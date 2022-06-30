Теннис. Уимблдон 2022. Итоги четвертого дня. Циципас вышел на Кирьоса, Швентек едва не проиграла

В четвертый день Уимблдонского теннисного турнира определились почти все (две игры не были доиграны из-за дождя) участники матчей третьего круга мужского и женского одиночных разрядов. Из сенсаций со знаком минус отметим поражение прошлогодней финалистки Каролины Плишковой. Едва не прервалась победная серия Иги Швентек – первая ракетка мира добилась успеха только в концовке решающей партии. У мужчин главной неожиданностью стал вылет прошлогоднего полуфиналиста Дениса Шаповалова. Зато Рафаэль Надаль, Стефанос Циципас и Ник Кирьос прошли дальше достаточно уверенно. Причем теперь Циципас и Кирьос встретятся между собой.

У женщин в третий круг вышла ровно половина сеяных теннисисток – 16 из 32-х. Но Плишковой среди них не оказалось. Хотя Каролина традиционно хороша на траве, она второй раз за девять дней ничего не смогла поделать со 118-й ракеткой мира Кэти Бултер, уступив в трех сетах. Любопытно, что за выход в четвертый круг Бултер сыграет с Хармони Тан – обидчицей Серены Уильямс, также не входящей в топ-100.

Что касается Швентек, то она встречалась с 138-й ракеткой мир, лаки-лузером Лесли Паттинамой Керкхове. Предполагалось, что матч должен превратиться для лидера мирового рейтинга в легкую прогулку, но все получилось совсем иначе. 30-летняя Керкхове дала настоящий бой первой ракетке мира, вела в первой партии, взяла второй сет и уступила 4:6, 6:4, 3:6 за 2 часа и 4 минуты. Но главное для Иги, что она выиграла-таки 37-й матч подряд и вышла в третий круг Уимблдона, где встретится с Ализе Корне. «Надо признать, что на траве я играю не столь эффективно, как на других покрытиях. В общем и целом моя уверенность растет, однако на этом турнире мне не так просто, поэтому пока далека от своего лучшего тенниса», - приводит слова Швентек официальный сайт WTA. Отметим также выход в третий круг Елены Рыбакиной из Казахстана, чьей соперницей теперь станет Чжен Цзинвен.

Ига Швентек выиграла 37-й матч подряд Фото © 2022 Getty Images

У мужчин еще один сеяный стал жертвой ковида – Роберто Баутиста-Агут снялся со встречи второго круга без игры. Всего же в третьем круге будет всего 17 сеяных, что для менее предсказуемого мужского тенниса довольно неожиданно. Но Рафа Надаль продолжает свой путь по турнирной сетке, доведя победную серию на «Больших шлемах» до 16 матчей. Правда, один сет Ричардасу Беранкису он все же отдал. Шаповалов после успешного Уимблдона-2021 наверняка мечтал о столь же успешных результатах на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета, однако уступил Брэндону Накашиме в четырех партиях.

Зато Кирьос и Циципас выиграли свои матчи у Филипа Краиновича и Джордана Томпсона соответственно в трех партиях. Особенно впечатлил против непростого соперника Ник, отдавший всего шесть геймов. «Хочу напомнить людям, что я весьма хорош. Этот турнир я выделяю в календаре, именно на травяном «Большом шлеме» у меня больше всего возможностей показать себя», - цитирует Кирьоса официальный сайт ATP. Отметим, что австралиец доходил на Уимблдоне до четвертьфинала в 2014-м, когда ему было 19 лет. Личный рекорд Циципаса скромнее – четвертый круг в 2018-м, когда Стефаносу также было 19 лет. В предстоящем матче фаворитом выглядит именно Кирьос – ему больше нравится трава, да и у Циципаса по личным встречам он ведет 3:1. Соперники, кстати, встречались совсем недавно в Галле на траве и тогда выиграл опять-таки австралиец.

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