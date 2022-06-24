Теннис. Расписание Уимблдона 2022 с прямыми трансляциями

В 2022 году Уимблдонский теннисный турнир пройдет в пригороде Лондона с 27 июня по 10 июля. Главными фаворитами Уимблдона у мужчин считаются действующий чемпион Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Хуберт Хуркач и Маттео Берреттини, у женщин претенденткой на титул № 1 является непобедимая в последнее время Ига Швентек, хотя за Онс Жабер и Сереной Уильямс, вернувшейся в теннис после годичного перерыва, также будет очень интересно наблюдать. Напомним, что российские и белорусские теннисисты не допущены к турниру организаторами, за что ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков. Olympics представляет турнирное расписание Уимблдона в мужском и женском одиночном разрядах.
Теннис. «Большой шлем. Уимблдон 2022. Лондон, Великобритания (Grass). Расписание матчей турнира в одиночном разряде
27 июня – 10 июля
время начала матчей – московское
27 июня, понедельник
Мужчины. Первый круг. Женщины. Первый круг. Начало матчей в 13:00 (на корте № 1 – в 15:00, на Центральном корте – в 15:30)
28 июня, вторник
Мужчины. Первый круг. Женщины. Первый круг. Начало матчей в 13:00 (на корте № 1 – в 15:00, на Центральном корте – в 15:30)
29 июня, среда
Мужчины. Второй круг. Женщины. Второй круг. Начало матчей в 13:00 (на корте № 1 – в 15:00, на Центральном корте – в 15:30)
30 июня, четверг
Мужчины. Второй круг. Женщины. Второй круг. Начало матчей в 13:00 (на корте № 1 – в 15:00, на Центральном корте – в 15:30)
1 июля, пятница
Мужчины. Третий круг. Женщины. Третий круг. Начало матчей в 13:00 (на корте № 1 – в 15:00, на Центральном корте – в 15:30)
2 июля, суббота
Мужчины. Третий круг. Женщины. Третий круг. Начало матчей в 13:00 (на корте № 1 – в 15:00, на Центральном корте – в 15:30)
3 июля, воскресенье
Выходной
4 июля, понедельник
Мужчины. Четвертый круг. Женщины. Четвертый круг. Начало матчей в 13:00 (на корте № 1 – в 15:00, на Центральном корте – в 15:30)
5 июля, вторник
Женщины. Четвертьфиналы. Начало матчей дня в 13:00 (на корте № 1 – в 15:00, на Центральном корте – в 15:30)
6 июля, среда
Мужчины. Четвертьфиналы. Начало матчей дня в 13:00 (на корте № 1 – в 15:00, на Центральном корте – в 15:30)
7 июля, четверг
Женщины. Полуфиналы. Начало матчей дня в 13:00 (на корте № 1 – в 15:00, на Центральном корте – в 15:30)
8 июля, пятница
Мужчины. Полуфиналы. Начало матчей дня в 13:00 (на корте № 1 – в 15:00, на Центральном корте – в 15:30)
9 июля, суббота
Женщины. Финал. Начало матчей дня в 13:00 (на корте № 1 – в 15:00, на Центральном корте – женский финал в 16:00)
11 июля, воскресенье
Мужчины. Финал. Начало матчей дня в 13:00 (на корте № 1 – в 15:00, на Центральном корте – мужской финал в 16:00)
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