Пекин-2022 | Сноуборд. Состав команды ОКР

Команда ОКР по сноуборду на Олимпийских играх 2022 года в Пекине будет представлена четырнадцатью спортсменами во главе с мировыми звездами этого вида спорта Виктор Вайлдом, Дмитрием Логиновым и Софией Надыршиной. Olympics кратко рассказывает о достижениях всех участников олимпийской сборной по сноуборду. В составе возможны изменения из-за коронавируса.

Мужчины

Виктор Вайлд (родился 23 августа 1986) Олимпийский чемпион в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе (2014), бронзовый призер чемпионата мира (2013), четырехкратный победитель этапов Кубка мира.

Олимпийский чемпион в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе (2014), бронзовый призер чемпионата мира (2013), четырехкратный победитель этапов Кубка мира. Дмитрий Логинов (родился 2 февраля 2000) Участник Олимпийских игр 2018 года. Трехкратный чемпион мира (2019, 2021), бронзовый призер чемпионата мира (2021), восьмикратный чемпион мира среди юниоров (2016, 2018, 2019, 2020), победитель и призер этапов Кубка мира.

Участник Олимпийских игр 2018 года. Трехкратный чемпион мира (2019, 2021), бронзовый призер чемпионата мира (2021), восьмикратный чемпион мира среди юниоров (2016, 2018, 2019, 2020), победитель и призер этапов Кубка мира. Игорь Слуев (родился 29 августа 1999) Победитель этапа Кубка мира (2022), чемпион России (2021)

Победитель этапа Кубка мира (2022), чемпион России (2021) Андрей Соболев (родился 27 ноября 1989) Участник Олимпийских игр в Сочи (2014), чемпион мира (2015), серебряный призер чемпионата мира (2015), бронзовый призер чемпионата мира (2017, 2021), семикратный победитель этапов Кубка мира

Участник Олимпийских игр в Сочи (2014), чемпион мира (2015), серебряный призер чемпионата мира (2015), бронзовый призер чемпионата мира (2017, 2021), семикратный победитель этапов Кубка мира Даниил Донских (родился 2 февраля 2001) Победитель чемпионата России (2021), участник этапов Кубка мира

Победитель чемпионата России (2021), участник этапов Кубка мира Владислав Харадин (родился 23 февраля 1998 года) Серебряный призер юношеских Олимпийских игр (2016), победитель этапа Кубка мира.

Женщины

София Надыршина (родилась 14 мая 2003) Чемпионка мира (2021), серебряный призер чемпионата мира (2021), двукратная победительница этапов Кубка мира, победитель Кубка Европы (2019)

Чемпионка мира (2021), серебряный призер чемпионата мира (2021), двукратная победительница этапов Кубка мира, победитель Кубка Европы (2019) Полина Смоленцова (родилась 24 января 1998) Победительница и призер этапов Кубка России (2021), призер чемпионата России (2015), участник этапов Кубка мира и Европы.

Победительница и призер этапов Кубка России (2021), призер чемпионата России (2015), участник этапов Кубка мира и Европы. Наталья Соболева (родилась 11 декабря 1995) Серебряный призер чемпионата мира (2019), призер Универсиады (2019), призер этапов Кубка мира

Серебряный призер чемпионата мира (2019), призер Универсиады (2019), призер этапов Кубка мира Милена Быкова(родилась 9 января 1998)

Участник Олимпийских игр (2018). Победитель и призер зимней универсиады (2019), победительница этапов Кубка мира и Кубка Европы. .

Мария Васильцова (родилась 22 июня 1995) Участница Олимпийских игра (2018), призер этапа Кубка мира

Участница Олимпийских игра (2018), призер этапа Кубка мира Екатерина Локтева-Загорская (родилась 7 ноября 2002) Призер этапов Кубка России (2021), участница этапов Кубка Европы

Призер этапов Кубка России (2021), участница этапов Кубка Европы Кристина Пауль (родилась 22 февраля 1998 года) Победительница Универсиады (2019), участница этапов Кубка мира и Европы

Победительница Универсиады (2019), участница этапов Кубка мира и Европы Александра Паршина (родилась 2 августа 1995 года) Победительница этапа Кубка России (2021), призер чемпионата России (2021)

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