Теннис: вид спорта, история, правила, термины, турниры и звезды

Теннис по праву считается одним из популярнейших и самых престижных видов спорта. Лучшие игроки обласканы славой и широко известны даже за пределами спортивного мира. Причем интерес к теннису не ослабевает уже более века, а самые известные турниры, особенно, Уимблдон, «Ролан Гаррос» и Кубок Дэвиса давно сами по себе стали настоящими брендами. История тенниса берет свое начало во второй половине 19-го века, тогда же появились и первые турниры, впоследствии объединенные в «Большой шлем».

История тенниса

Доподлинно неизвестно, кого можно назвать изобретателем современного лаун-тенниса или попросту теннису, однако многие приписывают создание этой игры в ее нынешнем виде майору Уолтеру Уингфилду. Именно он в 1873 году опубликовал первые правила лаун-тенниса (еще одно название игры - сферистика), правда, тогда они отличались от современных, больше напоминая популярный в то время бадминтон. В 1875 году был разработан новый свод правил. В июле 1877 года в Уимблдоне на траве Всеанглийским клубом лаун-тенниса и крокета был проведен первый турнир по теннису, победитель которого стал британец Спенсер Гор. В 1888 в Англии была образована Ассоциация лаун-тенниса, установившая более 40 различных правил, многие из которых теннисисты соблюдают до сих пор.

Параллельно лаун-теннис развивался в США, где первые турниры стали проходить почти в то же время, что и в Великобритании. Национальный чемпионат США впервые состоялся в 1881 году. В конце 19-го века во многих странах теннис стал активно развиваться, проводиться разнообразные турниры. А в 1912 году представители 12 национальных ассоциаций в Париже образовали Международную федерацию лаун-тенниса. К тому моменту теннис уже стал одним из самых популярных видов спорта во многих странах. На Олимпийских играх он дебютировал еще в Афинах в 1896 году (тогда были разыграны медали в одиночном и парном разрядах у мужчин) и с тех пор неизменно вплоть до 1924 года входил в олимпийскую программу. В 1900 году впервые был проведен Кубок Дэвиса – первый командный международный турнир по теннису. Примечательно, что аналогичный женский командный турнир, известный как Кубок Федерации (с 2020 года – Кубок Билли Джин Кинг) впервые был проведен только в 1963 году.

К середине тридцатых годов прошлого века на общем теннисном фоне выделялись англичане, французы, американцы и австралийцы. Поэтому логично, что турниры, проводимые в этих государствах, считались наиболее престижными в теннисном мире. В 1933 году эти четыре турнира с легкой руки журналиста Джона Кирана (по самой распространенной версии) был запущен позаимственный из игры в бридж термин «турнир «Большого шлема», объединяющий все четыре теннисные топ-соревнования.

Примечательно, что с двадцатых годов прошлого века лидеры мирового тенниса начали подписывать профессиональные контракты для выступления перед публикой. Первой, кстати, стала легендарная Сюзанн Ленглен. Впоследствии деление на любителей и профессионалов усугубилось – проходили параллельные турниры, причем в шестидесятых годах двадцатого века отток из любителей в профи заметно усилился. В 1968 году теннисные функционеры уравняли в правах любителей и профессионалов, началась так называемая Открытая эра без разделения теннисистов по статусу. В 1972 году появилась мужская Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), а с 1973 года – Женская теннисная ассоциация (WTA). В 1988 году состоялось полноценное возвращение тенниса и в олимпийскую программу, где этот вид спорта отсутствовал 64 года.

Дональд Бадж - первый в истории теннисист, выигравший в один год все четыре турнира "Большого шлема"

Основные правила тенниса

Размеры теннисного корта для одиночной игры составляют 23,77 метра на 8,23 метра. В парной игре и миксте размеры корта - 23,77х10,97. В зависимости от турниров теннисные матчи проходят до двух или трех побед в партиях. Каждая партия или сет проводятся до шести выигранных геймов, однако при счете 5:5 теннисисты играют два дополнительных гейма. Если же счет после них остается равным (6:6), то судьбу сета определяет тай-брейк до семи очков. По ходу сета спортсмены играют попеременно геймы на подаче и приеме. Первое выигранное очко увеличивает счет игрока до 15, второе – до 30, третье – до 40, четвертое – означает победу в гейме. Но только если оно добыто не при равенстве очков (40:40). В таком случае теннисисты играют до преимущества одного из них в два очка. Такие же правила действуют и на тай-брейке, при равном счете 6:6 и более теннисисту необходимо получить для выигрыша партии преимущества в два выигранных розыгрыша.

Гейм на своей подаче начинается с первого (правого) квадрата корта. Подача осуществляется по диагонали на половину корта соперника. Необходимо попасть в зону подачи (6,40х4,115), на это дается две попытки. В случае неудачи фиксируется двойная ошибка, а очко отдается сопернику. Розыгрыш продолжается до тех пор, пока кто-то не ошибется (не попадает по мячу, угодит мячом в сетку или промахнется мимо половины корта соперника). Кроме того, после нечетного количества геймов (1, 3, 5 и так далее) в сете теннисисты меняются сторонами. На тай-брейке смена сторон происходит после каждых шести розыгрышей.

