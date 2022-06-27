Теннис. Уимблдон 2022. Мужчины: результаты и видео

С 27 июня по 10 июня 2022 года на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета проходит Уимблдон в мужском одиночном разряде - третий в сезоне теннисный турнир «Большого шлема» с участием действующего чемпиона Новака Джоковича, победителя первых двух Гранд-слэмов сезона Рафаэля Надаля и других сильных теннисистов. Напомним, что российские и белорусские игроки не допущены организаторами, за что турнир лишен рейтинговых очков ATP. Olympics на этой страничке по ходу Уимблдона 2022 публикует все результаты в мужском одиночном разряде и видео лучших моментов турнира.
- Расписание Уимблдона смотрите здесь
- Турнирные сетки у мужчин смотрите здесь
- О женском одиночном разряде читайте здесь
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Результаты
- 27 июня, понедельник
- Первый круг
- Новак Джокович (Сербия, 1) - Сун Ву Квон (Южная Корея)
- Энди Маррей (Великобритания) - Джеймс Дакворт (Австралия)
- Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Карлос Алькараз (Испания, 5)
- Кэмерон Норри (Великобритания, 9) - Пабло Андухар (Испания)
- Янник Синнер (Италия, 10) – Стэн Вавринка (Швейцария)
- Алехандро Давидович-Фокина (Испания) - Хуберт Хуркач (Польша, 7)
- Райан Пенистон (Великобритания, WC) - Генри Лааксонен (Швейцария)
- Каспер Рууд (Норвегия, 3) - Альберт Рамос (Испания)
- Стив Джонсон (США) - Григор Димитров (Болгария, 18)
- Энцо Куако (Франция) - Джон Иснер (США, 20)
- Джей Кларк (Великобритания) - Кристиан Харрисон (США, Q)
- Томми Пол (США, 30) - Фернандо Вердаско (Испания)
- Карлос Табернер (Испания) - Райлли Опелка (США, 15)
- Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) - Уго Умбер (Франция)
- Таро Даниэль (Япония) - Себастьян Баэс (Аргентина
- Алехандро Табило (Чили) - Ласло Джере (Сербия)
- Оскар Отте (Германия) - Петер Гойовчик (Германия)
- Максимилиан Мартерер (Германия) - Альяж Бедене (Словения)
- Даниэль Альтмайер (Германия) - Микаэль Имер (Швеция)
- Бенуа Пэр (Франция) - Кантен Гали (Франция)
- Федерико Кория (Аргентина) - Иржи Веселы (Чехия)
- Александр Бублик (Казахстан) - Мартон Фучович (Венгрия)
- Тиаго Монтейро (Бразилия) - Хауме Муньяр (Испания)
- Тим ван Рейтховен (Нидерланды, WC) - Федерико Дельбонис (Аргентина)
- Адриан Маннарино (Франция) - Макс Перселл (Австралия)
- Джон Миллман (Австралия) - Миомир Кечманович (Сербия)
- Николоз Басилашвили (Грузия, 22) - Лукаш Росол (Чехия, Q)
- Душан Лайович (Сербия) - Пабло Карреньо-Буста (Испания, 16)
- Танаси Коккинакис (Австралия) - Камил Майхржак (Польша)
- Таллон Грикспур (Нидерланды) - Фабио Фоньини (Италия)
- Фрэнсис Тиафо (США) - Андреа Вавассори (Италия, Q)
- Раду Албот (Молдавия) - Давид Гоффен (Бельгия)
- Об истории Уимблдона читайте здесь
- О рекордах Уимблдона читайте здесь
- Все, что надо знать об Уимблдоне смотрите здесь