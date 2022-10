Pallavolo femminile · Primo ko per l'Italia al Mondiale di volley 2022: il Brasile ferma le azzurre 3-2

"Comincia il Mondiale oggi". Così il ct Davide Mazzanti alla sua squadra nel primo time out dell'incontro, disputatosi nel pomeriggio di oggi - presso la Ahoy Arena di Rotterdam - tra Brasile e Italia, il match di lusso con cui le azzurre hanno iniziato la seconda fase del torneo iridato 2022.

E l'altezza dell'asticella si è vista di fatto impennare, con la squadra di Zé Roberto a mettere a ferro e fuoco la difesa azzurra, grazie ai colpi micidiali di Gabi (30 punti a verbale), Tainara (13) e Carol (14), completati dall'impeccabile ricezione verdeoro firmata dalla seconda linea composta dalla libero Natinha, Pri Datoit e dalla stessa Gabi, protagnista indiscussa (anche in difesa!) dell'incontro, terminato 3-2 per le brasiliane (20-25, 25-22, 25-22, 21-25, 15-17).

L'Italia non è stata di certo a guardare, sembre dentro un match giocato punto a punto fino al tie break, il secondo set e il terzo set vinti sapendo reagire e gli altri tre combattuti palla dopo palla: Paola Egonu, nonostante abbia sprecato molto, è stata magistrale nel secondo set, quello in cui le azzurre hanno reagito al brutto avvio dell'incontro, e ha messo a terra 37 punti pesantissimi, con un muro e una difesa avversari che hanno maniacalmente smontato le opzioni di attacco dell'Italia.

Una partita di sacrificio con molti cambi in corsa, e di fatto la linea difensiva italiana si è saputa adattare, anche grazie al lavoro di Miriam Sylla, subentrata a Caterina Bosetti e chiamata a fare gli straordinari in ricezione, Anna Danesi sempre pronta non solo a muro (monumentale nel terzo set) ma anche dalla seconda linea, e Eleonora Fersino che ha risposto presente quando il martello verdeoro non dava respiro al ritmo dell'incontro.

A risultare meno incisivo è stato l'attacco (e il contrattacco) dell'Italia, con molte imprecisioni che sono state puntualmente disinnescate dalla macchina brasiliana, attentissima a muro e in difesa e lucidata dalla direzione di Macris, brava ad alternare, nei momenti decisivi, il gioco centrale a quello di banda.

Mazzanti avrà poco tempo per lavorare sugli errori e l'Italia dovrà far presto a mettersi dietro le spalle la sconfitta di oggi: domani per le azzurre c'è già un altro match pesante, contro il Giappone di Mayu Ishikawa e Kotona Hayashi, che oggi ha inaugurato il suo secondo turno stendendo la formazione belga per 3-1.

LEGGI ANCHE: Pallavolo femminile · L'Italia reagisce e ritrova il suo gioco: vittoria di fiducia sul Giappone per 3-1

Quando gioca la prossima partita l'Italia? · Mondiale volley femminile 2022

L'Italia tornerà in campo mercoledì 5 ottobre, alle ore 14.15, contro il Giappone.

LEGGI ANCHE: Paola Egonu, in cifre

Italia - Brasile 2-3: Sintesi della partita · Campionato del mondo pallavolo femminile 2022

Mazzanti manda in campo la stessa formazione schierata contro i Paesi Bassi: Alessia Orro in distribuzione, opposto Paola Egonu, schiacciatrici Caterina Bosetti e Elena Pietrini, centrali Cristina Chirichella e Anna Danesi, libero Moki De Gennaro.

Tainara, reduce del buon incontro contro la Repubblica Popolare Cinese con 22 punti, ha avuto la meglio su Kisy nel disegno iniziale di Zé Roberto.

Il primo set imprime subito il calco dell'incontro: scambi lunghissimi da subito e le due formazioni che non mollano un centimetro. Il parziale se lo porterà a casa il Brasile, per 25-20, con il ct azzurro che comincia ad apportare modifiche in fase di smistamento, cambiando Ofelia Malinov per Orro, per dare maggiore copertura a muro. Viceversa, l'attacco brasiliano va a segno cercando proprio il tocco delle azzurre, che spigolano i palloni mandando fuori.

Nel secondo set rientra Orro e cresce prepotentemente Egonu, mentre si inserisce Fersino per dare precisione in ricezione, compito che l'azzurra svolge egergiamente. Entra anche Sylla al posto di Bosetti, un cambio che lascerà la capitana in campo per tutto l'incontro, forte, soprattutto, del grande lavoro nei recuperi in difesa. Le azzurre arrivano a maturare 7 punti di vantaggio, ma il Brasile riaggancia l'Italia nel 22-23, andando letteralmente su tutti i palloni. Sylla fa un miracolo in recupero che Egonu trasforma nel 25-22, pareggiando i conti con il Brasile.

L'Italia rimane solida nel terzo set, soprattutto nel contrattacco, pur continuando a fare fatica nel cambio palla e nel gioco contro il muro avversario, cosa che invece riesce benissimo al Brasile, specialmente con Gabi in seconda linea, che questa sera risulta ingiocabile: l'opposto è chiamata continuamente in causa da Macris, che viene altrettante volte ripagata per la scelta.

Sul 9-9 arriva l'ace di Danesi, che inanella un turno al bacio al servizio e sblocca l'Italia. Le azzure tornano a combattere punto a punto, fino al 19-17 quando Egonu non riesce a chiudere con l'allungo del +3, ma si fa perdonare con un ace da ferma, per il 21-18.

