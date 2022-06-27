Теннис. Уимблдон 2022. Мужчины: результаты и видео

Все результаты и видео лучших моментов Уимблдона 2022 года в мужском одиночном разряде

Автор: Сергей Подушкин
Теннис
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С 27 июня по 10 июня 2022 года на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета проходит Уимблдон в мужском одиночном разряде - третий в сезоне теннисный турнир «Большого шлема» с участием действующего чемпиона Новака Джоковича, победителя первых двух Гранд-слэмов сезона Рафаэля Надаля и других сильных теннисистов. Напомним, что российские и белорусские игроки не допущены организаторами, за что турнир лишен рейтинговых очков ATP. Olympics на этой страничке по ходу Уимблдона 2022 публикует все результаты в мужском одиночном разряде и видео лучших моментов турнира.

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Результаты

  • 27 июня, понедельник
  • Первый круг
  • Новак Джокович (Сербия, 1) - Сун Ву Квон (Южная Корея)
  • Энди Маррей (Великобритания) - Джеймс Дакворт (Австралия)
  • Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Карлос Алькараз (Испания, 5)
  • Кэмерон Норри (Великобритания, 9) - Пабло Андухар (Испания)
  • Янник Синнер (Италия, 10) – Стэн Вавринка (Швейцария)
  • Алехандро Давидович-Фокина (Испания) - Хуберт Хуркач (Польша, 7)
  • Райан Пенистон (Великобритания, WC) - Генри Лааксонен (Швейцария)
  • Каспер Рууд (Норвегия, 3) - Альберт Рамос (Испания)
  • Стив Джонсон (США) - Григор Димитров (Болгария, 18)
  • Энцо Куако (Франция) - Джон Иснер (США, 20)
  • Джей Кларк (Великобритания) - Кристиан Харрисон (США, Q)
  • Томми Пол (США, 30) - Фернандо Вердаско (Испания)
  • Карлос Табернер (Испания) - Райлли Опелка (США, 15)
  • Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) - Уго Умбер (Франция)
  • Таро Даниэль (Япония) - Себастьян Баэс (Аргентина
  • Алехандро Табило (Чили) - Ласло Джере (Сербия)
  • Оскар Отте (Германия) - Петер Гойовчик (Германия)
  • Максимилиан Мартерер (Германия) - Альяж Бедене (Словения)
  • Даниэль Альтмайер (Германия) - Микаэль Имер (Швеция)
  • Бенуа Пэр (Франция) - Кантен Гали (Франция)
  • Федерико Кория (Аргентина) - Иржи Веселы (Чехия)
  • Александр Бублик (Казахстан) - Мартон Фучович (Венгрия)
  • Тиаго Монтейро (Бразилия) - Хауме Муньяр (Испания)
  • Тим ван Рейтховен (Нидерланды, WC) - Федерико Дельбонис (Аргентина)
  • Адриан Маннарино (Франция) - Макс Перселл (Австралия)
  • Джон Миллман (Австралия) - Миомир Кечманович (Сербия)
  • Николоз Басилашвили (Грузия, 22) - Лукаш Росол (Чехия, Q)
  • Душан Лайович (Сербия) - Пабло Карреньо-Буста (Испания, 16)
  • Танаси Коккинакис (Австралия) - Камил Майхржак (Польша)
  • Таллон Грикспур (Нидерланды) - Фабио Фоньини (Италия)
  • Фрэнсис Тиафо (США) - Андреа Вавассори (Италия, Q)
  • Раду Албот (Молдавия) - Давид Гоффен (Бельгия)

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