Пекин-2022 | Полный состав сборной команды ОКР на Олимпийские игры

25 января Олимпийский комитет России объявил состав команды ОКР на Олимпийские игры в Пекине. Главной сенсацией стало отсутствие в списке фигуристов Михаила Коляды — трехкратный чемпион России сдал положительный тест на коронавирус и в последний момент был заменен товарищем по тренерскому штабу Евгением Семененко.

Всего в состав официальной делегации вошли 212 спортсменов и 249 официальных лиц — тренеров, персонала и представителей ОКР. Olympics публикует полный состав команды во всех дисциплинах.

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Биатлон (10 участников)

Мужчины: Латыпов Эдуард, Логинов Александр, Серохвостов Даниил, Халили Карим, Цветков Максим

Латыпов Эдуард, Логинов Александр, Серохвостов Даниил, Халили Карим, Цветков Максим Женщины: Васнецова Валерия, Казакевич Ирина, Миронова Светлана, Нигматуллина Ульяна, Резцова Кристина

Более подробная информация — здесь.

Бобслей и скелетон (18 участников)

Мужчины: Андрианов Максим, Гайтюкевич Растислав, Кондратенко Василий, Лаптев Алексей, Лопин Дмитрий, Мордасов Михаил, Пушкарев Алексей, Семенов Владислав, Травкин Павел, Трегубов Никита, Третьяков Александр

Андрианов Максим, Гайтюкевич Растислав, Кондратенко Василий, Лаптев Алексей, Лопин Дмитрий, Мордасов Михаил, Пушкарев Алексей, Семенов Владислав, Травкин Павел, Трегубов Никита, Третьяков Александр Женщины: Беломестных Юлия, Канакина Юлия, Макарова Анастасия Андреевна, Мамедова Елена, Никитина Елена, Сергеева Надежда, Тарарыченкова Алина

Горнолыжный спорт (7 участников)

Мужчины: Андриенко Александр, Кузнецов Иван, Хорошилов Александр

Андриенко Александр, Кузнецов Иван, Хорошилов Александр Женщины: Горностаева Анастасия, Мельникова Полина, Плешкова Юлия, Ткаченко Екатерина

Керлинг (10 участников)

Мужчины: Глухов Сергей, Горячев Даниил, Калалб Антон, Климов Евгений, Миронов Дмитрий

Глухов Сергей, Горячев Даниил, Калалб Антон, Климов Евгений, Миронов Дмитрий Женщины: Арсенькина Галина, Ковалева Алина, Комарова Мария, Кузьмина Екатерина, Портунова Юлия

Конькобежный спорт (16 участников)

Мужчины: Алдошкин Даниил, Арефьев Артем, Захаров Руслан, Кулижников Павел, Мурашов Руслан, Муштаков Виктор, Румянцев Александр, Трофимов Сергей

Алдошкин Даниил, Арефьев Артем, Захаров Руслан, Кулижников Павел, Мурашов Руслан, Муштаков Виктор, Румянцев Александр, Трофимов Сергей Женщины: Воронина Наталья, Голикова Ангелина, Голубева Елизавета, Григорьева Анастасия, Качанова Дарья, Лаленкова Евгения, Сохрякова Елена, Фаткулина Ольга

Лыжное двоеборье (3 участников)

Мужчины: Барков Вячеслав, Галунин Артем, Мастиев Самир

Лыжные гонки (16 участников)

Мужчины: Большунов Александр, Мальцев Артем, Семиков Илья, Спицов Денис, Терентьев Александр, Устюгов Сергей, Червоткин Алексей, Якимушкин Иван

Большунов Александр, Мальцев Артем, Семиков Илья, Спицов Денис, Терентьев Александр, Устюгов Сергей, Червоткин Алексей, Якимушкин Иван Женщины: Васильева Лилия, Истомина Мария, Мацокина Христина, Непряева Наталья, Рыгалина Анастасия, Сорина Татьяна, Степанова Вероника, Ступак Юлия

Более подробная информация — здесь.

