Уимблдон: история старейшего турнира по теннису

Уимблдонский теннисный турнир или попросту Уимблдон имеет культовый статус. Что и неудивительно, ведь именно с него по сути и начался теннис – в 1877 году в юго-западном пригороде Лондона провели первый в истории турнир, победу в котором в мужском одиночном разряде одержал Спенсер Гор. С тех пор на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета вот уже почти полтора века выявляют сильнейших. Olympics рассказывает об истории Уимблдона.

27-летний Гор навеки вписал свое имя в историю, поскольку стал первым победителем теннисного турнира – в финале Уимблдона в июле 1877-го он обыграл соотечественника-британца Уильяма Маршалла 6:1, 6:2, 6:4. Всего же в дебютных теннисных соревнованиях были заявлены 22 игрока, каждый из которых заплатил за участие стартовый взнос в одну гинею. На финале присутствовало около 200 зрителей. На протяжении нескольких десятков лет титул, до 1922 года разыгрывался по следующей схеме – действующий чемпион (если он, конечно, защищал титул) играл с победителем отборочного турнира. В 1878 году титул достался Френку Хедоу, который вошел в историю, как единственный теннисист, не проигравший на Уимблдоне в одиночке ни сета.

В восьмидесятых годах 19-го века на Уимблдоне некоторое время царил, образно выражаясь, семейный подряд. Первый женский титул в одиночном разряде в 1884 году завоевала Мод Уотсон, обыгравшая в финале старшую сестру Лилиан. А дебютный парный титул также в 1884 году добыли братья-близнецы Уильям Реншоу и Эрнест Реншоу. Примечательно, что Уильям Реншоу с семью титулами в одиночном разряде более века оставался самым успешным теннисистом на Уимблдоне. В 2000 году его догнал по трофеям американец Пит Сампрас, а в 2017 году обошел швейцарец Роджер Федерер, в активе которого на данный момент восемь титулов.

Роджер Федерер выиграл на Уимблдоне рекордные восемь титулов в мужском одиночном разряде Фото © 2017 Getty Images

В 19-м веке британцы никому не отдавали титулы, но в 1905 году эту серию прервала американка Мэй Саттон. У мужчин первым чемпионом-иностранцем стал в 1907 году австралиец Норман Брукс. С 1922 года Уимблдон переехал в свой нынешний «дом» на Черч Роуд. За свою историю Уимблдон проходил в июне и июле, а также на стыке двух первых летних месяцев. Турнир не проводился во время Первой и Второй мировых войн соответственно с 1915 по 1918 годы и с 1940 по 1945 годы, а также в 2020-м из-за пандемии коронавируса.

С 1968 года на турнир стали допускать не только любителей, но и профессионалов – в теннисе стартовала Открытая эра. Первыми триумфаторами Уимблдона в Открытую эру стали теннисные легенды – австралиец Род Лейвер и американка Билли Джин Кинг. Но больше всего титулов среди мужчин и женщин завоевала американка Мартина Навратилова – у нее девять побед в одиночном разряде с 1978 по 1990 годы. В 2009 году над Центральным кортом построили крышу, что стало спасением для теннисистов в дождливую британскую погоду.