Il terzo parziale ha lo stesso epilogo del precedente: difesa eroica di Sylla, palla rigenerata dall'alzata di De Gennaro e super-Egonu a schiantare in diagonale: 22 punti per l'opposto fino a quel momento, e ci pensa ancora lei a chiudere il set 25-22, per il 2-1 dell'Italia.

Il quarto parziale è estenuante, con Gabi a monopolizzare tutti gli attacchi del Brasile, sempre in vantaggio. Sul 16-19 arriva il break per l'Italia e il muro di Danesi regala il -2, ma questa volta le prodezze di Sylla non bastano e il Brasile costringe l'Italia al tie break.

Nell'ultimo parizale Macris cerca più opzioni, chiamando maggiormente in causa Pri Daroit e Carol.

Sono ancora scambi prolungati, e un ace di Tainara mette il Brasile di nuovo avanti: 8-6 per le verdeoro al cambio campo.

Arriva una serie di cambi per Mazzanti, che fa entrare Lubian per Chirichella in battuta, e Fersino nel giro di ricezione per Pietrini.

Sylla mette i conti in parità per il 12-12, ma è Carol a chiudere con i sigilli la partita issando il suo muro all'imbattibilità dell'Italia e firmando il match point del 17-15.

Paola Egonu Foto di Volleyball World

Le parole del match

Davide Mazzanti: “Noi dobbiamo avere fiducia del nostro ritmo, perché rende il gioco fluido ed efficace. Questa sera contro il Brasile, invece, non siamo stati in grado di creare lo spazio tra noi e le avversarie. Quando abbiamo iniziato a fare meglio sul contrattacco siamo andati avanti, grazie al nostro gioco. Nella metà del quarto set abbiamo spinto meno in battuta e abbiamo avuto una certa frenesia nel contrattacco e nella gestione generale dei colpi non siamo stati lucidi, come invece lo è stato il Brasile. In quel momento quindi ci è sfuggita un po' la partita e siamo andati al punto a punto, dove alla fine a spuntarla è stato il Brasile.

Ci dispiace chiaramente aver perso questa partita, ma dobbiamo subito ripartire. Nella gara di domani contro il Giappone servirà qualità in attacco, così da dimostrare nuovamente quello che siamo in grado di fare”.

Anna Danesi: “La sconfitta di oggi non ci preoccupa molto, siamo comunque riuscite a ottenere un punto. Dovremo limare gli errori che abbiamo commesso e questo poi ci permetterà di giocare nuovamente meglio. Il Brasile è stato molto bravo in difesa e questo forse ci ha spinto a commettere qualche errore di troppo. Domani saremo di nuovo in campo e dobbiamo lasciarci alle spalle questa partita. Non abbiamo tante ore per recuperare, ma credo che in questi casi la testa può fare la differenza e far pensare di meno alla stanchezza fisica. Il percorso è ancora lungo, qualche passo falso può capitare e dobbiamo imparare ad accettarli”. (Federvolley.it)

Pool della seconda fase: il format · Mondiale di pallavolo femminile 2022

L'Italia, che rimarrà a giocare in Olanda, andrà a comporre la pool E di Rotterdam insieme a Belgio, Olanda e Porto Rico, ma si scontrerà con le 4 squadre provenienti dalla pool D della prima fase: Argentina, Brasile, Giappone e Cina.

Il secondo gruppo di squadre (pool F) del nuovo tabellone, giocherà a Lodz, in Polonia, ed è invece composto da Serbia, USA, Turchia, Thailandia, Repubblica Dominicana, Polonia, Canada e Germania.

Le partite della fase 2 si disputeranno dal 4 al 9 ottobre, ma l'Italia giocherà l'ultima partita nella giornata dell'8 ottobre, potendo contare sul giorno di riposo a cavallo tra secondo e terzo round del torneo.

Risultati delle partite del Mondiale di pallavolo femminile 2022

4 ottobre - ore 17.15: Italia-Brasile: 2-3 (20-25, 25-22, 25-22, 21-25, 15-17)

5 ottobre - ore 14.15: Italia-Giappone

7 ottobre - ore 17.15: Italia-Argentina

8 ottobre - ore 13.30: Italia-Cina

Le prime quattro classificate dei due gironi a 8 squadre si qualificheranno per i quarti di finale di Apeldoorn, sempre nei Paesi Bassi, che prenderanno il via dall'11 ottobre.

LEGGI ANCHE: Giovani, irriverenti e Campioni del mondo: l'Italia degli enfant prodige batte in casa la Polonia e conquista il titolo iridato dopo 24 anni

Le giocatrici della Nazionale italiana di pallavolo femminile al Mondiale 2022

Palleggiatrici : 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov.

: 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov. Schiacciatrici : 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari.

: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari. Opposti : 18. Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor.

: 18. Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor. Centrali : 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio.

: 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio. Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.

LEGGI ANCHE: Obiettivo Paris 2024: il sistema di qualificazione della pallavolo per le prossime Olimpiadi

Dove seguire le partite dell'Italvolley femminile al Mondiale 2022?

Le partite dell'Italia femminile saranno trasmesse in chiaro dai canali RAI.

Sky trasmetterà le partite del Mondiale per gli abbonati alla piattaforma.

Lo streaming è previsto su RaiPlay, e sulle piattaforme a pagamento Sky Go, Now Tv, Volleyball World Tv.