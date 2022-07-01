Теннис. Уимблдон 2022. Итоги пятого дня. Триумфальное возвращение Винус Уильямс и мировой рекорд Иснера

На Уимблдонском теннисном турнире 30 июня определились первые участники матчей четвертого круга в одиночном разряде. У мужчин фавориты во главе с Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом прошли матчи третьего круга без потерь, у женщин вылетела пятая сеяная Мария Саккари. А главными событиями игрового дня стали мировой рекорд по эйсам за карьеру от Джона Иснера и возвращение на корт легенды Уимблдона Винус Уильямс, старшей сестры Серены Уильямс. Причем возвращение Винус получилось успешнее – в миксте с Джейми Марреем она одержала победу.

42-летняя Винус для Уимблдона – культовая теннисистка. Пять раз она выигрывала травяной «Большой шлем» в одиночном разряде, еще шесть раз побеждала в паре. Только в миксте у нее нет титулов, в 2006-м в единственном Уимблдонском финале в смешанном разряде они с Бобом Брайоном уступили Вере Звонаревой и Энди Раму. Но почему бы не добиться успеха в 2022-м? Любопытно, что Винус, которая не играла с августа 2021 года, изначально на нынешнем турнире не планировала выходить на корт Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Она прилетела в Англию поддержать младшую сестру, но вдохновилась выступлениями Серены в Истборне и на Уимблдоне, пусть та и вылетела в первом круге Уимблдона.

Винус заявилась в миксте вместе со старшим братом Энди Маррея – прекрасным парным игроком Джейми Марреем. И дуэт, что называется, сложился – в стартовом раунде Винус и Джейми победили весьма сильных оппонентов Майкла Венуса и Алисию Росольску 6:3, 6:7(3), 6:3.

Джон Иснер на Уимблдоне установил мировой рекорд по эйсам за карьеру Фото © 2022 Getty Images

37-летнему Иснеру не удалось выйти в четвертый раунд в одиночке, он уступил в трех партиях Яннику Синнеру. Зато он побил достижение Иво Карловича по эйсам за карьеру. Рекордный эйс № 13729 он сделал в первом сете при 1:1 и 15:30, а завершил матч с 13748 эйсами. «Конечно, я хотел побить этот рекорд и выиграть, но и просто установить такое достижение на Уимблдоне – особенное чувство», - приводит слова Джона официальный сайт ATP. Синнер, кстати, в матче за выход в четвертьфинал сразится с Алькарасом – многие предвкушают битву восходящих звезд мирового тенниса. А Джокович поспорит за путевку в четвертьфинал с Тимом ван Рейтховеном, продолжающим впечатлять после титула в Хертогенбоше.

У женщин продолжает побеждать в уверенном стиле Онс Жабер – Диане Парри она отдала всего пять геймов, а за три матча проиграла в общей сложности лишь 13 геймов. Теперь ее ждет матч с Элизе Мертенс. Впечатляет и Татьяна Мария. 34-летняя немка, вернувшаяся в тур после рождения второго ребенка, в этом году выиграла титул в Боготе, а сейчас совершает подвиги на Уимблдоне. Пятую сеяную Саккари она обыграла 6:3, 7:5. Примечательно, что Мария впервые в карьере дошла на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде до четвертого круга. В матче за выход в четвертьфинал ее соперницей станет Алена Остапенко.

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