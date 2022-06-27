Теннис. Уимблдон 2022. Женщины: результаты и видео

Все результаты и видео лучших моментов Уимблдона 2022 года в женском одиночном разряде

Автор: Сергей Подушкин
Теннис
Фото © 2022 Getty Images

С 27 июня по 9 июля 2022 года на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета проходит Уимблдон в женском одиночном разряде - третий в сезоне теннисный турнир «Большого шлема», фаворитами которого считаются лидер мирового рейтинга Игой Швентек и Онс Жабер. Кроме того, интригует и возвращение на корт после годичного перерыва Серены Уильямс. Добавим, что из-за недопуска организаторами российских и белорусских теннисисток очки в рейтинг WTA в этом году не присуждаются. Olympics на этой страничке по ходу Уимблдона публикует все результаты в женском одиночном разряде и видео лучших моментов турнира.

Результаты

  • 27 июня, понедельник
  • Первый круг
  • Алисон ван Уйтванк (Бельгия) - Эмма Радукану (Великобритания, 10)
  • Мирьям Бьорклунд (Швеция) - Онс Жабер (Тунис, 3)
  • Анжелик Кербер (Германия, 15) - Кристина Младенович (Франция)
  • Бернарда Пера (США) - Анетт Контавейт (Эстония, 2)
  • Мария Саккари (Греция, 5) – Зои Хайвс (Австралия)
  • Даниэль Коллинз (США, 7) - Мари Бузкова (Чехия)
  • Тамара Корпач (Германия) - Хизер Уотсон (Великобритания)
  • Кайя Юван (Словения) - Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 23)
  • Белинда Бенчич (Швейцария, 14) - Ван Цян (Китай)
  • Джоди Анна Беррэдж (Великобритания, WC) - Леся Цуренко (Украина)
  • Марта Костюк (Украина) - Кэти Суон (Великобритания)
  • Камила Осорио Серрано (Колумбия) - Элизе Мертенс (Бельгия, 24)
  • Мартина Тревизан (Италия, 22) - Элизабетта Кочарретто (Италия)
  • Клара Таусон (Дания) - Маи Хонтама (Япония)
  • Тамара Зиданшек (Словения) - Панна Удварди (Венгрия)
  • Ангелина Калинина (Украина) - Анна Бондар (Венгрия)
  • Александра Крунич (Сербия) - Сорана Кырстя (Румыния)
  • Дарья Сэвилл (Австралия) - Виктория Томова (Болгария)
  • Лючия Бронцетти (Италия) - Энн Ли (США)
  • Янина Викмайер (Бельгия) - Чжу Линь (Китай)
  • Илена Ин-Албон (Швейцария) - Элисон Риске (США, 28)
  • Ребекка Марино (Канада) - Катажина Кава (Польша)
  • Мэддисон Инглис (Австралия) - Далма Галфи (Венгрия)
  • Юлия Нимайер (Германия) - Синь Ю Ван (Китай)
  • Астра Шарма (Австралия) - Татьяна Мария (Германия)
  • Осеан Додин (Франция) - Алена Остапенко (Латвия, 12)
  • Кайя Канепи (Эстония) - Диана Парри (Франция)
  • Чжан Шуай (Китай) - Мисаки Дои (Япония)
  • Катерина Синякова (Чехия) - Майя Хвалиньска (Польша)
  • Екатерина Горгодзе (Грузия) - Ирина-Камелия Бегу (Румыния)
  • Каролин Гарсия (Франция) - Юрико Миядзаки (Великобритания)
  • Магда Линетт (Польша) - Фернанда Контрерас Гомес (Мексика)

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