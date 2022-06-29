Теннис. Уимблдон 2022. Итоги третьего дня. Джокович и Алькарас набирают обороты, Маррей, Рууд и Контавейт выбыли

На Уимблдонском теннисном турнире 2022 года 29 июня определились первые участники матчей третьего круга. Первый сеяный и действующий чемпион Новак Джокович уверенно в трех партиях переиграл Танаси Коккинакиса, одержав уже 23-ю победу подряд. В свою очередь, вундеркинд Карлос Алькарас впервые в карьере добрался на Уимблдоне до третьего круга. Но вновь не обошлось и без звездных потерь – выбыли третий сеяный у мужчин, финалист «Ролан Гаррос» Каспер Рууд, вторая ракетка турнира Анетт Контавейт и любимец британской публики, двукратный чемпион Уимблдона Энди Маррей.

В последний раз Джокович проигрывал на Уимблдоне пять лет назад, тогда он не доиграл из-за травмы четвертьфинал против Томаса Бердыха. С тех пор Новак взял на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета титулы в 2018, 2019 и 2021 годах, а в 2020-м, напомним, турнир не проводился из-за коронавируса. Возьмет ли сербский теннисист четвертый титул подряд? Пока он вполне оправдывает статус фаворита, легко и непринужденно расправившись с Коккинакисом – 6:1, 6:4, 6:2. После матча Новак заявил, что очень доволен качеством показанной игры. Теперь его ждет поединок с соотечественником Миомиром Кецмановичем.

Алькарас, в свою очередь, справился с Талоном Грикспуром (6:4, 7:6, 6:3) в трех партиях, побив прошлогодний Уимблдонский рекорд, когда он вылетел во втором раунде. Испанец в третьем круге встретится с сильным травяным игроком Оскаром Отте. А главную сенсацию сотворил Уго Умбер. Талантливый француз, выигравший в прошлом году титул в Галле, в последнее время не показывал высоких результатов и откатился на 112-е место в рейтинге. Мало того, он вылетал в первом круге на пяти последних турнирах «Большого шлема» подряд. Но сейчас 24-летний Уго, кажется, вновь обретает себя – о чем свидетельствует победа над Руудом 3:6, 6:2, 7:5, 6:4. В третьем раунде он сыграет с Давидом Гоффеном.

Джон Иснер с девятой попытки все же обыграл Энди Маррея Фото © 2022 Getty Images

Маррей перед турниром говорил о цели выиграть Уимблдон. Он действительно выглядел на траве неплохо, однако из-за небольшой травмы его подготовка к травяному Гранд-слэму оказалась скомканной. К тому же во втором круге двукратному олимпийскому чемпиону в одиночном разряде достался мастер подачи Джон Иснер. И пусть Джон проиграл Энди восемь предыдущих встреч, на сей раз он взял 6:4, 7:6, 6:7, 6:4. Отметим также победу триумфатора недавнего травяного турнира в Хертогенбоше Тима ван Рейтховена (там в финале он, напомним, обыграл Даниила Медведева) над Райли Опелкой – это его уже седьмой выигранный матч подряд.

У женщин потери среди сеяных выглядят даже более значительными. Онс Жабер и Мария Саккари без проблем вышли в третий круг, где сыграют соответственно с Дианой Парри и Татьяной Марией. Зато Контавейт после расставания с тренером Дмитрием Турсуновым никак не может обрести свою игру. Третья ракетка мира умудрилась взять всего четыре гейма у Юле Нимайер, уступив 4:6, 0:6. С точно таким же счетом, только в отложенном матче первого круга еще одна теннисистка топ-10 Гарбин Мугуруса проиграла Греетье Миннен. Кроме того, вылетела и чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану – британку выбила Каролин Гарсия, набравшая прекрасную форму на траве.

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