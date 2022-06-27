Теннис. Уимблдон 2022. Женщины: результаты и видео

С 27 июня по 9 июля 2022 года на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета проходит Уимблдон в женском одиночном разряде - третий в сезоне теннисный турнир «Большого шлема», фаворитами которого считаются лидер мирового рейтинга Игой Швентек и Онс Жабер. Кроме того, интригует и возвращение на корт после годичного перерыва Серены Уильямс. Добавим, что из-за недопуска организаторами российских и белорусских теннисисток очки в рейтинг WTA в этом году не присуждаются. Olympics на этой страничке по ходу Уимблдона публикует все результаты в женском одиночном разряде и видео лучших моментов турнира.

Расписание Уимблдона смотрите здесь

Турнирные сетки у женщин смотрите здесь

О мужском одиночном разряде читайте здесь

Результаты