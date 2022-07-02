Теннис. Уимблдон 2022. Итоги шестого дня. Вылет Швентек и шоу Кирьоса

Главная сенсация Уимблдонского теннисного турнира грянула 3 июля! Первая ракетка мира Ига Швентек, чья победная серию насчитывала 37 матч, наконец-то проиграла, причем уже в третьем круге. Она в двух партиях уступила Ализе Корне. Но самым ярким матчем дня стал все же поединок Стефаноса Циципаса и Ника Кирьоса, в котором в своем фирменном стиле, со скандалами, эффектными ударами и эпатажем верх взял Кирьос.

Швентек не проигрывала с февраля, но на уимблдонской траве она чувствовала себя уязвимой, едва не вылетев в предыдущем раунде от Лесли Керкхове. В матче с Корне у Иги получалось еще меньше, да и опытнейшая соперница действовала очень уверенно. 32-летняя француженка в январе дошла до четвертьфинала Australian Open, а на Уимблдоне восемь лет назад выбила не кого-нибудь, а Серену Уильямс в самом расцвете сил. На сей раз Ализе одолела Швентек, причем ей хватило двух сетов (6:4, 6:2) и 93 минут, чтобы прервать самую длинную победную серию в 21-м веке и пятую в истории Открытой эры.

После поражения Ига признала, что находится не в лучшей форме и знает об этом – даже на тренировках на траве у нее ничего не получалось. Впрочем, травяной сезон завершен – впереди хард, где Швентек куда комфортнее. Поэтому не исключено, что польская теннисистка вскоре начнет новую беспроигрышную серию. В четвертый круг помимо Корне вышли обидчица Серены в начале недели Хармони Тан, Елена Рыбакина, Паула Бадоса, Симона Халеп, Петра Мартич, Айла Томлянович и Аманда Анисимова, выбившая Кори Гауфф.

Это был не день Иги Швентек Фото © 2022 Getty Images

У мужчин трехсетовую победу над Лоренцо Сонего одержал Рафаэль Надаль, в третьем сете пожаловавшийся на слишком громкие стоны итальянца, но затем извинившегося за это. Впрочем, по сравнению со страстями в игре Кирьоса с Циципасом это были еще «цветочки». Эксцентричные выходки Ника, его постоянные диалоги со зрителями и судьей вывели греческого теннисиста из психологического равновесия. После проигрыша второго сета он в гневе выбил мяч на трибуны, а затем в одном из эпизодов попробовал попасть мячом в Кирьоса, но промахнулся. После поражения в четырех партиях 7:6, 4:6, 3:6, 6:7 он обвинил оппонента в постоянных издевках.

Вот только попавшись в «сети» главного «плохого парня» мужского тенниса, Стефанос так и не смог из них выбраться, не смог собраться и показать свою лучшую игру. К тому же Кирьос не только оказывал на соперника психологическое давление, он и играл великолепно, не забывая подавать с руки, делать фантастические укороченные и кланяться публике и траве после нетболов в свою пользу. В следующем круге его ждет Брэндон Накашима, но с такой игрой не исключена встреча Ника с Надалем в полуфинале. Хотя и Рафе еще надо дойти до этой стадии – следующим соперником великолепного испанца станет Ботик ван де Зандшульп. Также из сеяных в нижней половине сетки остались Тейлор Фриц и Алекс де Минаур.

Об истории Уимблдона читайте здесь

О рекордах Уимблдона читайте здесь

Все, что надо знать об Уимблдоне смотрите здесь