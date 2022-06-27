Теннис. Уимблдон 2022. Мужчины: результаты и видео

С 27 июня по 10 июня 2022 года на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета проходит Уимблдон в мужском одиночном разряде - третий в сезоне теннисный турнир «Большого шлема» с участием действующего чемпиона Новака Джоковича, победителя первых двух Гранд-слэмов сезона Рафаэля Надаля и других сильных теннисистов. Напомним, что российские и белорусские игроки не допущены организаторами, за что турнир лишен рейтинговых очков ATP. Olympics на этой страничке по ходу Уимблдона 2022 публикует все результаты в мужском одиночном разряде и видео лучших моментов турнира.

Расписание Уимблдона смотрите здесь

Турнирные сетки у мужчин смотрите здесь

О женском одиночном разряде читайте здесь

Смотрите прямые трансляции Уимблдона 2022 в Eurosport Player

Результаты