Теннис. Уимблдон 2022. Итоги седьмого дня. Джокович остановил принца травы, Алькарас выбыл

На Уимблдонском теннисном турнире 4 июля прервалась победная серия на траве Тима ван Рейтховена. В нынешнем сезоне Тим в Хертогенбоше и на кортах Всеанглийского теннисного клуба выиграл восемь матчей подряд, однако с действующим чемпионом Уимблдона Новаком Джоковичем в четвертом круге справиться не сумел. Между тем, Карлос Алькарас в битве восходящих звезд уступил Яннику Синнеру. Не без труда прошла в четвертьфинал и Онс Жабер, которую после вылета Иги Швентек можно назвать главным фаворитом травяного «Большого шлема».

Первый летний месяц получился для 25-летнего ван Рейтховена просто-напросто сказочным. Теннисист из Нидерландов получил wild card в Хертогенбоше и воспользовался ей на 100 процентов, обыграв в том числе Феликса Оже-Альяссима, Тейлора Фрица и в финале Даниила Медведева. После этого и организаторы Уимблдона предоставили парню, не входящему в топ-100 рейтинга ATP, wild card. И не ошиблись, Тим выиграл еще три встречи, в том числе у Райлли Опелки. Мало того, он не испугался самого Джоковича, сравняв счет по партиям – 1:1.

Любопытно, что перед началом турнира ван Рейтховен мечтал попасть на Новака уже в первом круге. Но получилось еще лучше – с одним из величайших игроков в истории жребий свел его в матче за выход в четвертьфинал. По ходу второго сета казалось, что еще одна сенсация от нового принца травяных кортов возможна, однако Джокович – это Джокович. Серб начал плести свою паутину, отдав в третьем и четвертом сетах в общей сложности всего три гейма.

Тим ван Рейтховен проиграл Новаку Джоковичу, но оставил на Уимблдоне очень приятное впечатление Фото © Justin Setterfield

Алькарасу повезло меньше. 19-летний Карлос проиграл 20-летнему Синнеру. Понятно, что испанец пока еще не так хорош на траве, как на харде или грунте, но итальянец до 2022 года вообще не выиграл на Уимблдоне ни одного матча. Зато прямо сейчас Янник выглядит очень здорово, что и показал в игре с Алькарасом. Правда, Синнер упустил матчболы в третьей партии, но не расстроился и дожал Карлоса в следующем сете. Кстати, этот матч стал самым «молодым» на Уимблдоне со стадии четвертого круга и дальше с 1985 года, когда в четвертьфинале 17-летний Борис Беккер встречался с 21-летним Анри Леконтом. Также в четвертьфинал вышли Кэмерон Норри и Давид Гоффен, которые встретятся между собой.

У женщин Жабер в первой партии против Элизе Мертенс отыграла пять сетболов, в том числе три подряд, но сумела выстоять, победить в двух партиях и выйти в четвертьфинал, где сыграет с Мари Бузковой. Не менее любопытным будет другой, чисто немецкий четвертьфинал, где встретятся две сенсации Уимблдона-2022 – Татьяна Мария и Юли Ниймайер. Особо впечатляет на нынешнем турнире Мария – 34-летняя мама двоих детей в игре за выход в четвертьфинал отыграла матчбол у Алены Остапенко, взяв верх в трех сложнейших партиях.

Об истории Уимблдона читайте здесь

О рекордах Уимблдона читайте здесь

Все, что надо знать об Уимблдоне смотрите здесь