Прыжки на лыжах с трамплина (9 участников)

Мужчины: Климов Евгений, Маньков Илья, Назаров Михаил, Садреев Данил, Трофимов Роман

Климов Евгений, Маньков Илья, Назаров Михаил, Садреев Данил, Трофимов Роман Женщины: Аввакумова Ирина, Кустова Александра, Махиня Ирма, Тихонова Софья

Санный спорт (10 участников)

Мужчины: Богданов Андрей, Горбацевич Александр, Денисьев Александр, Павличенко Семен, Прохоров Юрий, Репилов Роман

Богданов Андрей, Горбацевич Александр, Денисьев Александр, Павличенко Семен, Прохоров Юрий, Репилов Роман Женщины: Демченко Виктория, Иванова Татьяна, Катникова Екатерина

Сноуборд (14 участников)

Мужчины: Вайлд Виктор, Донских Даниил, Логинов Дмитрий, Слуев Игорь, Соболев Андрей, Хадарин Владислав

Вайлд Виктор, Донских Даниил, Логинов Дмитрий, Слуев Игорь, Соболев Андрей, Хадарин Владислав Женщины: Быкова Милена, Васильцова Мария, Локтева-Загорская Екатерина, Надыршина Софья, Паршина Александра, Пауль Кристина, Смоленцова Полина, Соболева Наталья

Фигурное катание (18 участников)

Танцы: Дэвис Диана — Смолкин Глеб, Синицина Виктория — Кацалапов Никита, Степанова Александра — Букин Иван

Дэвис Диана — Смолкин Глеб, Синицина Виктория — Кацалапов Никита, Степанова Александра — Букин Иван Пары: Бойкова Александра — Козловский Дмитрий, Мишина Анастасия — Галлямов Александр, Тарасова Евгения — Морозов Владимир

Бойкова Александра — Козловский Дмитрий, Мишина Анастасия — Галлямов Александр, Тарасова Евгения — Морозов Владимир Женщины: Валиева Камила, Трусова Александра, Щербакова Анна

Валиева Камила, Трусова Александра, Щербакова Анна Мужчины: Кондратюк Марк, Мозалев Андрей, Семененко Евгений

Более подробная информация — здесь.

Фристайл (23 участника)

Мужчины: Андреев Никита, Буров Илья, Буров Максим, Егоров Роман, Никитин Станислав, Новицкий Никита, Омелин Игорь, Ридзик Сергей, Сысоев Кирилл

Андреев Никита, Буров Илья, Буров Максим, Егоров Роман, Никитин Станислав, Новицкий Никита, Омелин Игорь, Ридзик Сергей, Сысоев Кирилл Женщины: Глазкова Александра, Лазаренко Виктория, Мальцева Екатерина, Никитина Любовь, Орлова Ксения, Пантюхова Есения, Первушина Анастасия, Понкратова Елизавета, Прыткова Анастасия, Смирнова Анастасия, Таталина Анастасия, Чирцова Анастасия, Чудинова Полина, Шерина Наталья

Хоккей с шайбой, женщины (23 участницы)

Вратари : Гредзен Дарья, Сорокина Мария, Фархутдинова Диана

: Гредзен Дарья, Сорокина Мария, Фархутдинова Диана Защитники : Гончаренко Ангелина, Николаева Екатерина, Печникова Мария, Пирогова Нина, Проворова Елена, Савонина Анна, Шибанова Анна

: Гончаренко Ангелина, Николаева Екатерина, Печникова Мария, Пирогова Нина, Проворова Елена, Савонина Анна, Шибанова Анна Нападающие: Белякова Людмила, Болгарева Полина, Братищева Оксана, Вафина Александра, Дергачева Елена, Добродеева Екатерина, Кадирова Фануза, Кулишова Виктория, Коржакова Вероника, Маркова Илона, Павлова Валерия, Сосина Ольга, Шохина Анна

Более подробная информация — здесь.

Хоккей с шайбой, мужчины (25 участников)

Вратари : Билялов Тимур, Самонов Александр, Федотов Иван

: Билялов Тимур, Самонов Александр, Федотов Иван Защитники : Войнов Вячеслав, Елесин Александр, Минулин Артем, Нестеров Никита, Никишин Александр, Телегин Сергей, Шарипзянов Дамир, Яковлев Егор

: Войнов Вячеслав, Елесин Александр, Минулин Артем, Нестеров Никита, Никишин Александр, Телегин Сергей, Шарипзянов Дамир, Яковлев Егор Нападающие: Андронов Сергей, Анисимов Артем, Воронков Дмитрий, Григоренко Михаил, Грицюк Арсений, Гусев Никита, Карнаухов Павел, Каюмов Артур, Марченко Кирилл, Плотников Сергей, Семенов Кирилл, Слепышев Антон, Чибисов Андрей, Шипачев Вадим

Более подробная информация — здесь.

Шорт-трек (10 участников)