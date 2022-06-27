Теннис. Уимблдон 2022. Женщины: результаты и видео

С 27 июня по 9 июля 2022 года на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета проходит Уимблдон в женском одиночном разряде - третий в сезоне теннисный турнир «Большого шлема», фаворитами которого считаются лидер мирового рейтинга Игой Швентек и Онс Жабер. Кроме того, интригует и возвращение на корт после годичного перерыва Серены Уильямс. Добавим, что из-за недопуска организаторами российских и белорусских теннисисток очки в рейтинг WTA в этом году не присуждаются. Olympics на этой страничке по ходу Уимблдона публикует все результаты в женском одиночном разряде и видео лучших моментов турнира.
- Расписание Уимблдона смотрите здесь
- Турнирные сетки у женщин смотрите здесь
- О мужском одиночном разряде читайте здесь
Результаты
- 27 июня, понедельник
- Первый круг
- Алисон ван Уйтванк (Бельгия) - Эмма Радукану (Великобритания, 10)
- Мирьям Бьорклунд (Швеция) - Онс Жабер (Тунис, 3)
- Анжелик Кербер (Германия, 15) - Кристина Младенович (Франция)
- Бернарда Пера (США) - Анетт Контавейт (Эстония, 2)
- Мария Саккари (Греция, 5) – Зои Хайвс (Австралия)
- Даниэль Коллинз (США, 7) - Мари Бузкова (Чехия)
- Тамара Корпач (Германия) - Хизер Уотсон (Великобритания)
- Кайя Юван (Словения) - Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 23)
- Белинда Бенчич (Швейцария, 14) - Ван Цян (Китай)
- Джоди Анна Беррэдж (Великобритания, WC) - Леся Цуренко (Украина)
- Марта Костюк (Украина) - Кэти Суон (Великобритания)
- Камила Осорио Серрано (Колумбия) - Элизе Мертенс (Бельгия, 24)
- Мартина Тревизан (Италия, 22) - Элизабетта Кочарретто (Италия)
- Клара Таусон (Дания) - Маи Хонтама (Япония)
- Тамара Зиданшек (Словения) - Панна Удварди (Венгрия)
- Ангелина Калинина (Украина) - Анна Бондар (Венгрия)
- Александра Крунич (Сербия) - Сорана Кырстя (Румыния)
- Дарья Сэвилл (Австралия) - Виктория Томова (Болгария)
- Лючия Бронцетти (Италия) - Энн Ли (США)
- Янина Викмайер (Бельгия) - Чжу Линь (Китай)
- Илена Ин-Албон (Швейцария) - Элисон Риске (США, 28)
- Ребекка Марино (Канада) - Катажина Кава (Польша)
- Мэддисон Инглис (Австралия) - Далма Галфи (Венгрия)
- Юлия Нимайер (Германия) - Синь Ю Ван (Китай)
- Астра Шарма (Австралия) - Татьяна Мария (Германия)
- Осеан Додин (Франция) - Алена Остапенко (Латвия, 12)
- Кайя Канепи (Эстония) - Диана Парри (Франция)
- Чжан Шуай (Китай) - Мисаки Дои (Япония)
- Катерина Синякова (Чехия) - Майя Хвалиньска (Польша)
- Екатерина Горгодзе (Грузия) - Ирина-Камелия Бегу (Румыния)
- Каролин Гарсия (Франция) - Юрико Миядзаки (Великобритания)
- Магда Линетт (Польша) - Фернанда Контрерас Гомес (Мексика)
- Об истории Уимблдона читайте здесь
- О рекордах Уимблдона читайте здесь
- Все, что надо знать об Уимблдоне смотрите здесь