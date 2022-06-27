Теннис. Уимблдон 2022. Итоги первого дня. Вылет Хуркача и нервотрепка Алькараса

В первый день Уимблдонского теннисного турнира 27 июня не обошлось без «фирменных» дождей, из-за которых часть запланированных матчей пришлось перенести на вторник. Однако даже в слегка усеченной программе не обошлось без драм и сенсаций. Главным неудачником стал прошлогодний полуфиналист, триумфатор недавнего турнира в Галле Хуберт Хуркач – поляк сенсационно уступил в пятисетовом марафоне Алехандро Давидовичу-Фокине. Его примеру едва не последовал Карлос Алькарас, но юный испанец все же справился с Яном-Леннардом Штруффом.

Вообще по странной закономерности триумфаторы Галле в последнее время регулярно вылетают на старте Уимблдона. Однако мало кто мог предположить, что это произойдет с Хуркачем. Хуберт на предыдущем Уимблдоне справился с Даниилом Медведевым и Роджером Федерером, да и сейчас подходил к турниру в прекрасной форме. В то время как финалист Masters в Монте-Карло Давидович-Фокина в нынешнем сезоне выиграл на траве лишь две встречи. Однако испанец гораздо лучше вошел в игру, он взял два первых сета, а в третьем при 5:3 и 40:0 имел тройной матчбол. Но не реализовал шикарную возможность завершить игру в свою пользу, позволив Хуркачу вернуться в матч. Сбил Алехандро с настроя и дождь. Как следствие, Хуберт не просто выровнял игру, он подавал в решающем на сете на матч. Тем не менее, победа в этом поединке досталась Давидовичу-Фокине - 7:6(4), 6:4, 5:7, 2:6, 7:6(8).

«Я действительно не знаю, как мне удалось довести матч до победы. При 5:4 в пятом сете он подавал новыми мячами. Я просто решил, что надо пытаться удачно принять и посмотреть, что произойдет. Обыграть Хуркача на траве – очень многое для меня значит», - цитирует Алехандро официальный сайт ATP.

Беатрис Хаддад-Майя выиграла два турнира на траве в 2022 году, но на Уимблдоне вылетела уже на старте Фото © 2022 Getty Images

Эта встреча продолжалась около 3,5 часов, а Алькарас и Штруфф и вовсе бились 4 часа и 11 минут. Сильнее оказался Карлос, который уступал по сетам 1:2. После матча, выигранного 4:6, 7:5, 4:6, 7:6(3), 6:4, Алькарас заверил, что не причисляет себя к фаворитам Уимблдона, поэтому не ощущает особого давления. Без особых приключений вышли во второй круг Новак Джокович и Энди Маррея. Последнего ждет в следующем раунде интригующий поединок с Джоном Иснером. Добавим также, что без игры выбыл из строя Марин Чилич – он не успел восстановиться после ковида.

У женщин из относительно неожиданных результатов выделим вылет финалистки Australian Open 2022 и седьмой сеяной Даниэль Коллинз, а также поражение 23-й сеяной Беатрис Хаддад-Майи от Кайи Юван. Примечательно, что Хаддад-Майя показала великолепные результаты на предшествовавших Уимблдону турнирах. Она выдала победную серию из 13 встреч подряд, завоевав титулы в Ноттингеме и Бирмингеме и дойдя до полуфинала в Истборне. Но, видимо, силы бразильянки после таких подвигов иссякли.

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