Теннис. Рекорды Уимблдона

Уимблдонский турнир или попросту Уимблдон – старейшие теннисные соревнования в истории. За полтора века без малого травяной «Большой шлем» в пригороде Лондона подарил миру теннису множество великих чемпионов и фантастических матчей. Olympics рассказывает о рекордах Уимблдона.

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Примечательно, что если на «Ролан Гаррос» самым успешным в одиночном разряде является мужчина – Рафаэль Надаль, то на Уимблдоне рекорд по количеству одиночных титулов принадлежит женщине. Мартина Навратилова с 1978 по 1990 годы побеждала на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета девять раз. Мало того, она также является на пару с еще одной теннисной легендой Билли Джин Кинг совладелицей рекорда по количеству турнирных побед во всех разрядах – у них по 20 титулов. Так, Навратилова также выигрывала семь раз в паре и четырежды в миксте, у Кинг – шесть трофеев в одиночке, десять в паре и четыре в миксте. Но нельзя не отметить и главную звезду Уимблдона первой половины 20-го века – двукратная олимпийская чемпионка Хелен Уиллз-Муди первенствовала в одиночном разряде восемь раз в период с 1927 по 1938 годы.

У мужчин рекорд по количеству титулов во всех разрядах держит двукратный олимпийский чемпион Лоуренс Дохерти – в его активе на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков 13 побед, в том числе пять в одиночке. Что касается исключительно одиночного разряда, то здесь нет равных Роджеру Федереру. Великий швейцарец впервые стал чемпионом в 2003-м, а в 2017-м выиграл в восьмой раз, превзойдя достижение Пита Сампраса и Уильяма Реншоу (у них по семь титулов).

Матч Джона Иснера и Николя Маю на Уимблдоне стал самым продолжительным в истории тенниса Фото © 2010 Getty Images

Самой юной чемпионкой Уимблдона в одиночке у женщин в возрасте 15 лет и 9 месяцев стала в 1887 году Лотти Дод, так что ее рекорд никто не может побить уже более века. Как, кстати, и достижения теннисных ветеранов. Артур Гор выиграл титул в 1909 году в возрасте 41 года и 6 месяцев, а Шарлотта Купер – в 1908 году победила в 37 лет и 9 месяцев. Добавим, что Купер также вошла в историю олимпийского спорта – в 1900 году в Париже она стала двукратной олимпийской чемпионкой и первой победительницей Игр в женских соревнованиях в истории. Самым юным чемпионом Уимблдона у мужчин является Борис Беккер – он победил в 1985 году в 17 лет и 7 месяцев.

Самым продолжительный поединок у женщин продолжался 3 часа и 45 минут – в 1996 году Чанда Рубин обыграла Патрисию Хай-Буле 7:6, 6:7, 17:15 во втором круге. Но это еще «цветочки» по сравнению с легендарным поединком Джона Иснера и Николя Маю в первом круге Уимблдона-2010. Самый долгий матч в истории мирового тенниса продолжался 11 часов и 5 минут чистого времени и три дня (с 22 по 24 июня) грязного времени и завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 70:68 в пользу Иснера. Побить это достижение его в связи с введением тай-брейка в пятом сете уже не представляется никакой возможности.