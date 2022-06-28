Теннис. Уимблдон 2022. Итоги второго дня. Драма Серены Уильямс, Берреттини проиграл ковиду

Главным событием второго дня Уимблдонского теннисного турнира стал первый за год матч в одиночке знаменитой Серены Уильямс. Шестикратная чемпионка Уимблдона в одиночном разряде не играла с Уимболрна-2021, однако устроила 28 июня настоящее теннисное шоу на пару с Хармони Тан. Причем Серена была в двух розыгрышах от победы, но все же уступила во встрече первого круга и вылетела с турнира.

24-летняя француженка Тан занимает в рейтинге WTA всего-навсего 115-е место, причем на «Больших шлемах» в основной сетке она прежде выиграла всего два матча. При этом нельзя сказать, что Уильямс-младшая в этом поединке была явным фаворитом – возвращаться после столь длительного перерыва, да еще и в 40 лет, очень непросто. Пусть Серена в Истборне провела две игры в паре вместе с Онс Жабер, одиночный теннис – совсем другая игра. В том числе и с точки зрения физической подготовки. Не удивительно, что Уильямс довольно долго входила в игру, уступив стартовый сет, затем вроде взяла игру под контроль, выиграла второй сет и повела с брейком во втором.

Вот только силы начали ее покидать, и она позволила сопернице сравнять счет. Тем не менее, вновь сделала брейк, подавала на матч и имела счет 5:4, 30:15. После чего совершила несколько грубых ошибок, позволила сопернице сравнять счет по геймам и довести матч до тай-брейка, который в решающем сете по регламенту идет до десяти очков. Серена сразу же захватила инициативу, повела 4:0, после чего вновь стала совершать грубые ошибки. Что, впрочем, и понятно – на усталости хуже стали работать ноги, начала пропадать концентрация. В итоге, Серена к огорчению ее многочисленных поклонников уступила 5:7, 6:1, 6:7(7). Кстати, это ее первое полноценное поражение в стартовом раунде Уимблдона, в прошлом году Уильямс также вылетела в первом круге, но не доиграла матч с Александрой Саснович из-за травмы.

Хармони Тан одержала самую яркую победу в своей карьере Фото © 2022 Getty Images

Из других событий дня выделим вылет шестого сеяного Феликса Оже-Альяссима, в четырех партиях уступившего Максиму Кресси. При этом нельзя назвать победу Кресси такой уж громкой сенсацией – американец с его частыми выходами к сетке очень неплох на траве, к тому же на днях дошел до финала в Истборне. Прошлогодний финалист Маттео Берреттини выиграл на траве в 2022 году два турнира и считался одним из главных фаворитов Уимблдона. Но итальянец не сумел даже выйти на корт, снявшись из-за положительного теста на короновирус.

Отметим, что с Берреттини уже на Уимблдоне тренировался с Рафаэлем Надалем. Победитель двух последних турниров «Большого шлема» после неприятного известия о Маттео сообщил, что он готов к чему угодно, но на данный момент чувствует себя великолепно. Хотя стартовый матч на турнире Рафа выиграл не без труда – с аргентинцем Франсиско Серундоло он бился четыре сета и три с половиной часа.

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