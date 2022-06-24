Теннис. Расписание Уимблдона 2022 с прямыми трансляциями

В 2022 году Уимблдонский теннисный турнир пройдет в пригороде Лондона с 27 июня по 10 июля. Главными фаворитами Уимблдона у мужчин считаются действующий чемпион Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Хуберт Хуркач и Маттео Берреттини, у женщин претенденткой на титул № 1 является непобедимая в последнее время Ига Швентек, хотя за Онс Жабер и Сереной Уильямс, вернувшейся в теннис после годичного перерыва, также будет очень интересно наблюдать. Напомним, что российские и белорусские теннисисты не допущены к турниру организаторами, за что ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков. Olympics представляет турнирное расписание Уимблдона в мужском и женском одиночном разрядах.

Теннис. «Большой шлем. Уимблдон 2022. Лондон, Великобритания (Grass). Расписание матчей турнира в одиночном разряде

27 июня – 10 июля

время начала матчей – московское

27 июня, понедельник

Мужчины. Первый круг. Женщины. Первый круг. Начало матчей в 13:00 (на корте № 1 – в 15:00, на Центральном корте – в 15:30)

28 июня, вторник

Мужчины. Первый круг. Женщины. Первый круг. Начало матчей в 13:00 (на корте № 1 – в 15:00, на Центральном корте – в 15:30)

29 июня, среда

Мужчины. Второй круг. Женщины. Второй круг. Начало матчей в 13:00 (на корте № 1 – в 15:00, на Центральном корте – в 15:30)

30 июня, четверг

Мужчины. Второй круг. Женщины. Второй круг. Начало матчей в 13:00 (на корте № 1 – в 15:00, на Центральном корте – в 15:30)

1 июля, пятница

Мужчины. Третий круг. Женщины. Третий круг. Начало матчей в 13:00 (на корте № 1 – в 15:00, на Центральном корте – в 15:30)

2 июля, суббота

Мужчины. Третий круг. Женщины. Третий круг. Начало матчей в 13:00 (на корте № 1 – в 15:00, на Центральном корте – в 15:30)

3 июля, воскресенье

Выходной

4 июля, понедельник

Мужчины. Четвертый круг. Женщины. Четвертый круг. Начало матчей в 13:00 (на корте № 1 – в 15:00, на Центральном корте – в 15:30)

5 июля, вторник

Женщины. Четвертьфиналы. Начало матчей дня в 13:00 (на корте № 1 – в 15:00, на Центральном корте – в 15:30)

6 июля, среда

Мужчины. Четвертьфиналы. Начало матчей дня в 13:00 (на корте № 1 – в 15:00, на Центральном корте – в 15:30)

7 июля, четверг

Женщины. Полуфиналы. Начало матчей дня в 13:00 (на корте № 1 – в 15:00, на Центральном корте – в 15:30)

8 июля, пятница

Мужчины. Полуфиналы. Начало матчей дня в 13:00 (на корте № 1 – в 15:00, на Центральном корте – в 15:30)

9 июля, суббота

Женщины. Финал. Начало матчей дня в 13:00 (на корте № 1 – в 15:00, на Центральном корте – женский финал в 16:00)

11 июля, воскресенье

Мужчины. Финал. Начало матчей дня в 13:00 (на корте № 1 – в 15:00, на Центральном корте – мужской финал в 16:00)

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