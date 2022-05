Jacobs al via nei 100m del Meeting di Savona: cresce l'attesa per la prima all'aperto del campione Olimpico dopo Tokyo 2020

Mercoledì 18 maggio 2022 la città di Savona ospiterà l'11º Meeting Internazionale di atletica leggera intitolato a Giulio Ottolia, facente parte del Continental Tour Challenger di World Athletics.

L'appuntamento ligure si terrà a 10 giorni esatti dal Prefontaine classic di Eugene, una tappa della Diamond League molto attesa, sia per il fatto che ospiterà gli uomini-jet più in forma del momento, sia per l'occasione fornita dalla pista, la stessa che, tra poco meno di due mesi, ospiterà i Mondiali di altetica leggera del 2022.

Marcell Jacobs, in occasione della partecipazione al Memorial Ottolia, ha modificato il programma personale: invece di saggiare i 200m (una distanza per lui ancora inedita), ne approfitterà per oliare gli ingranaggi all'aperto dei 100m.

Si tratterà della prima gara outdoor dopo Tokyo 2020 e la seconda ufficiale del velocista desenzanese, dopo la vittoria nei 60m indoor al Mondiale di Belgrado, dello scorso marzo.

Prova del nove a pochi giorni dallo stop forzato di Nairobi

Lamont Marcell Jacobs avrebbe dovuto correre i 100m già lo scorso 7 maggio, al Meeting Kip Keino classic di Nairobi, ma un virus intestinale lo ha costretto a un forfait dell'ultimo minuto, con tanto di ricovero in ospedale per due giorni - in osservazione - e rientro in Italia posticipato a lunedì 9 maggio.

Savona diventa così il banco di prova del debutto stagionale all'aperto dell'azzurro dei record.

Alla sua sesta partecipazione nel torneo ligure, Jacobs ha lasciato più volte la propria firma tra le corsie del rettilineo della Fontanassa: nel 2021, in batteria, diventava il signore del record italiano, con il crono di 9.95 (vento +1,5 m/s), scegliendo poi di non correre la finale. Suo invece il trionfo nei 100m dell'edizione 2016 e nel 2019, arrivando secondo nel 2018 e nel 2020.

Quest'anno la start list del meeting lascia presagire ancora una bella lotta in questa specialità: ai blocchi di partenza si presenterà anche il francese Jimmy Vicaut che, prima del record continentale dell'azzurro ai Giochi, deteneva il primato europeo con 9.86. Tra gli altri, ci saranno anche dei rivali d'eccezione: tre dei quattro compagni di vittoria Olimpica della staffetta 4x100 di Tokyo 2020: Fausto Desalu, che nel 2020 in questa pista fece il miglior personale in 10.29, e Lorenzo Patta, anche lui decollato a Savona con il crono di 10.13, con cui vinse la finale del 2021.

Meeting di Savona 2022: apertura di giornata con la tripletta di medaglie dei Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, Sabatini-Caironi-Contrafatto

L'intenso programma della giornata savonese partirà alle 16.15 con i 100m Paralimpici che vedranno in pista il tridente azzurro che ha occupato tutto il podio T63 di Tokyo 2020.

Ci sarà infatti l'oro Olimpico Ambra Sabatini, che l'8 maggio scorso ha frantumato il record del mondo anche nei 200m, siglando un 29.87 agli Italian Open Championships di Jesolo, terza tappa del World Para Athletics Grand Prix; l'argento Martina Caironi - che a Jesolo si è invece aggiudicata la vittoria T63 nel salto in lungo - e il bronzo Monica Contrafatto, terza classificata lo scorso 12 maggio allo Sprint Festival di Roma, il meeting in cui si è replicato il podio della storica impresa ai Giochi Paralimpici del 4 settembre 2021.

PROGRAMMA MEETING DI SAVONA 2022

16:15 100m paralimpici femminile

100m paralimpici femminile 16:20 Salto triplo femminile

Salto triplo femminile 16:25 100m femminile batterie

100m femminile batterie 16.35 100m maschile batterie - Marcell Jacobs

100m maschile batterie 16:52 200m maschile

200m maschile 17:00 200m femminile

200m femminile 17:15 110m ostacoli maschile

110m ostacoli maschile 17:25 Getto del peso maschile

Getto del peso maschile 17:30 100m ostacoli femminile

100m ostacoli femminile 17:40 100m finale femminile

100m finale femminile 17:45 100m finale maschile - Marcell Jacobs

100m finale maschile 18:05 400m ostacoli femminile

400m ostacoli femminile 18:25 400m femminile

400m femminile 18:30 400m maschile

400m maschile 18:40 800m femminile

