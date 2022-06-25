Теннис. Уимблдон 2022. Мужчины: что ждать и где смотреть

На Уимблдонском теннисном турнире 2022 года в мужском одиночном разряде главным фаворитом считается действующий чемпион и первый сеяный Новак Джокович. В то же время нельзя недооценивать Рафаэля Надаля, который после побед на Australian Open и «Ролан Гаррос» сохраняет шансы на так календарный Шлем. Впрочем, их соперники во главе с восстановившимся после травмы Маттео Берреттини способны блеснуть на травяном «Большом шлеме». Olympics оценивает турнирные сетки мужского Уимблдона, который пройдет с 27 июня по 10 июля.

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Отметим, что на Уимблдоне в этом году не выступят лидеры рейтинга ATP – первая ракетка мира Даниил Медведев, как и Андрей Рублев, а также остальные российские и белорусские теннисисты, отстранен решением организаторов (из-за этого на нынешнем Уимблдоне не будут начисляться рейтинговые очки). Вторая ракетка мира Александр Зверев до сих пор восстанавливается после тяжелой травмы голеностопа, полученной в полуфинале «Ролан Гаррос» против Надаля. Таким образом, первый номер посева вновь получил Джокович, пусть в рейтинге он на данный момент только третий.

В прошлогоднем финале Уимблдона Джокович переиграл Берреттини, онлайн-трансляцию этого яркого матча смотрите здесь. На сей раз серб и итальянец также могут встретиться только в финале. Новак после открытого чемпионата Франции, где уступил Надалю в четвертьфинале, не играл в официальных матчах. В третьем круге он может встретиться с соотечественником Миомиром Кецмановичем, в четвертом – с Николозом Басилашвили, Райли Опелкой или сенсационным чемпионом Хертогенбоша Тимом ван Рейтховеном. В четвертьфинале – среди потенциальных соперников Джоковича отметим Карлоса Алькараса, пусть юный испанец на траве смотрится хуже, чем на грунте или харде, Янника Синнера, Джона Иснера и Энди Маррея. Двукратный чемпион Уимблдона Маррей в этом году играет успешнее, чем в прошлом, и на любимой траве способен на сюрпризы.

Маттео Берреттини особенно хорош на траве Фото © 2021 Getty Images

Фаворитом соседней четверти считается Хуберт Хуркач – в прошлом году поляк дошел на Уимблдоне до полуфинала, обыграв Медведева и Роджера Федерера, в нынешнем успел завоевать титул на травяном турнире ATP 500 в Галле. Правда, его сетку не назовешь простой – начнет он матчем с Алехандро Давидовичем-Фокиной, Адриан Маннарино или Томми Пол могут встретиться Хуркачу уже в третьем круге, Кэмерон Норри или Григор Димитров – в четвертом, а финалист «Ролан Гаррос» Каспер Рууд, Давид Гоффен, Пабло Карреньо-Буста, Френсис Тиафо или Александр Бублик – в четвертьфинале.

В нижней половине сетки рейтинговым фаворитом является Надаль. В прошлом году Рафа пропустил Уимблдон из-за травмы. На сей раз в третьем круге вероятна его встреча с Лоренцо Сонего, в четвертом – с Ботиком ван де Зандшульпом или Марином Чиличем, в четвертьфинале – с Феликсом Оже-Альяссимом, Максимом Кресси, Дэном Эвансом, Хольгером Руне, Лоренцо Музетти или Тейлором Фрицем.

В полуфинале не исключена игра Надаля с Берреттини. Маттео в прошлом году дошел на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета до финала, а в этом уже успел взять на траве титулы в Штутгарте и Лондоне. В третьем круге среди его возможных оппонентов выделим Дженсона Бруксби, в четвертом – Алекса де Минаура и Диего Шварцмана, в четвертьфинале – Стефаноса Циципаса, который посеян четвертым, но не столь хорош на траве, Ника Кирьоса, Филипа Краиновича, Дениса Шаповалова и Роберто Баутиста-Агута.

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