На турнирах «Большого шлема» у мужчин матчи проводятся до трех побед в сетах, на остальных турнирах у мужчин и на всех турнирах у женщин – до двух побед в сетах. В парном разряде на турнирах «Большого шлема» счет ведут как и в одиночных играх, а на турнирах ATP и WTA введено правило решающего очка при «ровно» в гейме и супер тай-брейк до десяти очков при счете 1:1 по партиям.

Основные термины и удары в теннисе

Гейм – часть теннисной партии (сета), проводится до четырех выигранных очков, при этом разница между очками соперников должна составлять не менее двух очков.

Сет – часть теннисного матча, состоит из геймов, проводится до шести выигранных геймов, при этом разница между геймами соперников должна составлять не менее двух геймов.

Больше-меньше – ситуация, когда при 40:40 соперники играют до преимущества в два выигранных очка.

Геймбол – подающему требуется выиграть один розыгрыш до победы в гейме.

Брейк-пойнт – принимающему требуется выиграть один розыгрыш для победе в гейме.

Сетбол – подающему или принимающему требуется выиграть один розыгрыш для победе в партии.

Матчбол - подающему или принимающему требуется выиграть один розыгрыш для победе в матче.

Тай-брейк – гейм при счете 6:6, играется до 7 выигранных розыгрышей при условии преимущества в два очка, соперники подают по две подачи по очереди. Причем после самой первой подачи в гейме, она переходит к сопернику.

Челендж – видеопросмотр «пограничной» ситуации, его могут брать несогласные с решением арбитра теннисисты. Если они не правы, челендж сгорает. Всего игрок может ошибиться с «челенджем» три раза или, если игра дошла до тай-брейка, четыре раза. На некоторых турнирах система видеоповторов не предусмотрена, на некоторых - корты оборудованы электронной фиксацией аутов.

Аут – мяч после удара вылетает за пределы корта, очко присуждается сопернику.

Нетбол – мяч после удара касается сетки и переваливается на сторону соперника (если это происходит при подаче, то розыгрыш переигрывается).

Эйс- подача навылет, сопернику на приеме не удалось даже коснуться мяча, попавшего точно в квадрат.

Вторая подача – если теннисист не попал в квадрат первым мячом, ему дается возможность ввести мяч в игру еще один раз.

Двойная ошибка – игроку не удается правильно ввести мяч в игру с двух попыток, очко присуждается сопернику

Виннерс – активно выигранный удар.

Невынужденная ошибка – розыгрыш, проигранный за счет собственной ошибки.

Футфол – заступ при подаче, приравнивается к ошибке.

Форхенд – удар, выполняемый с более удобной стороны, с отскока. При этом ударе ракетка удерживается пальцами вперед встречно по направлению к мячу. Для правшей – это удар справа, для левшей – слева.

Бэкхенд - удар, выполняемый с неудобной стороны, с отскока. Для правшей – это удар слева, для левшей – справа.

Смэш – удар по мячу сверху над головой.

Свеча – удар по высокой траектории над соперником, находящимся у сетки

Бэкхенд от Мартины Хингис - пятикратной победительницы "Больших шлемов" в одиночном разряде

Звезды тенниса

Рафаэль Надаль – 22-кратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион в одиночном и парном разрядах.

Новак Джокович – 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», рекордсмен по числу недель во главе рейтинга ATP.

Роджер Федерер – 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион в парном разряде.

Маргарет Корт – 24-кратная победительница турниров «Большого шлема».

Серена Уильямс – 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», четырехкратная (один раз в одиночном и трижды в парном разряде) олимпийская чемпионка

Штеффи Граф – 22-кратная победительница турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка в одиночном разряде.

Программа Олимпийских игр

Разыгрывается 5 комплектов медалей

Мужчины. Одиночный разряд. Парный разряд

Женщины. Одиночный разряд. Парный разряд

Смешанный парный разряд

В олимпийскую программу теннис входит с 1896 по 1924 годы и с 1988 года по настоящее время.

Структура календаря международных соревнований по теннису (главные турниры)

Турниры «Большого Шлема». Четыре самых престижных турнира – Australian Open (конец января – начало февраля), «Ролан Гаррос» (конец мая – начало июня), Уимблдон (конец июня – начало июля), US Open (конец августа – начало сентября).

Олимпийские игры. Проводятся раз в четыре года. Ближайшая Олимпиада состоится в Париже в 2024 году

Итоговые турниры года в одиночном разряде. WTA Finals и ATP Finals обычно проходят в ноябре с участием восьми лучших соответственно в женском и мужском одиночных разрядах.

Кубок Дэвиса. Старейший теннисный командный турнир. Проводится среди мужских сборных В последние годы проводится по новой формуле с групповыми этапами и плей-офф в одном городе.

Кубок Билли Джин Кинг. Бывший Кубок федерации. Проводится в последние годы по аналогии с мужским Кубком Дэвиса по схожей формуле.

Masters и WTA 1000. Мужские турниры Masters (ATP 1000) и женские WTA 1000 проводятся с участием практически всех сильнейших в течение всего года.

ATP 500 и WTA 500. Турниры с меньшим призовым фондом и меньшим количество призовых очков за успешные выступления. Также проводятся в течение года.

ATP 250 и WTA 250. Турниры мужской и женской профессиональных организаций, находящиеся внизу иерархии и редко привлекающие большое количество звезд. Проводятся в течение всего года.