Ecco la Diamond League 2022: si parte da Doha, il 13 maggio. Calendario e italiani in gara nel primo appuntamento della stagione di atletica leggera

Il primo dei 13 meeting della Diamond League del 2022 andrà in scena a Doha venerdì 13 maggio, poco più di 70 giorni prima dei Campionati mondiali di atletica leggera di quest'estate, in Oregon.

Prima del fatidico appuntamento iridato, il circuito d'élite – insieme al Prefontain Classic di Eugene del 28 maggio – sarà l’occasione per assistere a emozionanti rivincite, conferme di peso, nonché a ad alcuni momenti chiave prima dei Mondiali statunitensi.

La stagione 2022 della Wanda Diamond League è arrivata ed è pronta a riservarci prestazioni fenomenali e - perché no? - nuovi, grandiosi, record.

Olympics.com come di consueto ha stilato una mini-guida con le cose più importanti da sapere: gli italiani e le italiane in gara, gli atleti da tenere d’occhio, come seguire l'azione, e altro ancora.

Gli italiani in gara a Doha 2022 - Diamond League

Saranno quattro, in totale, gli italiani presenti al primo appuntamento della 12ma edizione della Diamond League:

Filippo Tortu, 200m maschili

Gianmarco tamberi, salto in alto maschile

Nadia Battocletti, 3.000m femminili

Ahmed Abdelwahed, 3.000 siepi maschili

Le rivincite, Olimpiche della Diamond League 2022 iniziano a Doha. Ecco i 200m maschili: favoriti e italiani in gara

La prima tappa della serie, la Diamond League di Doha il 13 maggio, inizierà col botto: nelle corsie della capitale qatariota avrà luogo la grande sfida sui 200m maschili e l’azzurro Filippo Tortu, dopo la prestazione dello scorso meeting di Nairobi decisamente al di sotto delle aspettative, è chiamato al riscatto.

Nella lotta per il titolo parteciperà un parterre di peso: l'oro Olimpico in carica, Andre De Grasse, e il Campione del mondo in carica, Noah Lyles, che agli ultimi Giochi si è dovuto “accontentare” del bronzo. A non renderla facile a nessuno, il versatile Fred Kerley, medaglia d'argento sui 100 metri a Tokyo 2020 e il canadese Aaron Brown, sesto nei 200m dei Giochi giapponesi.

La reunion più attesa di sempre: Tamberi-Barshim, i partner in crime del salto in alto

I tifosi locali e italiani avranno molto di cui rallegrarsi...ritorna in pista la coppia più popolare dell’atletica, quella che ha fatto emozionare e saltare di gioia un intero pianeta: la stella dell'atletica leggera più medagliata, Mutaz Barshim, si riunirà per la prima volta in gara con Gianmarco Tamberi, dopo aver condiviso l'oro Olimpico del salto in alto, a Tokyo 2020.

"Abbiamo fatto la storia con il nostro oro Olimpico, ma ora la mia attenzione è tutta rivolta a difendere il mio titolo mondiale a Eugene quest'estate", ha dichiarato il 30enne del Qatar.

"Ho festeggiato con Mutaz il momento più bello della mia vita a Tokyo", ha aggiunto il campione italiano, "Ma è importante lasciarsi alle spalle questo momento e concentrarsi sui nuovi obiettivi che mi sono prefissato per i Campionati mondiali ed europei di quest'estate".

La saga Barshim-Taberi avrà un altro episodio per il Golden Gala di Roma del prossimo 9 giugno, ma occhio al terzo (e quarto…) incomodo: in quel di Doha ci saranno anche lo statunitense JuVaughn “mr. Jump” Harrison e Sanghyeok Woo, il coreano fresco di titolo iridato indoor e di un 2.32m fiammante - attualmente miglior prestazione mondiale dell’anno.

3.000m donne: Batocletti in gran forma, nei 3.000 siepi è Abdelwahed l’azzurro in cerca di un posto tra i grandi

Nadia Battocletti sarà l’altra azzurra impegnata a Doha, la terza a scendere in pista in Qatar, e lo farà nella distanza delle 3.000. Qualche settimana fa, la trentina ha battuto il record italiano su strada delle 2 miglia, correndo in 15:13, frantumando il primato di Maura Viceconte che vigeva dalla stagione 2000/2001. La 22enne è anche primatista italiana indoor (8:41.72) nella distanza che correrà a Doha, un’occasione in cui sarà affiancata da pezzi da novanta come Faith Kipyegon, Beatrice Chepkoech, Francine Niyonsaba e Beatrice Chebet.

