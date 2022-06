Golden Gala Pietro Mennea 2022: eventi, orari e protagonisti della tappa di Roma della Diamond League

Giovedì prossimo, 9 giugno, la Diamond League arriverà finalmente nella Capitale, con la consueta carovana di grandi nomi pronti a dare spettacolo in occasione della 42ma edizione del Golden Gala intitolato a Pietro Mennea.

Non ci sarà ai blocchi di partenza Marcell Jacobs, già assente al meeting di Eugene: il brianzolo non potrà deliziare il pubblico azzurro per la distrazione-elongazione muscolare procuratosi al Meeting di Savona dello scorso 18 maggio. Il campione Olimpico ha fatto sapere che per recuperare completamente dall'infortunio si sta concentrando su due obiettivi stagionali: i Mondiali di Eugene e gli Europei di Monaco, confermando oltre al forfait di Roma anche quello di Oslo.

Nonostante l'assenza di Jacobs, la start list del Golden Gala ne promette di belle.

Ecco le curiosità, gli eventi, i protagonisti e il programma che vedremo andare in scena allo Stadio Olimpico, il palcoscenico della tappa italiana della Diamond League 2022.

Le ultime due edizioni: l'eccezionalità del 2021 a Firenze e il record all'aperto di Mondo Duplantis del 2020

L'edizione 2021 del Pietro Mennea è stata straordinaria per la cornice in cui si è svolta: per la prima volta nella storia, ad ospitare l'evento non è stata Roma ma l'Asics Marathon Stadium di Firenze. In quell'occasione infatti lo Stadio Olimpico non poté ospitare la rassegna d'atletica perchè predisposto ad accogliere un altro evento, svoltosi altrettanto eccezionalmente in quell'anno: gli Europei di calcio 2021. La nazionale italiana futura Campione d'Europa, giocò tre partite della fase a gironi proprio sul campo della Capitale.

Nel 2020 lo straordinario ha invece avuto a che fare con l'azione. Un record pesantissimo viene frantumato nell'atmosfera surreale, silenziosa e senza pubblico dell'edizione nell'anno della pandemia. Mondo Duplantis ha già la vittoria in tasca con 5.85 ma decide di sfidare la storia del salto proprio all'Olimpico: lo svedese si spinge oltre le colonne d'Ercole del salto con l'asta all'aperto, fissando l'asticella a 6.15 metri e regalando a Roma il nono record mondiale battuto nel suo meeting.

Stano, dalla marcia ai 3000m

Grande attesa per Massimo Stano, il campione Olimpico della marcia 20km di Tokyo 2020 sarà infatti sulla pista per gareggiare nei 3000m. Il pugliese viene dal grande successo di Dudince, nella 35 km, e nella 20 km degli Assoluti italiani di Alberobello, dello scorso aprile. A fare da madrina della serata, un'altra regina dell'estate italiana di Tokyo, Antonella Palmisano. La medaglia d'oro nella marcia 20 km sarà a Roma in veste ospite d'onore, dato che l'azzurra sta affrontando il recupero da un'infiammazione all'anca che la sta tenendo lontana dalle competizioni.

Scintille nelle distanze veloci: 200m maschili con tre quarti del dream team azzurro della staffetta di Tokyo

La start list femminile dei 200m è ad altissima densità di favorite: saranno presenti Allyson Felix, nella sua ultima gara romana prima del ritiro; l'oro mondiale nei 200m, Dina Asher-Smith; la campionessa Olimpica nei 400m, Shaunae Miller-Uibo, e Elaine Thompson-Herah, tre volte medaglia d’oro ai Giochi di Tokyo 2020 nei 100, 200 e 4x100 metri. Ci sarà anche un'altra Olimpionica direttamente dagli ultimi Giochi: il prodigio di Athing Mu, la più veloce degli 800m, che compirà 20 anni proprio alla vigilia della gara.

Fred Kerley sarà l’uomo da battere nei 100m, dato che il mancato duello con Marcell Jacobs, converte lo statunitense argento a Tokyo nel più atteso sul rettilineo dell’Olimpico. Il pubblico italiano si godrà invece la contesa del titolo dei 200m con 3 degli staffettisti d'oro: ci saranno infatti Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta, con Tortu secondo italiano più veloce nei 200m (20.11 a Nairobi nel 2021), dopo il tempo del leggendario Pietro Mennea (19.72), e Desalu con il buon riscontro del terzo posto nei 200m di Rabat (20.54).

Tamberi a Roma da campione in carica, dopo il 2.30 di Ostrava

Le chiavi di casa stavolta le avrà Gimbo Tamberi: dopo l'esordio della Diamond League a Doha, nella terra di Mutaz Barshim, il 9 giugno il campione italiano tornerà a gareggiare davanti al proprio pubblico e lo farà da campione Olimpico in carica, oltre che da detentore del titolo della scorsa edizione del Golden gala. Purtroppo, a contendersi il titolo con il marchigiano, non ci sarà l'amico-rivale qatariota e di conseguenza il duello diventato ormai iconico nella storia del salto in alto è rimandato. Tamberi, qualche giorno fa, ha ritrovato il feeling con la competizione, dopo un inizio di stagione in cui il miglior tentativo si fermava al 2.25: al Golden Spike di Ostrava, in Repubblica Ceca, ha infatti ottenuto la vittoria saltando 2.30 al secondo tentativo. Merito del ritorno del suo alterego, "HALFSHAVE"?

Ad attenderlo in pedana a Roma ci saranno l'ucraino Andriy Protsenko, lo statunitense JuVaughn Harrison, Brandon Starc (Australia), lo svizzero argento mondiale indoor Loic Gasch, il canadese Django Lovett , il campione del mondo U20 Yonathan Kapitolnik (Israele), il polacco Norbert Kobielski e l’azzurro Marco Fassinotti.

Programma Golden Gala Roma 2022

Giovedì 9 giugno