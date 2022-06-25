Теннис. Уимблдон 2022. Женщины: что ждать и где смотреть

В женском одиночном разряде Уимблдонского теннисного турнира претендентом № 1 на титул является Ига Швентек – лидер мирового рейтинга и действующая чемпионка «Ролан Гаррос» подходит к травяному «Большому шлему» с фантастической серией из 35 побед подряд. Высоки шансы и у Онс Жабер. Само собой, интригует возвращение на корт легендарной Серены Уильямс. Olympics оценивает турнирные сетки женского Уимблдона, который пройдет с 27 июня по 9 июля.

Расписание Уимблдона смотрите здесь

Турнирные сетки у женщин смотрите здесь

О мужском одиночном разряде читайте здесь

Швентек после «Ролан Гаррос» на протяжении трех недель не играла. Изначально она была заявлена в Берлине, но снялась из-за дискомфорта в плече. Впрочем, мало кто сомневается, что первая ракетка мира подойдет к Уимблдону в оптимальном состоянии. В третьем круге остановить ее может попробовать Юлия Путинцева, в четвертом – среди наиболее вероятных соперниц Айла Томлянович, Барбора Крейчикова и Жиль Тайхманн, в четвертьфинале – Гарбин Мугуруза, Бьянка Андрееску, Слоан Стивенс, Елена Рыбакина, Шелби Роджерс и Джессика Пегула. Но, пусть Швентек и не добивалась прежде больших успехов на траве, уровень ее игры на других покрытиях в последние месяцы позволяет рассчитывать на продолжение беспроигрышной серии.

Соседняя четверть женской сетки выглядит куда менее предсказуемой. Во-первых, из-за присутствия в ней Серены. Да, Уильямс-младшая не выходила на корт в одиночном разряде около года (только в паре на днях в Истборне выиграла две встречи в дуэте с Жабер), однако шестикратная чемпионка Уимблдона прекрасно знает, как играть на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Начнет турнир Серена игрой с Хармони Тан и если обретет уверенность, то в третьим круге может сыграть с прошлогодней финалисткой Каролиной Плишковой (чемпионка 2021 года Эшли Барти, напомним, завершила карьеру). В четвертом круге Серене или Каролине, не исключено, встретится либо финалистка последнего «Ролан Гаррос» Кори Гауфф, либо Аманда Анисимова. Также в эту четверть попали Паула Бадоса, Камила Джорджи и две экс-чемпионки Уимблдона – Симона Халеп и Петра Квитова.

Серена Уильямс возвращается в теннис после годичного перерыва Фото © 2022 Getty Images

Формально рейтинговым фаворитом в нижней половине сетки является вторая ракетка мира Анетт Контавейт. Однако эстонская теннисистка не выиграла ни одного матча с апреля. Поэтому даже до полуфинала ей будет дойти крайне непросто, шансы олимпийской чемпионки Белинды Бенчич, победительницы двух травяных турниров 2022 года Беатрис Хаддад-Майи, Алены Остапенко, Марии Саккари и даже, пожалуй, Сораны Кирсти котируются не ниже.

А главной претенденткой на выход в финал в этой половине будет Жабер. Онс завоевала титул в Берлине, одолев в финале Бенчич, ее мастерство игры на траве всем известно. Правда, и на «Ролан Гаррос» она входила в узкий круг фаворитов, а вылетела уже на старте. На сей раз, если обойдется без сенсационных осечек, Жабер в третьем круге может сыграть с Кайей Канепи, в четвертом – с Ангеликой Кербер или Элизе Мертенс, а в четвертьфинале – с любимицей британских болельщиков Эммой Радукану, Мэдисон Кис, Даниэль Коллинз или Элисон Риске. Напомним, что российские и белорусские теннисистки отстранены организаторами от участия, за что Уимблдон лишен рейтинговых очков.

Смотрите прямые трансляции Уимблдона 2022 в Eurosport Player

Об истории Уимблдона читайте здесь

О рекордах Уимблдона читайте здесь

Все, что надо знать об Уимблдоне смотрите здесь