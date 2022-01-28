Пекин-2022 | Сноуборд. Состав команды ОКР
Все, что надо знать о сноубордистах команды ОКР, которые должны выступить на Олимпийских играх в Пекине
Автор: Дмитрий Зимин
Фото © 2021 Getty Images
Команда ОКР по сноуборду на Олимпийских играх 2022 года в Пекине будет представлена четырнадцатью спортсменами во главе с мировыми звездами этого вида спорта Виктор Вайлдом, Дмитрием Логиновым и Софией Надыршиной. Olympics кратко рассказывает о достижениях всех участников олимпийской сборной по сноуборду. В составе возможны изменения из-за коронавируса.
Мужчины
- Виктор Вайлд (родился 23 августа 1986) Олимпийский чемпион в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе (2014), бронзовый призер чемпионата мира (2013), четырехкратный победитель этапов Кубка мира.
- Дмитрий Логинов (родился 2 февраля 2000) Участник Олимпийских игр 2018 года. Трехкратный чемпион мира (2019, 2021), бронзовый призер чемпионата мира (2021), восьмикратный чемпион мира среди юниоров (2016, 2018, 2019, 2020), победитель и призер этапов Кубка мира.
- Игорь Слуев (родился 29 августа 1999) Победитель этапа Кубка мира (2022), чемпион России (2021)
- Андрей Соболев (родился 27 ноября 1989) Участник Олимпийских игр в Сочи (2014), чемпион мира (2015), серебряный призер чемпионата мира (2015), бронзовый призер чемпионата мира (2017, 2021), семикратный победитель этапов Кубка мира
- Даниил Донских (родился 2 февраля 2001) Победитель чемпионата России (2021), участник этапов Кубка мира
- Владислав Харадин (родился 23 февраля 1998 года) Серебряный призер юношеских Олимпийских игр (2016), победитель этапа Кубка мира.
Женщины
- София Надыршина (родилась 14 мая 2003) Чемпионка мира (2021), серебряный призер чемпионата мира (2021), двукратная победительница этапов Кубка мира, победитель Кубка Европы (2019)
- Полина Смоленцова (родилась 24 января 1998) Победительница и призер этапов Кубка России (2021), призер чемпионата России (2015), участник этапов Кубка мира и Европы.
- Наталья Соболева (родилась 11 декабря 1995) Серебряный призер чемпионата мира (2019), призер Универсиады (2019), призер этапов Кубка мира
- Милена Быкова(родилась 9 января 1998)
- Участник Олимпийских игр (2018). Победитель и призер зимней универсиады (2019), победительница этапов Кубка мира и Кубка Европы. .
- Мария Васильцова (родилась 22 июня 1995) Участница Олимпийских игра (2018), призер этапа Кубка мира
- Екатерина Локтева-Загорская (родилась 7 ноября 2002) Призер этапов Кубка России (2021), участница этапов Кубка Европы
- Кристина Пауль (родилась 22 февраля 1998 года) Победительница Универсиады (2019), участница этапов Кубка мира и Европы
- Александра Паршина (родилась 2 августа 1995 года) Победительница этапа Кубка России (2021), призер чемпионата России (2021)
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