Ci penserà Ahmed Abdelwahed a chiudere le danze degli azzurri nella serata di atletica qatariota: nella recente specialità in cui ancora i contendenti sono in fase esplorativa, l’azzurro potrà certamente contare su una entry list ad alto tasso di motivazione: con lui ci sarà il podio di Tokyo al completo, l’oro Soufiane El Bakkali (Marocco), l’argento Lamecha Girma (Etiopia) e il bronzo Benjamin Kigen (Kenya).

Le stelle da tenere d'occhio per i possibili record della Diamond League

Quanto può arrivare in alto il detentore del record mondiale Mondo Duplantis nel salto con l'asta? Questo saràl'interrogativo, quando lo svedese - che ha battuto due volte il suo record mondiale nel marzo di quest'anno - inizierà la sua stagione a Doha. Dopo aver vinto il titolo Olimpico con un salto di 6,02 m, ha conquistato il titolo mondiale indoor con un sorprendente 6,20 m. In una stagione in cui ambisce anche al primo titolo mondiale, il 22enne vorrà migliorare il suo massimo salto outdoor di 6,15m, ottenuto alla Diamond League di Roma del 2020.

In una stagione in cui ambisce anche al primo titolo mondiale, il 22enne vorrà migliorare il suo massimo salto outdoor di 6,15m, ottenuto alla Diamond League di Roma del 2020. La faccenda si farà sicuramente incandescente quando la saltatrice Yulimar Rojas gareggerà in questa stagione. La stella venezuelana è reduce dall'aver battuto il suo record del mondo a Belgrado con un salto di 15,74 metri.

Dopo il suo eccezionale momento Olimpico ai Giochi di Tokyo, la tappa in cui Karsten Warholm sceglierà di fare il suo debutto nella Diamond League, sarà uno dei punti salienti della stagione pre-mondiale.

I primatisti sulla distanza Joshua Cheptegei e Letesenbet Gidey saranno protagonisti dell'appuntamento statunitense di fine maggio. L'ugandese vuole abbassare il suo record mondiale sui 5000m (12:35.36) al Prefontaine Classic, lo stesso luogo in cui l'etiope, detentore del doppio record mondiale, tenterà di raggiungere la distanza di un'ora [18.930m].

Il ritorno dell'olandese "tuttofare" Sifan Hassan, che ha vinto due ori e un bronzo a Tokyo, potrebbe essere un altro momento chiave in pista.

Il nuovo programma della Diamond League per il 2022

La serie di quest'anno è stata ristrutturata a causa dell'esclusione dei meeting cinesi, a causa della loro cancellazione per problemi dovuti alle conseguenze della pandemia da Covid. Il Memorial Kamila Skolimowska di Chorzow, in Polonia, si trasformerà in tappa della Diamond League, per sostituire quella di Shanghai del 30 luglio.

L'altro incontro della Diamond League in Cina, previsto per il 6 agosto a Shenzhen, non avrà luogo quest'anno.

Questi cambiamenti si sono resi necessari a causa delle restrizioni di viaggio e dei rigidi requisiti di quarantena attualmente in vigore per l'ingresso in Cina per contenere il coronavirus.

L'atleta con il miglior record in ogni evento alla fine della stagione viene incoronato campione della Diamond League.

Programma della Diamond League a Doha e atleti italiani in gara (ora italiana)

17:10 Salto con l’asta maschile

17:23 Salto triplo femminile

17:25 Getto del peso femminile

18:04 400m femminile

18:15 Salto in alto maschile – GIANMARCO TAMBERI

18:17 3.000m femminile – NADIA BATTOCLETTI

18:35 400m ostacoli maschile

18:43 Tiro del giavellotto maschile

18:49 800m maschile

19:02 100m ostacoli femminile

19:12 200m maschile – FILIPPO TORTU

19:23 1.500m maschile

19:36 200m femminile

19:47 3.000m siepi maschile – AHMED ABDELWAHED

Calendario della Diamond League 2022

13 maggio - Doha (QAT)

21 maggio - Birmingham (GBR)

28 maggio - Eugene (USA)

5 giugno - Rabat (MAR)

9 giugno - Roma (ITA)

16 giugno - Oslo (NOR)

18 giugno - Parigi (FRA)

30 giugno - Stoccolma (SWE)

6 agosto - Slesia (POL)

10 agosto - Monaco (MON)

26 agosto - Losanna (SUI)

2 settembre - Bruxelles (BEL)

7-8 settembre - Zurigo (SUI) - Finale della Diamond League