livello di gambe può essere un fattore positivo, però, io avrei giocato subito un'altra partita. Studieremo bene l’Argentina, così da poterla aggredire fin dall’inizio”. (federvolley.it)

Paola Egonu nel match contro il Giappone del 5 ottobre 2022 Foto di VolleyballWorld.com

Pool della seconda fase: il format · Mondiale di pallavolo femminile 2022

L'Italia, che rimarrà a giocare in Olanda, andrà a comporre la pool E di Rotterdam insieme a Belgio, Olanda e Porto Rico, ma si scontrerà con le 4 squadre provenienti dalla pool D della prima fase: Argentina, Brasile, Giappone e Cina.

Il secondo gruppo di squadre (pool F) del nuovo tabellone, giocherà a Lodz, in Polonia, ed è invece composto da Serbia, USA, Turchia, Thailandia, Repubblica Dominicana, Polonia, Canada e Germania.

Le partite della fase 2 si disputeranno dal 4 al 9 ottobre, ma l'Italia giocherà l'ultima partita nella giornata dell'8 ottobre, potendo contare sul giorno di riposo a cavallo tra secondo e terzo round del torneo.

Risultati partite dell'Italia al Mondiale di pallavolo femminile 2022· Fase 2

4 ottobre - ore 17.15: Italia-Brasile: 2-3 (20-25, 25-22, 25-22, 21-25, 15-17)

5 ottobre - ore 14.15: Italia-Giappone: 3-1 (20-25, 25-20, 25-14, 25-15)

7 ottobre - ore 17.15: Italia-Argentina

8 ottobre - ore 13.30: Italia-Cina

Le prime quattro classificate dei due gironi a 8 squadre si qualificheranno per i quarti di finale di Apeldoorn, sempre nei Paesi Bassi, che prenderanno il via dall'11 ottobre.

LEGGI ANCHE: Giovani, irriverenti e Campioni del mondo: l'Italia degli enfant prodige batte in casa la Polonia e conquista il titolo iridato dopo 24 anni

Le giocatrici della Nazionale italiana di pallavolo femminile al Mondiale 2022

Palleggiatrici : 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov.

: 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov. Schiacciatrici : 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari.

: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari. Opposti : 18. Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor.

: 18. Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor. Centrali : 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio.

: 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio. Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.

LEGGI ANCHE: Obiettivo Paris 2024: il sistema di qualificazione della pallavolo per le prossime Olimpiadi

Dove seguire le partite dell'Italvolley femminile al Mondiale 2022?

Le partite dell'Italia femminile saranno trasmesse in chiaro dai canali RAI.

Sky trasmetterà le partite del Mondiale per gli abbonati alla piattaforma.

Lo streaming è previsto su RaiPlay, e sulle piattaforme a pagamento Sky Go, Now Tv, Volleyball World Tv.